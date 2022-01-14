Chúc mừng những ai sinh vào 3 khung giờ này, bản mệnh được ‘THẦN PHẬT’ chiếu cố từ lúc lọt lòng, hậu vận sung túc, giàu sang hơn người

Giờ sinh của mỗi người sẽ có mối liên hệ lớn tới vận mệnh của người đấy. Dưới đây là những giờ sinh của những người có phúc khí, hậu vận về sau, cuộc sống sẽ ngày càng trôi chảy.

Bạn có thể trải qua nhiều vấp ngã, nhưng sau mỗi vấp ngã bạn sẽ học tập, tích lũy được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm để vận dụng về sau. Tuổi trung niên của những người sinh giờ này thường khá ổn định và có con đường quan lộ thăng tiến. Nếu đầu tư, kinh doanh, bạn sẽ dễ làm chủ, còn người làm công ăn lương sẽ nắm giữ vị trí quan trọng trong tổ chức.

Những người sinh vào giờ Thìn có chỉ số EQ tương đối cao, bạn sống hòa đồng, thân thiện và biết cách giữ mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Tuy nhiên bạn cũng là người vô cùng cầu tiến, không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân.

Giờ sinh từ 13 - 15 giờ (giờ Mùi)

Bạn là người sống nhiệt tình và có trách nhiệm, đồng thời cũng có chính kiến và phương pháp làm việc riêng của mình. Chính sự hòa đồng, hòa nhã với mọi người đã giúp bạn có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.

Dù bạn không được sinh ra trong gia đình giàu có, có nền tảng thì cũng sẽ biết cách vươn lên. Từ 35 đến 40 tuổi, bạn sẽ thường đạt được thành công trong công việc và cuộc sống, đặc biệt về đường tài lộc.

Người sinh vào khung giờ Mùi, từ 35 đến 40 tuổi, bạn sẽ thường đạt được thành công trong công việc và cuộc sống, đặc biệt về đường tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Giờ sinh từ 19 - 21 giờ (giờ Tuất)

Bạn là người sống khá lý trí, thực tế dù vẫn vô cùng thật thà, ngay thẳng. Bạn không bao giờ lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục tiêu. Thay vào đó, bạn thường tự lập và tìm hướng giải quyết một cách khôn ngoan và khéo léo.

Sau những va vấp thời trẻ, đến tuổi trung niên, bạn thường có tài lộc vượng, công việc vô cùng thăng hoa và thành đạt. Chính sự ham học hỏi đã giúp bạn tiến bộ từng ngày, khiến gia đình tự hào về bản thân.

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