2 tuần cuối tháng 10, ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp phúc khí ngập tràn, tỉ sự như mơ, tiền bạc phủ kín lối

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 12:44

Trong 2 tuần cuối tháng 10, những con giáp may mắn dưới đây được quý nhân chỉ đường kiếm tiền, dẫn lối đến kho vàng không cần làm việc vất vả cũng sướng như tiên.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 tuần cuối tháng 10, tuổi Mão bước trên con đường trải đầy hoa hồng, được quý nhân soi đường dẫn lối kiếm tiền siêu đỉnh. Bạn nhận được khá nhiều cơ hội thăng tiến. Được sao may mắn chiếu mệnh nên bạn không còn vướng bận bất cứ điềm xấu nào. Những cơ hội kiếm tiền cứ dồn dập đổ về, có thể dư dả mua nhà sắm xe trong thời điểm này.

Trong chuyện tình cảm, Mão quen được một người hợp tính hợp nết. Mục tiêu công việc bạn đề ra được hoàn thành tốt, cấp trên đánh giá khá cao về bạn. Hãy tận dụng thời điểm này để leo lên vị trí mà bản thân mong muốn. Tuy nhiên cũng nên chú trọng lời ăn tiếng nói, hành động của mình để không bị ai đánh giá xấu.

2 tuần cuối tháng 10, ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp phúc khí ngập tràn, tỉ sự như mơ, tiền bạc phủ kín lối - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 tuần cuối tháng 10, tuổi Mão bước trên con đường trải đầy hoa hồng, được quý nhân soi đường dẫn lối kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi có nói, đúng 2 tuần cuối tháng 10, tuổi Mùi có thể vươn lên làm lãnh đạo, tiếng nói có trọng lượng được mọi người nghe theo. Những người cầm tinh con Dê nhận được khá nhiều lời khen, cơ hội kiếm tiền cũng không thiếu. Niềm vui tăng lên gấp đôi, gấp ba giúp tinh thần của bạn được thoải mái, vui vẻ hơn. Những vấn đề rắc rối trước đây cũng không còn tồn tại nhiều.

Lời khuyên của bạn nên tập trung vào công việc hiện tại của mình. Dồn hết sức lực để đạt được thành tựu như bản thân mong muốn. Về phương diện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân, duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau.

2 tuần cuối tháng 10, ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp phúc khí ngập tràn, tỉ sự như mơ, tiền bạc phủ kín lối - Ảnh 2
Theo tử vi có nói, đúng 2 tuần cuối tháng 10, tuổi Mùi có thể vươn lên làm lãnh đạo, tiếng nói có trọng lượng được mọi người nghe theo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp may mắn, tiền bạc công danh đổ về khiến bạn hoa mắt chóng mặt trong 2 tuần cuối tháng 10. Nghề tay trái của bạn thu về nguồn lợi khủng khiến tâm trạng vô cùng vui vẻ. Những khoản nợ nần của bạn cũng được thanh toán hết, không còn nhiều chuyện buồn phiền như trước đây.

Những người tuổi Dậu thoải mái thực hiện mục tiêu của mình và được đánh giá cao tài năng. Hãy tận dụng cơ hội này để kiếm tiền, tha hồ tận hưởng cuộc sống đại gia trong thời điểm này. Bạn nên lên kế hoạch tỉ mỉ hơn để khi thực hiện ít mắc sai lầm kẻo bị tiểu nhân công kích, nói xấu sau lưng.

2 tuần cuối tháng 10, ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp phúc khí ngập tràn, tỉ sự như mơ, tiền bạc phủ kín lối - Ảnh 3
Dậu là con giáp may mắn, tiền bạc công danh đổ về khiến bạn hoa mắt chóng mặt trong 2 tuần cuối tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 2 ngày thứ Tư và thứ Năm giữa tuần này, 3 con giáp săn tài đón lộc, hứng con mưa tiền vàng đổ xuống đầu, uy danh lừng lẫy

Đúng 2 ngày thứ Tư và thứ Năm giữa tuần này, 3 con giáp săn tài đón lộc, hứng con mưa tiền vàng đổ xuống đầu, uy danh lừng lẫy

Vận may cập bến giúp những con giáp này đổi đời trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm giữa tuần này, cùng xem có bạn trong đó không nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 10 tử vi hôm nay tử vi thứ 6 tử vi ngày 14/10/2022 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 0 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 0 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 0 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 57 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng