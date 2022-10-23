Chỉ trong ngày thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (24 - 25/10), 3 con giáp được mặt trời soi sáng, cải vận đổi đời, kiếm tiền như nước, giàu có nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 19:08

Vào ngày thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, những con giáp may mắn dưới đây sẽ được quý nhân giúp đỡ thu về nhiều tài lộc, cuộc sống hanh thông.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất sống luôn tràn đầy năng lượng dù ở bất cứ thời điểm nào. Họ vui vẻ, nhiệt tình, năng nổ, đầy đam mê và rất chăm chỉ. Người tuổi này còn có chỉ số IQ, EQ đều cao, năng lực vượt trội và rất thực tế.

Tử vi cho hay, trong ngày thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, những người tuổi Tuất sẽ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên kiếm được nhiều hợp đồng làm ăn, thu về nhiều tài lộc. Tuổi Tuất một khi đã xác định được mục tiêu sẽ nghiêm túc thực hiện kế hoạch. Nhờ có thêm sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi này sự nghiệp càng thịnh vượng, công danh như ý, như cá gặp nước, làm gì cũng suôn sẻ.

Chỉ trong ngày thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (24 - 25/10), 3 con giáp được mặt trời soi sáng, cải vận đổi đời, kiếm tiền như nước, giàu có nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Tử vi cho hay, trong ngày thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, những người tuổi Tuất sẽ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên kiếm được nhiều hợp đồng làm ăn, thu về nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất kiên nhẫn, một số người có thể khá nóng nảy nhưng nhìn chung đều rất linh hoạt, một khi đã phát hiện ra vấn đề sẽ biết sửa sai kịp thời. Cũng nhờ vậy mà con giáp này rất dễ thành công trong công việc.

Bên cạnh đó, người tuổi Dần còn biết ăn nói, giao tiếp khéo léo, được quý nhân yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ. Tử vi dự đoán, đúng 2 ngày đầu tuần, tuổi Dần nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà làm ăn thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần, thu về nhiều tài lộc, đường công danh vô cùng thênh thang.

Chỉ trong ngày thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (24 - 25/10), 3 con giáp được mặt trời soi sáng, cải vận đổi đời, kiếm tiền như nước, giàu có nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, đúng 2 ngày đầu tuần, tuổi Dần nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà làm ăn thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu rất điềm tĩnh và làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, dường như không giỏi giao tiếp xã hội và không thích những dịp có quá nhiều người nhưng thực ra người tuổi này lại rất được yêu thích, được mọi người quý mến.

Theo tử vi, vào thời gian 2 ngày đầu tuần, vận trình của người tuổi Dậu có quý nhân phù trợ nên đi đâu, làm gì cũng suôn sẻ, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc. Tuổi Dậu sẽ thấy rõ nhiều ưu điểm nhờ đó mà khiến đồng nghiệp và cấp trên rất tin tưởng.

Chỉ trong ngày thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (24 - 25/10), 3 con giáp được mặt trời soi sáng, cải vận đổi đời, kiếm tiền như nước, giàu có nứt đố đổ vách - Ảnh 3
Theo tử vi, vào thời gian 2 ngày đầu tuần, vận trình của người tuổi Dậu có quý nhân phù trợ nên đi đâu, làm gì cũng suôn sẻ, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Ai khổ thì khổ nhưng 3 con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng, cuộc sống sắp tới có quý nhân và thần tài chiếu cố, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi trong 3 ngày cuối tuần này.

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