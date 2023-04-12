Chấn động ngày Giáp thìn (16/4): Mùi gặp nhiều sóng vỗ quanh, Thân lâm mọi rắc rối, Tỵ "bần cư náo thị vô nhân đáo"

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn. Tinh thần sa sút khiến người tuổi này không thể tập trung giải quyết các vấn đề trước mắt. Điều quan trọng trong lúc có rắc rối phát sinh chính là phải giữ được sự bình tĩnh, hoặc tìm sự giúp đỡ ở những người xung quanh.

Vận trình tình cảm hài hoà. Cuộc sống vợ chồng luôn được êm ấp, hài hoà không khỏi khiến người khác ngưỡng mộ. Người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè.

Kiếp Tài gây rối, người tuổi Thân dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với bạn bè, đồng nghiệp. Khuyên con giáp này nên biết thế nào là đủ, chớ tham lam những thứ không phải là của mình, cuối cùng đẩy bản thân vướng vào rắc rối.

Thổ sinh Kim, may mắn, những người đã lập gia đình sẽ tìm được cách hiệu quả để hóa giải những mâu thuẫn, hiểu lầm đang tồn tại giữa 2 người. Vợ chồng bạn đang dần thấu hiểu nhau hơn, chín chắn hơn trong cách hành xử.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuần này của tuổi Tỵ báo hiệu một vài điều không may mắn. Bạn rất tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ người khác. Tuy nhiên không phải lúc nào mọi người cũng cần đến sự giúp đỡ đó của bạn.

Tình cảm dừng lại ở mức ổn định, không có gì thay đổi. Điều này khiến bạn và đối phương đều cảm thấy có phần nhàm chán, muốn thay đổi không khí. Một chuyến du lịch ngắn ngày vào cuối tuần sẽ giúp hai bạn thay đổi tâm trạng đó.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm