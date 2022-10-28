Top 3 con giáp mang số mệnh phượng hoàng, luôn cố gắng cho bản thân và gia đình

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 22:36

Những con giáp này thường tài giỏi hơn người nên thường cưới được người chồng giàu sang, con ngoan học tốt.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, phụ nữ tuổi Thìn dù sinh ra trong hoàn cảnh nào cũng sẽ cố gắng vươn lên. Con giáp này sở hữu tài năng, trí tuệ, thành công trong công việc lại đảm đang, khéo léo làm việc nhà. Vì vậy, người đàn ông nào cưới được phụ nữ tuổi này quả là một điều may mắn.

Trong gia đình, phụ nữ tuổi Thìn ít khi chau chuốt cho bản thân nhưng lại dành nhiều thời gian để chăm sóc chồng con.

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Họ cũng biết cách cư xử với bố mẹ chồng nên được gia đình chồng yêu quý. Phụ nữ tuổi này là cánh tay phải, hỗ trợ đắc lực, giúp chồng gây dựng sự nghiệp.

Không những thế, họ cũng có sự nghiệp riêng, giúp chồng san sẻ gánh nặng kinh tế. Phụ nữ sinh năm Thìn được trời phú sức khỏe dồi dào. Về già, họ có cuộc sống viên mãn bên bạn đời chung thủy, các con, cháu đều thành đạt ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tuổi Thân

Á quân của bảng xếp hạng này chính là phụ nữ tuổi Thân. Đàn bà con gái cầm tinh con Khỉ thường sở hữu sự sắc sảo, nhanh trí và thông minh. Họ có tầm nhìn xa, có thể đưa ra cho chồng nhiều lời khuyên sáng suốt trong công việc, kinh doanh.

Trong gia đình, phụ nữ tuổi Thân biết chăm lo cho con cái, quán xuyến việc nhà đâu vào đấy. Khi có bất trắc xảy ra, họ luôn giữ bình tĩnh và hỗ trợ chồng mình xử lý tình huống. Họ tài trí, linh hoạt, lịch sự và được nhiều người yêu mến.

Top 3 con giáp mang số mệnh phượng hoàng, luôn cố gắng cho bản thân và gia đình - Ảnh 2
Họ cũng là trợ thủ đắc lực cho chồng dù trong chuyện gia đình hay trong sự nghiệp. Vì vậy, người phụ nữ tuổi Thân có thể mang lại vận may cho chồng và hạnh phúc cho tổ ấm của mình.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, phụ nữ tuổi Sửu cũng là mẫu người lý tưởng mà nhiều người đàn ông muốn cưới về làm vợ. Họ làm việc chăm chỉ, sống lương thiện, đối xử tốt với mọi người nên được nhiều người yêu mến.

Dù làm việc gì, con giáp này cũng tận tâm tận lực. Phụ nữ tuổi này sống giản dị, không thích chưng diện, ăn mặc lòe loẹt.

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