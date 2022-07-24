Con giáp nào ung dung hưởng lộc, ngồi không xơi nước trong tuần mới?

Trong khoảng thời gian 7 ngày tới, những con giáp dưới đây gặp nhiều may mắn không đếm xuể.

Tuổi Dần

Công việc và những khúc mắc trong tuần cũ nay đã ổn thỏa, nằm trong tầm kiểm soát. Thế nhưng bạn cũng không nên vội nghỉ ngơi mà hãy tận dụng khoảng thời gian này để tăng tốc hoàn thiện các công việc còn đang dang dở. Nửa đầu tuần, bạn gặp một chút khó khăn khi các mối quan hệ có vẻ không hanh thông, tuy nhiên mọi chuyện dần ổn định vào cuối tuần.

Chuyện tình cảm vẫn chưa có dấu hiệu mới mẻ nào, tuy nhiên không phải vội vàng vì bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương mà thôi. Dù bận rộn nhưng bạn đừng quên dành thời gian cho gia đình và bản thân.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vốn rất linh hoạt, cũng hay tìm tòi, khám phá. Tuy nhiên, tuổi Thân không thể nóng vội mà phải đi từng bước từ từ. Có như thế, thành quả thu được mới càng thêm vững chắc, tài phú cũng dày hơn.



Trong thời gian 7 ngày tới, vận thế của tuổi Thân chuyển biến tốt đẹp, phúc, lộc, thọ - ba ngôi sao đều chiếu tới tuổi Thân.

Tuổi Thìn

Trong tuần mới, khả năng sáng tạo của bạn sẽ có cơ hội phát huy một cách mạnh mẽ. Những người làm về sáng tạo thường xuyên nghĩ ra nhiều điều hay ho. Chuyện tình cảm của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhiều, cả hai nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên và xây dựng với nhau được những sở thích chung đặc biệt. Đầu tuần thuận lợi nhưng vào cuối tuần cần cẩn trọng kẻo dễ vướng thị phi do Kiếp Tài. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào làm bất kì điều gì.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

Sổ đỏ đầy tay trong vòng 4 năm tới, con giáp nào may mắn chất ngất, vàng chất không đủ trong két? Nếu biết nắm bắt cơ hội vào thời điểm vàng chắc chắn sẽ đạt được thành công rực rỡ là lời khuyên chân thành cho các con giáp dưới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-ung-dung-huong-loc-ngoi-khong-xoi-nuoc-trong-tuan-moi-480177.html