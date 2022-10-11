Đúng 2 ngày thứ Tư và thứ Năm giữa tuần này, 3 con giáp săn tài đón lộc, hứng con mưa tiền vàng đổ xuống đầu, uy danh lừng lẫy

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 13:51

Vận may cập bến giúp những con giáp này đổi đời trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm giữa tuần này, cùng xem có bạn trong đó không nhé!

Tuổi Mão

Tuổi Mão là một trong những tuổi dễ phát tài trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm giữa tuần. KBản mệnh có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ. Đặc biệt, đường làm giàu của bạn vô cùng rộng cửa giúp tuổi Mão có thể xây dựng cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng.

Cuộc sống có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc. Với những ai đang ấp ủ dự định, kế hoạch thì đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi, thu tài lộc về nhà.

Đúng 2 ngày thứ Tư và thứ Năm giữa tuần này, 3 con giáp săn tài đón lộc, hứng con mưa tiền vàng đổ xuống đầu, uy danh lừng lẫy - Ảnh 1
Tuổi Mão là một trong những tuổi dễ phát tài trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm giữa tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy, trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm giữa tuần, tài lộc của tuổi Mùi có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản,… khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi được hưởng nhiều phúc lộc bề trên nên dù là người làm tư, làm chủ hoặc chuyên đầu tư lại có triển vọng tốt về thu nhập chính. Nếu có tham vọng, sẵn sàng mạo hiểm, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả khá rực rỡ. 

Đúng 2 ngày thứ Tư và thứ Năm giữa tuần này, 3 con giáp săn tài đón lộc, hứng con mưa tiền vàng đổ xuống đầu, uy danh lừng lẫy - Ảnh 2
Tử vi cho thấy, trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm giữa tuần, tài lộc của tuổi Mùi có xu hướng gia tăng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất bản chất thông minh hơn người. Họ nhanh nhẹn có óc sáng tạo và luôn nỗ lực hơn người. Họ cũng rất được mọi người yêu mến, tin tưởng, được giao cho những trọng trách giúp sự nghiệp của tuổi Tuất có bước tiến triển đáng kể. 

Bước sang 2 ngày thứ Tư và thứ Năm giữa tuần, nhiều tin vui tài lộc sẽ đến với Tuất. Họ sẽ có sự chuyển biến mới, thăng tiến vùn vụt, tiền nhiều vô kể. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, con giáp may mắn này sẽ có tiền bạc đầy túi, phú quý theo chân, làm gì cũng thành công vang dội.

Đúng 2 ngày thứ Tư và thứ Năm giữa tuần này, 3 con giáp săn tài đón lộc, hứng con mưa tiền vàng đổ xuống đầu, uy danh lừng lẫy - Ảnh 3
Bước sang 2 ngày thứ Tư và thứ Năm giữa tuần, nhiều tin vui tài lộc sẽ đến với Tuất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi cuối tuần này (8/10 - 9/10): Đại phát tài phát lộc, 3 con giáp ngửa mặt hứng cả mưa tiền, ẵm trọn vận may thiên hạ, doanh số gia tăng

Tử vi cuối tuần này (8/10 - 9/10): Đại phát tài phát lộc, 3 con giáp ngửa mặt hứng cả mưa tiền, ẵm trọn vận may thiên hạ, doanh số gia tăng

Cuối tuần này, 3 con giáp dưới đây sẽ đắc quý đắc phúc, cuộc sống sẽ ấm êm yên bình, làm gì cũng có quý nhân phù trợ, vạn sự hanh thông.

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