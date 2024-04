Chúc mừng 3 con giáp “THAY DA ĐỔI THỊT” trong 10 ngày tới, Tài Lộc dư dả, thành công vang dội, gia đạo thuận hòa, tiền của đề huề

Tử vi 10 ngày tới, người tuổi Hợi đang có nhiều cơ hội mở rộng, đón nhận vận may mà Thực thần mang đến. Cát thần này sẽ tạo điều kiện cho bản mệnh làm ăn buôn bán thuận lợi, phát tài phát lộc, tiền bạc đầy tay.

Nếu tuổi Hợi đang có kế hoạch đẩy mạnh hợp tác hay mở rộng phạm vi kinh doanh thì có thể cân nhắc tiến hành bước đầu trong ngày hôm nay để lấy vận may khi khởi đầu. Những tín hiệu tốt cho thấy bản mệnh sẽ có những bước khởi đầu thuận lợi, tiếp tục hướng đến những điều tốt đẹp hơn.

Tử vi 10 ngày tới, công việc của tuổi Sửu lâm Chính Ấn nên những người làm chức vụ cao sẽ may mắn hơn một chút. Bạn nào đang làm nghề tự do, học thêm thì nên khiêm tốn và có chí tiến thủ nếu không bạn sẽ đi lùi so với những người xung quanh. Vận tài lộc tăng cao, cuộc sống có bước tiến dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm nhờ Lục Hợp tương trợ nên rất mặn nồng. Chuyện tình cảm ngọt ngào khiến bạn có thêm nhiều động lực trong công việc. Người ấy và bạn đều đang nỗ lực hết mình cho tương lai của cả gia đình.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi 10 ngày tới, người tuổi Thìn hãy mở lòng để đón nhận hạnh phúc trong ngày hôm nay. Xung quanh có rất nhiều người yêu mến bạn, vì thế người độc thân đừng mãi sống trong thế giới riêng. Với người đã lập gia đình, nếu có thời gian rảnh, bạn nên tìm cách hâm nóng cảm xúc với nửa kia. Có thể hai người chỉ cần một bữa ăn đơn giản nhưng ấm cúng và cùng ôn lại những kỉ niệm đã qua thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài đem tới tin vui trên phương diện tài chính cho con giáp này. Bạn nhận được khoản tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng nhờ những thành tích tốt trong công việc. Đáng mừng hơn, bạn còn khẳng định được vị thế của mình trong tập thể.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!