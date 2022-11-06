CHIÊM TINH cảnh báo cuối ngày hôm nay (6/11), 3 con giáp ra đường cẩn thận trước sau, vận trình kém hanh thông, công danh có kẻ xấu hãm hại, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 03:35

Chiêm tinh cảnh báo vào cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, vận trình không được suôn sẻ, kẻ xấu hãm hại công danh, tình duyên có điềm rạn nứt.

Tuổi Thân

Ngày Kiếp Tài giáng họa, hung tinh này có thể sẽ mang tới cho tuổi Thân tin xấu khi gặp họa phá tài. Con giáp này cần phải thận trọng hơn trong các mối quan hệ của mình. Đừng vội tin lời một ai mà đổ cả đống tiền đầu tư chẳng hề có kiểm chứng, cuối cùng mới nhận ra mình đã sai khi tin lầm người.

Ngũ hành xung khắc còn dẫn đến những lục đục mâu thuẫn trong đời sống gia đình. Khả năng cao là các cặp đôi sẽ nảy sinh tranh cãi do chuyện tiền bạc. Cách giải quyết nhanh nhất là cả hai hãy đối thoại trực tiếp với nhau để tháo gỡ vấn đề, nhưng trước đó có lẽ bạn cần phải bình tĩnh hơn.

Có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Thân lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

CHIÊM TINH cảnh báo cuối ngày hôm nay (6/11), 3 con giáp ra đường cẩn thận trước sau, vận trình kém hanh thông, công danh có kẻ xấu hãm hại, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định - Ảnh 1
Ngày Kiếp Tài giáng họa, hung tinh này có thể sẽ mang tới cho tuổi Thân tin xấu khi gặp họa phá tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, CN ngày 6/11/2022 hôm nay, hung tinh xuất hiện, những sai lầm của tuổi Dậu có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng khiến cho con giáp này khó lòng giữ được công việc hiện tại. Các mối quan hệ cũng vì thế mà trở nên rời rạc hơn.

Bản mệnh đừng vì kiêu ngạo, hiếu thắng luôn cho rằng mình đúng để rồi đưa ra quyết định vội vàng, hấp tấp khiến chuyện tốt chưa thấy, chuyện buồn đã tìm đến. Tiền bạc cũng vì thế mà đội nón ra đi, khó giữ.

CN này là một ngày không tốt với Tuổi Dậu về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này. 

CHIÊM TINH cảnh báo cuối ngày hôm nay (6/11), 3 con giáp ra đường cẩn thận trước sau, vận trình kém hanh thông, công danh có kẻ xấu hãm hại, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định - Ảnh 2
CN này là một ngày không tốt với Tuổi Dậu về phương diện tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Hôm nay do ảnh hưởng của cục diện tương xung, tuổi Tý khó kiềm chế được cảm xúc của mình. Bất đồng quan điểm dẫn đến mâu thuẫn tranh cãi khó hòa giải, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng vì thế mà trở nên căng thẳng hơn.

Trong ngày ngũ hành Thủy khắc Hỏa, tình cảm của các cặp đôi cũng trở nên nhạt nhòa, xa cách. Đây sẽ là sơ hở để kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của hai người. Hãy mau chóng tìm cơ hội hâm nóng tình cảm nếu không muốn mọi chuyện chuyển biến xấu đi.

CHIÊM TINH cảnh báo cuối ngày hôm nay (6/11), 3 con giáp ra đường cẩn thận trước sau, vận trình kém hanh thông, công danh có kẻ xấu hãm hại, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định - Ảnh 3
Hôm nay do ảnh hưởng của cục diện tương xung, tuổi Tý khó kiềm chế được cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 4/11/2022: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn, bản mệnh điểm danh bảng vàng, lộc lá tràn lan, của cải chất đầy, tiêu xài không hết

Đúng giờ Tý hôm nay 4/11/2022: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn, bản mệnh điểm danh bảng vàng, lộc lá tràn lan, của cải chất đầy, tiêu xài không hết

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn, thăng hoa, bản mệnh điểm danh bảng vàng, lộc lá đầy nhà, cát khí tràn lan.

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