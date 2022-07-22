Con giáp nào bề ngoài cọc cằn, khó gần nhưng lòng dạ lương thiện, trái tim ấm nóng?

Tuy bề ngoài ác khẩu nhưng tấm lòng lương thiện, chỉ có ý giúp người là những con giáp dưới đây.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp được mệnh danh là kiêu kì và hay chấp trách nhất trong 12 con giáp. Với bản tính bộc tuệch, người tuổi Thìn ít khi cam chịu những lẽ thiệt về mình. Thay vào đó, họ sẽ dùng mọi cách để đòi lại công bằng, nếu như họ không sai.

Người tuổi Thìn khá lợi khẩu, nói năng hoạt bát, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ có khả năng nói những lời sâu cay, chua chát với đối thủ, khiến người khác khiếp vía.

Tuy nói năng văng mạng và hay thiếu bình tĩnh nhưng người tuổi Thìn cũng dễ dàng cho qua nếu đối phương biết lỗi. Trong tâm tính người tuổi Thìn, họ vốn là con giáp dễ tổn thương nên hay xù lông trước để bảo vệ chình mình.

Tuổi Dần

Ở tuổi nào thì tuổi Dần cũng là người miệng lưỡi sắc xảo, đôi khi cay nghiệt, phũ phàng. Họ còn hay mất bình tĩnh mỗi khi giận dữ, những lúc như vậy sẽ cư xử khiến người khác phát sợ.



Thực chất, tâm địa tuổi Dần rộng lượng, trượng phu và rất quân tử. Trong nhiều tình huống, tuổi Dần khéo léo biến biến dữ thành lành, tuy rằng nói năng chanh chua nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy thú vị.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ hành sự y như chú rắn cầm tinh tuổi này. Bình thường rất nhẹ nhàng, không mâu thuẫn với ai bao giờ, lúc nào cũng tỏ ra kín kẽ, kiệm lời. Thế nhưng, nếu chỉ cần động chạm đến tự trọng của người tuổi Tỵ, lập tức con giáp khác sẽ phải trả giá vì đã nghĩ sai về họ.

Người tuổi Tỵ có kiến thức phong phú, nội tâm sâu sắc, vì thế lời nói thường có sức nặng. Với bản tính thẳng thắn, con giáp này thường ít khi im lặng trước những cảnh trái ngang hoặc động chạm đến lợi ích của họ. Họ sẵn sàng "giáp lá cà" đấu khẩu, thậm chí đấu võ mà không hề e sợ.

Sự hoạt ngôn của người tuổi Tỵ khi gặp phải những người gây mâu thuẫn lợi ích cho họ sẽ biến thành thứ vũ khí "sát thương" khiến đối phương phải á khẩu. Chính những lời ngay thẳng không nể nang khiến Tỵ trở nên đanh đá trong mắt người khác nhưng thực chất họ hiền hòa và chẳng hãm hại ai bao giờ.

Thông tin mang tính tham khảo!

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