Con giáp nữ nổi tiếng kiêu kỳ, lạnh lùng nhưng quyến rũ khiến đấng mày râu xao xuyến mãi không thôi

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 21:00

Phụ nữ có đôi chút kiêu kỳ, lạnh lùng đôi khi lại tạo ra một nét quyến rũ riêng khiến họ trở nên nổi bật và thú hút là đang nói đến các con giáp dưới đây.

Tuổi Tỵ

Vẻ ngoài lạnh lùng của người tuổi Tỵ có thể khiến những người theo đuổi họ cảm thấy sợ hãi. Phụ nữ tuổi Tỵ khá khắt khe trong chuyện tình cảm. Họ coi trong cảm giác đầu tiên. Nếu ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã thích một ai đó, họ sẽ không quan tâm đến bất cứ ai khác. Nhưng một khi người tuổi Tỵ không thích thì dù có làm thế nào bạn cũng không thể theo đuổi được họ.

Người tuổi Tỵ thích quan sát lời nói và hành động của những người theo đuổi mình. Họ sẽ biết đối phương là người như thế nào thông qua các thông tin chi tiết về và xác định rõ ràng xem liệu họ có thích hợp làm bạn bè hay người yêu hay không. Người tuổi này không thích những người nói lời yêu thương chót lưỡi đầu môi. Họ không ngốc nghếch đến mức không hiểu được đâu là tình yêu đích thực.

Tuổi Mão

Tuổi Mão đứng đầu là cô nàng nổi tiếng yểu điệu, kiêu kỳ, chảnh chọe, làm việc gì cũng thích soi mói bắt bẻ. Ngay những thói quen hàng ngày cũng thể hiện tính cách này rất rõ ràng.

Thường xuyên chỉ chọn ăn ngon, mặc đẹp, làm việc chỉ chọn nhẹ nhàng, ăn tiêu hoang phí, thích chơi trội. Tính nết đành hanh không biết nhường nhịn bất kỳ ai.

Con giáp nữ nổi tiếng kiêu kỳ, lạnh lùng nhưng quyến rũ khiến đấng mày râu xao xuyến mãi không thôi - Ảnh 1
Vì cái tính tiểu thư mà rất nhiều người không ưa gì các cô nàng. Nếu muốn mọi người cùng yêu quý và giúp đỡ mình cần phải thay đổi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thường được đánh giá là dễ tính. Nhưng thực chất đối với những thứ mình không thích, hay với người mình không có cảm tình, dù đối phương có được yêu thích ra sao, con giáp này vẫn luôn có duy nhất một thái độ là không nóng không lạnh, không chê không khen đối phương. Đừng thấy người tuổi Mùi dễ thân cận mà nghĩ rằng họ cũng dễ tính.

Đây là một trong những con giáp cứng rắn, khó theo đuổi nhất nhì đấy. Thông thường, theo con giáp này sẽ lặng lẽ quan sát một người, lén “chấm điểm” đối phương để đưa ra kết luận người ấy có phù hợp với mình không. Yêu cầu của con giáp này trong chuyện tình cảm không hề thấp chút nào. So với những lời tán tỉnh hoa mỹ, họ càng thích việc đối phương chú trọng đến việc hòa nhập vào thế giới chung của cả hai hơn. Sự cố gắng bằng hành động của bạn là điều sẽ được người tuổi Mùi đánh giá cao.

Chứ không phải những lời hứa hẹn ngon ngọt. Hay nói cách khác, muốn chinh phục được con giáp cứng rắn này, cách tốt nhất là hãy biểu đạt rõ ràng sự chân thành của mình. Còn một khi để người tuổi Mùi phát hiện ra rằng bạn chỉ đang vui đùa, chỉ nói mà không thực hiện, vậy thì dù bạn có cố gắng đến đâu cũng chỉ tốn công vô ích.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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