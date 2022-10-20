Thần Phật ban phước lành vào ngày 26, 27, 28, 29/9 âm lịch, đếm tiền mỏi tay, tài vận đỏ chót, vơ vét của cải

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 09:15

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày 26, 27, 28, 29/9 âm lịch, 3 con giáp này sẽ được thần May Mắn ghé thăm, phù trợ trăm đường. Bởi vậy nên tài lộc của bản mệnh sẽ đỏ chót, tiền bạc rủng rỉnh đến nỗi không thể kiểm soát xuể.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp lương thiện, lấy tình nghĩa làm kim chỉ nam trong cuộc sống. Sang ngày 26, 27, 28, 29/9 âm lịch, tuổi Mùi được bề trên ưu ái, vận thế chuyển mình ngoạn mục, hung tinh hóa vượng phát. Có thể, bạn cũng sẽ gặp phải một số rắc rối không đáng có. Tuy nhiên, điềm dữ này lại là tiền đề để điều lành sinh sôi nảy nở. Bởi vậy, bản mệnh đừng lo lắng vì bạn sẽ hoan hỷ quay vào ô may mắn, được quý nhân phù trợ trăm đường.

Theo đó, tài lộc của tuổi Mùi sẽ tăng không ngừng, thậm chí con giáp này sẽ được hưởng tiền bạc rủng rỉnh đến độ khó có thể kiểm soát xuể. Đây chính là thời cơ mà người tuổi Mùi nên nghĩ đến việc dành dụm của ăn của để về sau cho việc dưỡng già lẫn có phần cho con cháu. Vì sau này, khi đã lớn tuổi, vận trình công danh sự nghiệp của Mùi chưa chắc vượng phát được như thời thanh xuân.

Thần Phật ban phước lành vào ngày 26, 27, 28, 29/9 âm lịch, đếm tiền mỏi tay, tài vận đỏ chót, vơ vét của cải - Ảnh 1
Sang ngày 26, 27, 28, 29/9 âm lịch, tuổi Mùi được bề trên ưu ái, vận thế chuyển mình ngoạn mục, hung tinh hóa vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho thấy, tuổi Thân thông minh, nhanh trí, biết ứng xử linh hoạt trong mọi tình huống. Ngoài ra, họ còn giỏi giao tiếp, có nhiều mối quan hệ tốt thuộc nhiều lĩnh vực. Phải nói rằng đi đâu Thân cũng có người sẵn sàng dang tay giúp đỡ.

Sang ngày 26, 27, 28, 29/9 âm lịch, tuổi Thân có nhiều cơ hội tốt trong công việc. Họ gặp được người có kinh nghiệm chỉ dạy tận tình, gợi ý nhiều đường hướng để học hỏi và phát triển. Bởi thế, đây là thời điểm mà Thân nên may "túi ba gang" để hứng lương thưởng đề huề. Nhờ nguồn thu hậu hĩnh này mà Thân có thể sử dụng để dấn thân vào con đường kinh doanh mà bấy lâu nay bản mệnh hằng mong ước.

Thần Phật ban phước lành vào ngày 26, 27, 28, 29/9 âm lịch, đếm tiền mỏi tay, tài vận đỏ chót, vơ vét của cải - Ảnh 2
Sang ngày 26, 27, 28, 29/9 âm lịch, tuổi Thân có nhiều cơ hội tốt trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong ngày 26, 27, 28, 29/9 âm lịch, tài vận của tuổi Tý thăng hoa, có nhiều khởi sắc vượt trội. Bạn sẽ bận rộn hơn nhiều trong công việc. Nhưng sự bận rộn này không vô nghĩa, Tý hãy yên tâm mà cố gắng hết mình. Một khi bạn đã bỏ công sức, bạn chắc chắn sẽ nhận về "quả ngọt", đó là chưa kể Tý có thể tiêu pha thoải mái, cứ mở ví ra là thấy đầy tiền.

Tài lộc của tuổi Tý trong thời gian này cũng ngày một dồi dào, những khó khăn chẳng còn là trở ngại gì khi bản tính bạn vừa mạnh mẽ, lại có hậu thuẫn "chống lưng". Người tuổi Tý biết cách sắp xếp những khúc mắc cũ, nhưng không quên tìm kiếm cơ hội mới. Khéo léo như bản mệnh ít người làm được, vậy nên Tý cứ thế thênh thang trên con đường công danh sự nghiệp, nói tài vận đỏ chót với Tý thực sự không ngoa!

Thần Phật ban phước lành vào ngày 26, 27, 28, 29/9 âm lịch, đếm tiền mỏi tay, tài vận đỏ chót, vơ vét của cải - Ảnh 3
Trong ngày 26, 27, 28, 29/9 âm lịch, tài vận của tuổi Tý thăng hoa, có nhiều khởi sắc vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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