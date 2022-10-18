Thứ 4 và thứ 5 giữa tuần (19 - 20/10), Thần Tài ban phúc, 3 con giáp gặp may liên miên, trúng quả cực đậm, vô ưu vô lo

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 08:17

Tử vi có nói, sang thứ 4 và thứ 5 giữa tuần, những con giáp sau đây sẽ gặt hái rất nhiều thành công, may mắn, tiền tài hơn người.

Tuổi Mùi

Sang thứ 4 và thứ 5 giữa tuần (19/10 - 20/10) con giáp tuổi Mùi sẽ đón nhận kha khá tin vui cũng như gặt hái được không ít thành công. Đặc biệt, vận trình của con giáp này lại càng hanh thông, ổn định hơn rất nhiều. Con đường quan lộ của Mùi rộng mở thênh thang, dù có khó khăn trở ngại đến đâu.

Người tuổi Mùi cũng dễ dàng vượt qua bằng chính năng lực của bản thân mình, nhờ đó họ gặt hái được rất nhiều thành tựu vượt trội. Đường tình duyên của Mùi cũng tốt đẹp. Những người có gia đình thì hài hòa, vui vẻ đầm ấm. 

Thứ 4 và thứ 5 giữa tuần (19 - 20/10), Thần Tài ban phúc, 3 con giáp gặp may liên miên, trúng quả cực đậm, vô ưu vô lo - Ảnh 1
Sang thứ 4 và thứ 5 giữa tuần (19/10 - 20/10) con giáp tuổi Mùi sẽ đón nhận kha khá tin vui cũng như gặt hái được không ít thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng thứ 4 và thứ 5 giữa tuần, về phương diện tài chính, thu nhập của con giáp tuổi Thân khá ổn định, có thể dư dôi ra một khoản tiền lớn. Nếu đã có kế hoạch từ trước, bạn có thể sử dụng số tiền đó để đầu tư, mượn cát khí để khởi phát, thu về lợi nhuận lớn hơn.

Về phương diện tình cảm, những chú khỉ sẽ đón nhận vận đào hoa nở rộ. Tình yêu thăng hoa, tuy nhiên cũng khó tránh khỏi những giận hờn nho nhỏ, có điều nó chỉ là gia vị để những người có đôi yêu thương nhau nhiều hơn mà thôi.

Thứ 4 và thứ 5 giữa tuần (19 - 20/10), Thần Tài ban phúc, 3 con giáp gặp may liên miên, trúng quả cực đậm, vô ưu vô lo - Ảnh 2
Đúng thứ 4 và thứ 5 giữa tuần, về phương diện tài chính, thu nhập của con giáp tuổi Thân khá ổn định, có thể dư dôi ra một khoản tiền lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dự đoán trong ngày thứ 4 và thứ 5 (19/10 - 20/10), tuổi Tỵ sẽ gặt hái nhiều tài lộc hơn người. Do được Thần tài ưu ái, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong tay, tiền cứ hết rồi lại có, chẳng cần tốn nhiều công sức để tìm kiếm mà vẫn luôn có cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt.

Những người kinh doanh sẽ có lợi nhuận tăng cao, nên xem xét đến việc mở rộng quy mô kinh doanh. Song nhớ là quy mô mở rộng nhưng đừng ôm đồm quá nhiều thứ mà cứ tiếp tục tập trung vào mảng là thế mạnh của mình thì khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều.

Thứ 4 và thứ 5 giữa tuần (19 - 20/10), Thần Tài ban phúc, 3 con giáp gặp may liên miên, trúng quả cực đậm, vô ưu vô lo - Ảnh 3
Dự đoán trong ngày thứ 4 và thứ 5 (19/10 - 20/10), tuổi Tỵ sẽ gặt hái nhiều tài lộc hơn người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi có nói, sang 7 ngày tới, 3 con giáp may mắn dưới đây gặp được quý nhân phù trợ, vận trình lên hương, tiền tài vượng phát. Nếu tiếp tục phấn đầu thì sẽ trở nên giàu sang phú quý.

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