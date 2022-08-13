Chuyên gia phong thủy hé lộ: Sau ngày mai (14/8/2022), 3 tuổi rũ bùn đứng dậy giàu có linh đình, tài lộc bủa vây, nắm tiền tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 11:25

Xem bài viết để xem bạn có là 1 trong những con giáp may mắn sau ngày mai (14/8/2022), không nhé!

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho hay, nhiệt tình và chủ động là ưu điểm của người tuổi Tuất. Trong cuộc sống, con giáp này luôn là người sẵn sàng ra tay giúp đỡ người hoạn nạn bất kể thân thiết hay chỉ xã giao. Từ đó, dần hình thành được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, nâng đỡ về công việc lẫn cuộc sống. Có thể nói, quý nhân của người tuổi Tuất chính là những phúc đức mà bản thân bản mệnh tích lũy được trong đời sống hằng ngày.

Với bản tính lương thiện này, tuổi Tuất không sớm thì muộn cũng sẽ đạt được cuộc sống giàu sang, an nhàn. Đặc biệt, sau ngày mai (13/8), bất cứ khi nào cuộc sống có khúc mắc, vấn đề khó khăn, tuổi Tuất cũng có thể dễ dàng vượt qua nhờ được nhiều người tương trợ, quan tâm.

Chuyên gia phong thủy hé lộ: Sau ngày mai (14/8/2022), 3 tuổi rũ bùn đứng dậy giàu có linh đình, tài lộc bủa vây, nắm tiền tỷ trong tay - Ảnh 1
Sau ngày mai (13/8), bất cứ khi nào cuộc sống có khúc mắc, vấn đề khó khăn, tuổi Tuất cũng có thể dễ dàng vượt qua nhờ được nhiều người tương trợ, quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Mùi phải đối diện với nhiều thách thức trong thời gian tới, nhưng càng là thách thức lớn lao, con giáp lại càng có nhiều cơ hội để khẳng định vị thế. Thậm chí, một số người còn nhận được lời tuyên dương khen thưởng của cấp trên cũng như chạm tay vào cơ hội được cân nhắc. Gặt hái được những thành tích xuất sắc như vậy, việc túi tiền rủng rỉnh cũng là hiển nhiên.

Tình hình tài chính của người làm ăn kinh doanh có tiến triển khá tích cực trong khoảng thời gian này. Bản mệnh nắm bắt được xu thế của thị trường nên thu tiền về đầy túi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp phát tài này cân nhắc đến chuyện mở rộng quy mô, mở rộng mạng lưới khách hàng, từ đó đem về khoản lợi nhuận ngày càng lớn.

Chuyên gia phong thủy hé lộ: Sau ngày mai (14/8/2022), 3 tuổi rũ bùn đứng dậy giàu có linh đình, tài lộc bủa vây, nắm tiền tỷ trong tay - Ảnh 2
Đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp phát tài này cân nhắc đến chuyện mở rộng quy mô, mở rộng mạng lưới khách hàng, từ đó đem về khoản lợi nhuận ngày càng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

 

Sau ngày 13/8, những ai cầm tinh con Rắn có thể yên tâm vui sống, vô sầu vô ưu, trút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén trên đôi vai bấy lâu. Thần Tài sẽ gõ cửa nhà Tỵ bất cứ lúc nào, hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đón nhận những niềm vui tột cùng trong cuộc sống.

Mọi ước muốn của con giáp cầm tinh con Rắn đều có cơ hội trở thành hiện thực khi thiên thời, địa lợi và bản thân nỗ lực không ngừng. Chắc chắn không phô trương khi nói người tuổi Tỵ không thăng quan tiến chức thì cũng phát tài phát lộc trong vòng sau ngày mai.

Chuyên gia phong thủy hé lộ: Sau ngày mai (14/8/2022), 3 tuổi rũ bùn đứng dậy giàu có linh đình, tài lộc bủa vây, nắm tiền tỷ trong tay - Ảnh 3
Chắc chắn không phô trương khi nói người tuổi Tỵ không thăng quan tiến chức thì cũng phát tài phát lộc trong vòng sau ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (15, 16, 17/8/2022), chúc mừng 3 con giáp may mắn được Cát Tinh dự đoán tin vui, phát tài cực lớn, hạnh phúc viên mãn

Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (15, 16, 17/8/2022), chúc mừng 3 con giáp may mắn được Cát Tinh dự đoán tin vui, phát tài cực lớn, hạnh phúc viên mãn

Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (15, 16, 17/8/2022), 4 con giáp này luôn được quý nhân giúp đỡ, may mắn hơn người, phúc lộc đầy nhà, giàu có không ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 48 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 50 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 15 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 56 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026