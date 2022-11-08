Theo tử vi 12 con giáp, phụ nữ tuổi Thìn thuộc tuýp người thông minh, tài trí hơn người và có nhiều tham vọng. Sự khôn ngoan, quyết đoán trong tính cách giúp họ dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống, công việc.

Đa số những người phụ nữ tuổi Thìn đều có cá tính mạnh mẽ và vô cùng bản lĩnh, luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống, tự lập và có khả năng kiểm soát bản thân vô cùng tốt. Khó khán cỡ nào cũng không đủ làm lùi bước nàng giáp này. Phụ nữ tuổi Thìn yêu thích sự tự do, ghét sự ràng buộc. Trong suy nghĩ của họ, ngoài gia đình, chồng con, họ còn có cả cuộc đời của riêng mình, việc quên sống đời mình là có lỗi với bản thân vô cùng.

Chính vì điều đó, con giáp này luôn luôn cố gắng để bản thân mình ngày càng mạnh mẽ, có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn. Thậm chí, phụ nữ tuổi Thìn không cần đàn ông đứng sau lưng để dựa dẫm, họ có thể một mình đối mặt và vượt qua sóng gió.

Tuổi Dần



Nữ tuổi Dần có mệnh mộc vượng, mà mộc có quan hệ mật thiết với tài phúc nên nữ tuổi Dần được thần tài phù hộ, kiếm tiền cũng khá dễ dàng. Nữ tuổi Dần trời sinh may mắn, đầu óc linh hoạt, biết tính toán, làm việc dứt khoát lưu loát, gặp khó khăn không bao giờ lùi bước, mà luôn tìm cách đương đầu với nó, đến cuối cùng có được cách giải quyết, giúp mọi việc đều tốt đẹp.

Nữ tuổi Dần có thực lực rất mạnh, đa phần đều nắm giữ vai trò quan trọng trong công việc, có được địa vị và quyền lực nhất định, phát huy hết sở trường của bản thân, dẫn dắt tốt đội nhóm của mình. Năng lực của nữ tuổi Dần có thể được xếp hàng đầu trong mười hai con giáp nữ, tất yếu phải có chỗ hơn người.

Nhiều việc mà những cô nàng khác làm không được những nữ tuổi Dần lại có thể, những việc người khác sợ hãi thì với họ lại chẳng đáng nhắc tới. Cho nên những chàng trai muốn tiếp cận với những cô gái tuổi Dần, chắc chắn không thể là người tầm thường.

Tuổi Dần

Con giáp nữ có cá tính độc lập không thể không kể tới người phụ nữ tuổi Dần. Con giáp này luôn có suy nghĩ độc lập, táo bạo và mong muốn chứng tỏ bản thân mình là người có năng lực. Cho dù làm bất kể chuyện gì đều phải có sắp xếp và kế hoạch chi tiết thì mới không có sai sót.

Phụ nữ tuổi Dần vì tính cách độc lập, mạnh mẽ nên khó lòng có thể để ai lãnh đạo bản thân, luôn muốn tự khám phá và làm nhiều việc, không dựa dẫm vào bất cứ ai. Cũng chính vì bản tính này mà phụ nữ tuổi Dần thường rất tự tin và chẳng sợ điều gì, dám làm dám chịu.

Có lẽ chính vì cá tính nổi bật đó mà giới mày râu càng si mê, say đắm người phụ nữ này, và mong muốn có được họ trong suốt nửa cuộc đời của mình, viết nên câu chuyện tình yêu đẹp đẽ với cái kết ngọt ngào.

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