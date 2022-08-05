Chưa đầy 3 tiếng nữa, Nam Tào ghi danh sổ vàng, 3 tuổi sướng nhất thiên hạ, tháng 8 nảy lộc, tháng 9 phát tài, tháng 10 giàu đến giật mình

Top 3 con giáp này được dự báo may mắn về tiền bạc, sao tốt chiếu mệnh, giúp vận trình của họ chỉ thăng không lùi, giàu có vô biên.
- Tử vi 6 giờ sáng mai (thứ Bảy, 6/8), những người này được Bồ Tát phù hộ, ăn nên làm ra, không lo thiếu tiền
- Đúng 10 ngày tới (6/8-15/8), 3 con giáp được Phật Bà cầu chúc mọi điều tốt lành, làm gì cũng may mắn, mọi sự suôn sẻ, hanh thông
Tuổi Dần
Tử vi 12 con giáp 2022 với sao Nam Tào chiếu mệnh, những con giáp Dần nằm trong số những con giáp bội thu trong năm. Tiền tài về với họ ổn định, thăng tiến. Họ có may mắn về sức khỏe lại cả về thể chất lẫn tinh thần. Dường như lúc nào họ cũng nhiệt huyết với những đam mê của mình, họ trở nên vui vẻ với cuộc sống của mình, hiếm khi thấy họ mỏi mệt hay ủ rũ.
Chưa đầy 3 tiếng nữa, Dần gặp phúc khí trời ban, dù trải qua nhiều tháng thử thách, tuy nhiên khi đã gặp thời vận, họ giàu có vô cùng. Tiền tài của họ có thể tăng liên tiếp trong 3 tháng. Dần được Thần tài ưu ái, cơ hội tốt trong công việc cũng phát huy. Nếu chọn đúng sở trường, cố gắng hết mình, nhất định tuổi Dần sẽ đạt được thành tựu như họ mong muốn. Đặc biệt, tử vi học có nói, càng đến cuối tháng 8, vận may của tuổi Dần càng nở rộ, thậm chí có thể trở thành 1 trong những con giáp giàu có nhất nhì với cuộc sống sung túc được nhiều người ngưỡng mộ.
Tuổi Dậu
Dậu là người ngay thẳng, chân thành và biết cách đối nhân xử thế. Vậy nên, họ được rất nhiều người quý mến, thương yêu, hỗ trợ hết lòng trong cuộc sống, sự nghiệp. Chưa đầy 3 tiếng nữa con giáp may mắn này sẽ thành công ngoài mong đợi với sự nghiệp viên mãn.
Sách tử vi có nói, chưa đầy 3 tiếng nữa Dậu sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế đổi đời là những thành quả tuổi Dậu xứng đáng nhận được. Được sự trợ giúp của sao tốt còn khiến họ khó khăn nào cũng vượt qua. Trong năm, họ cũng gặt hái nhiều thành công, túi tiền ngày càng rủng rỉnh, cuộc sống viên mãn không có gì phải lo lắng.
Tuổi Mùi
Chưa đầy 3 tiếng nữa, con giáp tuổi Mùi sẽ có những giây phút tài lộc hanh thông, công việc làm ăn phát đạt, cuộc sống ngày càng bớt căng thẳng. Tuổi Mùi biết giữ gìn, vun đắp các mối quan hệ tiềm năng, tài vận càng ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong tháng 8, 9, 10, con giáp này có thể nhận được các cơ hội thăng tiến, lương thưởng ngày một dồi dào.
Khi không còn quá lo lắng về vấn đề tiền bạc, cơm áo hàng ngày nhịp sống của họ cũng sẽ chậm lại, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, gia đình ấm êm, viên mãn. Trong năm, con giáp này sẽ có cơ hội bùng phát tài lộc, trở nên an nhàn và có nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm