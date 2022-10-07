Tử vi cuối tuần này (8/10 - 9/10): Đại phát tài phát lộc, 3 con giáp ngửa mặt hứng cả mưa tiền, ẵm trọn vận may thiên hạ, doanh số gia tăng

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 13:34

Cuối tuần này, 3 con giáp dưới đây sẽ đắc quý đắc phúc, cuộc sống sẽ ấm êm yên bình, làm gì cũng có quý nhân phù trợ, vạn sự hanh thông.

Tuổi Sửu

Tử vi học có nói, trong 2 ngày cuối tuần, có thể tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể, vận may bất ngờ lội ngược dòng từ sự nghiệp, nhân duyên và tài vận đều có bước chuyển biến tích cực. Cụ thể, những người tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối.

Con giáp sẽ xây dựng sự nghiệp vững chắc, kéo theo tài vận dồi dào. Cuộc sống tuổi Sửu được nâng lên tầm cao mới, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền. Trong thời gian này, trời ban nhiều phước lành cho Sửu, cuộc sống viên mãn đủ đầy. 

Tử vi cuối tuần này (8/10 - 9/10): Đại phát tài phát lộc, 3 con giáp ngửa mặt hứng cả mưa tiền, ẵm trọn vận may thiên hạ, doanh số gia tăng - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong 2 ngày cuối tuần, có thể tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể, vận may bất ngờ lội ngược dòng từ sự nghiệp, nhân duyên và tài vận đều có bước chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sống hiền lành, nhân hậu, luôn dĩ hòa vi quý và thấu tình đạt lý, nhờ vậy mà cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn. Đa số những người tuổi Hợi đều được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ thái độ sống tích cực và có quý nhân bên cạnh phù trợ. 

Tử vi học có nói, cuối tuần này, mọi thứ của tuổi Hợi sẽ chuyển biến tích cực bất ngờ, từ công việc, nhân duyên đến tài vận đều khởi sắc. Người tuổi Hợi vốn thông minh, tài giỏi, vì vậy chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa họ sẽ biết nắm bắt thời cơ và đổi đời. 

Tử vi cuối tuần này (8/10 - 9/10): Đại phát tài phát lộc, 3 con giáp ngửa mặt hứng cả mưa tiền, ẵm trọn vận may thiên hạ, doanh số gia tăng - Ảnh 2
Tử vi học có nói, cuối tuần này, mọi thứ của tuổi Hợi sẽ chuyển biến tích cực bất ngờ, từ công việc, nhân duyên đến tài vận đều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh của Rồng, vì vậy cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng có thể vượt qua được nhờ bản lĩnh tuyệt vời. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ không chỉ xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định mà còn biết tạo được cuộc sống gia đình ấm no sung túc. 

Tử vi học có nói, cuối tuần này, tuổi Thìn sẽ gặp được cơ hội tỏa sáng, sự nghiệp vốn vững chắc nay càng thăng hoa và thịnh vượng hơn. Càng làm việc, tuổi Thìn càng được nạp nhiều năng lượng tích cực, giúp họ ngày càng thành công và vươn xa hơn.

Tử vi cuối tuần này (8/10 - 9/10): Đại phát tài phát lộc, 3 con giáp ngửa mặt hứng cả mưa tiền, ẵm trọn vận may thiên hạ, doanh số gia tăng - Ảnh 3
Tử vi học có nói, cuối tuần này, tuổi Thìn sẽ gặp được cơ hội tỏa sáng, sự nghiệp vốn vững chắc nay càng thăng hoa và thịnh vượng hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Điểm danh 3 con giáp lộc lá lên hương vào cuối ngày hôm nay (4/10), tiền nối đuôi nhau vào túi, bỏ mặc vận xui, hốt lộc miệt mài

Điểm danh 3 con giáp lộc lá lên hương vào cuối ngày hôm nay (4/10), tiền nối đuôi nhau vào túi, bỏ mặc vận xui, hốt lộc miệt mài

Người thuộc 3 con giáp này sắp sửa có nhiều cơ hội đổi đời, cần biết nắm bắt đúng lúc để cuộc đời rực rỡ vào cuối ngày hôm nay 4/10.

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