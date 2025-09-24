Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (27/9-28/9): Vận khí tươi tốt, tới thời giàu sang, hạnh phúc tứ bề, may mắn liên tục gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 24/09/2025 02:15

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán thăng tiến như diều gặp gió, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi 12 con giáp dự báo, tuổi Dần bước sang tháng 9/2025 với nhiều vận may lớn. Trên phương diện công việc, con giáp này được dự báo sẽ đón nhận cơ hội phát triển rõ rệt. Người làm việc trong các lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật hay kinh doanh dịch vụ dễ dàng gặt hái thành công nhờ khả năng sáng tạo vượt trội và sự nhạy bén trong nắm bắt thị trường.

Những khó khăn trong thời gian trước dần được hóa giải, thay vào đó là cơ hội thăng tiến và mở rộng sự nghiệp. Đây cũng là thời điểm tuổi Dần được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng, nhờ vậy mà con đường phát triển sự nghiệp ngày càng sáng sủa.

Về tình duyên, tháng 9/2025 là giai đoạn bùng nổ với tuổi Dần. Người độc thân có khả năng gặp được một nửa lý tưởng trong các cuộc gặp gỡ, sự kiện hay thông qua bạn bè giới thiệu. Sự chân thành và cá tính mạnh mẽ của tuổi Dần sẽ dễ dàng tạo nên sức hút đặc biệt. Những mối tình mới chớm nở có cơ hội tiến triển nhanh chóng, mang lại sự thăng hoa trong cảm xúc.

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (27/9-28/9): Vận khí tươi tốt, tới thời giàu sang, hạnh phúc tứ bề, may mắn liên tục gõ cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ 

Người tuổi Tỵ được hưởng lộc trời ban, tài vận bùng nổ. Cơ hội trúng thưởng lớn hoặc nhận được khoản lợi nhuận khổng lồ từ các dự án trước đó có thể xuất hiện. Với số tiền này, việc sở hữu ngôi nhà mơ ước hay chiếc xe sang trọng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hãy tận dụng thời điểm này để hiện thực hóa những kế hoạch lớn trong đời.

Những người tuổi Tỵ đừng để cơ hội vuột mất, nhưng hãy cẩn trọng trong các giao dịch lớn để đảm bảo an toàn tài chính. Chúc ba con giáp Thân, Tuất, Tỵ gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ.  

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (27/9-28/9): Vận khí tươi tốt, tới thời giàu sang, hạnh phúc tứ bề, may mắn liên tục gõ cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có nhiều thuận lợi trong các khía cạnh quan trọng của cuộc sống, đặc biệt là tiền bạc và tình cảm. Đây là thời điểm vận khí hanh thông, mang đến nhiều cơ hội tốt, tuy nhiên bạn vẫn cần giữ sự tỉnh táo và tiết chế.

Ngày này dành lời khuyên cho người tuổi Mão hãy tận dụng vận may đang đến, nhưng đừng vì vậy mà chủ quan hay tiêu xài không kiểm soát. Mỗi bước đi thận trọng hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc cho thành công dài lâu.

Công việc: Công việc diễn ra suôn sẻ, bạn đang đi đúng hướng với những quyết định trước đó. Những mối hợp tác, dự án hoặc kế hoạch dài hạn có dấu hiệu khởi sắc. Đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao sự linh hoạt và tinh thần trách nhiệm của bạn.

Tình cảm: Chuyện tình cảm ngọt ngào và yên ổn. Các mâu thuẫn cũ dần được hóa giải, giúp mối quan hệ trở nên gắn bó hơn. Người độc thân có cơ hội tiến thêm một bước với người mình đang tìm hiểu, đặc biệt nếu bạn chọn một không gian ấm cúng và chân thành để thể hiện tình cảm.

Tài lộc: Đường tài lộc vượng phát, có thể nhận được khoản tiền bất ngờ hoặc doanh thu tăng từ việc kinh doanh. Tuy nhiên, bạn nên tránh tiêu xài phung phí vào những thứ không cần thiết. Hãy nghĩ xa và dành một phần để đầu tư cho tương lai hoặc tiết kiệm.

Sức khỏe: Sức khỏe khá tốt, tuy nhiên bạn không nên bỏ qua các dấu hiệu mệt mỏi nhỏ. Dù công việc bận rộn, hãy dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đủ chất và vận động nhẹ để duy trì thể trạng ổn định.

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (27/9-28/9): Vận khí tươi tốt, tới thời giàu sang, hạnh phúc tứ bề, may mắn liên tục gõ cửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ ngày mai, thứ Tư (24/9/2025): 3 con giáp của cải cuồn cuộn, làm gì cũng có lộc, gom vàng gom bạc vào nhà, phú quý không ai bằng

Từ ngày mai, thứ Tư (24/9/2025): 3 con giáp của cải cuồn cuộn, làm gì cũng có lộc, gom vàng gom bạc vào nhà, phú quý không ai bằng

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán giàu sang phú quý, nhà lầu xe sang trong tầm tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp may mắn ngập tràn, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, đổi đời giàu sang sung túc

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp may mắn ngập tràn, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, đổi đời giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 17h ngày 24/9/2025, 3 con giáp làm giàu thành công, tiền tài vô tận, phú quý nhất vùng, rung đùi hốt bạc

Đúng 17h ngày 24/9/2025, 3 con giáp làm giàu thành công, tiền tài vô tận, phú quý nhất vùng, rung đùi hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 6 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp tiền bạc chất đầy, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, đón hỷ sự bất ngờ

Đúng 6 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp tiền bạc chất đầy, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, đón hỷ sự bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trong 3 ngày 24, 25 và 26/9: 3 con giáp đón cát tinh chiếu mệnh, tài lộc rộn ràng, sớm thăng chức tăng lương, tậu được xe mua được nhà

Trong 3 ngày 24, 25 và 26/9: 3 con giáp đón cát tinh chiếu mệnh, tài lộc rộn ràng, sớm thăng chức tăng lương, tậu được xe mua được nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 00 giờ ngày 15/8 âm lịch: Top 3 con giáp hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà, vô cùng giàu có, một bước hóa Rồng hóa Phượng

Đúng 00 giờ ngày 15/8 âm lịch: Top 3 con giáp hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà, vô cùng giàu có, một bước hóa Rồng hóa Phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (27/9-28/9): Vận khí tươi tốt, tới thời giàu sang, hạnh phúc tứ bề, may mắn liên tục gõ cửa

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (27/9-28/9): Vận khí tươi tốt, tới thời giàu sang, hạnh phúc tứ bề, may mắn liên tục gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 19h ngày 24/9/2025, 3 con giáp giàu to bất chấp, đại cát đại lợi, may mắn trăm bề, ba đời phú quý

Đúng 19h ngày 24/9/2025, 3 con giáp giàu to bất chấp, đại cát đại lợi, may mắn trăm bề, ba đời phú quý

Sau hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay