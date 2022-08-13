Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (15, 16, 17/8/2022), chúc mừng 3 con giáp may mắn được Cát Tinh dự đoán tin vui, phát tài cực lớn, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 09:32

Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (15, 16, 17/8/2022), 4 con giáp này luôn được quý nhân giúp đỡ, may mắn hơn người, phúc lộc đầy nhà, giàu có không ai bằng.

Tuổi Hợi

Trong văn hóa dân gian, con lợn được coi là loài vật biểu thị cho sự phú quý, giàu sang. Trong các tranh vẽ, lợn cũng thường được người xưa gắn lên người những món đồ trang sức quý giá, mang hàm ý về cuộc sống sung túc, dư dả.

Tử vi 12 con giáp nói rằng, những người tuổi Hợi có tính cách hài hòa, trong sáng, chân thành nên dễ chiếm được cảm tình cũng như sự ưu ái của mọi người xung quanh. 3 ngày đầu tuần tới (15, 16, 17/8/2022), người cầm tinh con Lợn đã vốn mệnh tốt còn được nhiều quý nhân hỗ trợ, công việc và sự nghiệp của con giáp này đều thuận buồm xuôi gió, tài lộc vượng phát, hưởng cuộc đời giàu sang phú quý.

Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (15, 16, 17/8/2022), chúc mừng 3 con giáp may mắn được Cát Tinh dự đoán tin vui, phát tài cực lớn, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Người cầm tinh con Lợn đã vốn mệnh tốt còn được nhiều quý nhân hỗ trợ, công việc và sự nghiệp của con giáp này đều thuận buồm xuôi gió, tài lộc vượng phát, hưởng cuộc đời giàu sang phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vào thứ Hai, Ba, Tư tuần tới người tuổi Thìn có cơ hội phát tài lên cao trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Thìn vốn dĩ mạnh mẽ, nên nếu nắm được ngày Tam hợp trong số mệnh thì nhất định tương lai sẽ tươi sáng. Về tài chính, Thìn có cơ hội thu nhập được những khoản tiền khá cao trong thời gian này.

Không chỉ vậy, Thìn được thần may mắn chiếu cố nên sẽ rước lộc vào nhà, khối tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống tận cửa, muốn nghèo cũng không được. Về tình cảm, Thìn gặp nhiều may mắn, đời sống tình cảm viên mãn. Vợ chồng thêm gắn bó. Người độc thân có thể tìm được ý trung nhân của đời mình.

Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (15, 16, 17/8/2022), chúc mừng 3 con giáp may mắn được Cát Tinh dự đoán tin vui, phát tài cực lớn, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Thìn được thần may mắn chiếu cố nên sẽ rước lộc vào nhà, khối tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống tận cửa, muốn nghèo cũng không được. Về tình cảm, Thìn gặp nhiều may mắn, đời sống tình cảm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Dậu rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử của họ rất khéo léo. Con giáp hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy ngang nhưng đều là khẩu xà tâm phật, bụng dạ không xấu. Làm việc nên cẩn trọng hơn, của cải không ít, lợi nhuận thu được nhiều hơn những gì bỏ ra.

Tử vi tuần sau nói rằng, 3 ngày 15, 16,17/8 là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của những người tuổi Dậu. Con giáp tuổi Dậu rất mạnh mẽ, nếu có thể nắm được ngày Tam hợp trong số mệnh thì nhất định tương lai sẽ tươi sáng. Thời gian tới những người tuổi Dậu sẽ có chuyện vui trong gia đình, không phải chuyện cưới hỏi thì là chuyện con cái. Hạnh phúc trong cuộc sống cũng chỉ cần như vậy mà thôi.

Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (15, 16, 17/8/2022), chúc mừng 3 con giáp may mắn được Cát Tinh dự đoán tin vui, phát tài cực lớn, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Con giáp tuổi Dậu rất mạnh mẽ, nếu có thể nắm được ngày Tam hợp trong số mệnh thì nhất định tương lai sẽ tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ hôm nay (13/8), những con giáp này trúng số tiền tỷ, may mắn căng tràn, tài lộc vượng phát, sự nghiệp leo thang

Đúng 12 giờ hôm nay (13/8), những con giáp này trúng số tiền tỷ, may mắn căng tràn, tài lộc vượng phát, sự nghiệp leo thang

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 12 giờ hôm nay (13/8), 3 con giáp này được số mệnh an bài sẽ có tài lộc trong tay, một bước đổi đời, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện dễ dàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 con giáp giàu có tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 3 ngày đầu tuần tử vi ngày 15/8 tử vi ngày 16/8 tử vi ngày 17/8

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 59 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 1 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 26 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 6 giờ 7 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026