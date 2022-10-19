Cây ĐẠI PHÚ GIA trong phong thủy: Nghe tên đã thấy sang và lắm tiền nhiều của, trồng trong nhà TÀI LỘC ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 12:10

Cây đại phú gia được nhiều người ưa chuộng trồng làm cây cảnh nội thất, cây cảnh ngoại thất. Cây mang ý nghĩa như tên gọi của nó, đem lại tiền tài, sức khỏe, phú quý cho gia chủ.

Đặc điểm của cây

Cây có thân mập, tròn, xanh thẫm, chiều cao cây trưởng thành có thể từ 1-2m. Lá cây lớn, trải dài từ gốc, tập trung nhiều ở ngọn cây, có hình bầu dục hơi thuôn nhọn ở đầu. Lá có màu xanh bóng, dày, gần như hình lông chim. Cuống lá mập, có bẹ ôm thân, mọng nước và cũng màu xanh. Cây ra hoa màu trắng, có mùi thơm khá nồng.

Cây có thể sinh trưởng trong bóng râm hoặc thiếu ánh sáng, ưa khí hậu mát mẻ, có khả năng chịu lạnh rất tốt. Đặc biệt đây là loại cây nhân giống dễ dàng từ giâm cành hay chiết cành.

Cây ĐẠI PHÚ GIA trong phong thủy: Nghe tên đã thấy sang và lắm tiền nhiều của, trồng trong nhà TÀI LỘC ùn ùn kéo tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vị trí đặt cây thích hợp

Trong phong thủy, vị trí hay hướng của bất kỳ vật gì, thứ gì cũng đều rất quan trọng. Có nhiều hướng “tử” (chết) cấm kỵ mà người ta khuyên rằng không nên đặt. Ví dụ như quan niệm vật sống, người sống không được đặt nơi hướng Tây hoặc quay về hướng Tây. Cây xanh cũng vậy, cần đặt đúng hướng thì mới phát huy hết tác dụng, ý nghĩa. Dân gian khuyên rằng mọi cây đều nên đặt hướng Đông, Đông Nam (thuộc hành Mộc) sẽ giúp cây mang may mắn, tài lộc đến cho gia chủ. Đồng thời, mọi người đều biết đây là hướng đón nắng, thuận lợi để cây sinh trưởng và phát triển. Cây đại phú gia tuy có thể chịu bóng nhưng nếu được đặt ở nơi có ánh nắng mặt trời thì cây sẽ xanh tốt hơn rất nhiều.

Cây ĐẠI PHÚ GIA trong phong thủy: Nghe tên đã thấy sang và lắm tiền nhiều của, trồng trong nhà TÀI LỘC ùn ùn kéo tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng trong phong thủy của cây đại gia phú phong thủy

Thu hút sự giàu có: Chúng ta có thể thấy được ý nghĩa của loài cây này từ tên, trong Hán Việt: 

  • Đại là to lớn giúp gia chủ làm việc đại sự suôn sẻ.
  • Phú là sự giàu sang, tiền tài,...
  • Gia là nhà đại diện cho chủ nhà làm ăn phát đạt theo ý mình.

Tạm hiểu rằng đại phú gia tức là gia đình thịnh vượng, phú quý. Vì vậy, cây có ý nghĩa thu hút vượng khí, mang lại tài lộc cho gia đình, giúp cho gia chủ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tạo điều kiện cho người trong nhà làm ăn thuận lợi, dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp.

Đặc biệt, nếu biết chăm sóc cho cây phát triển xanh tốt sẽ mang đến cho gia chủ nhiều may mắn và tài lộc. 
Cải thiện sức khỏe: Thân cây hình trụ mọng nước, lá cây to bề thế, vươn cao mạnh mẽ, xanh mướt mát như là lời chúc sức khỏe tràn đầy, năng lượng dồi dào cho người trồng.
Báo hiệu vận may sắp tới: Cây ít khi nở hoa nhưng một khi hoa nở là đang thông báo cho những chuyện may mắn sắp tới của gia đình, do đó hoa của cây là biểu tượng cho sự an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
Cây nở hoa búp càng to, càng nhiều thì sẽ lại càng thu hút được nhiều vượng khí giúp gia chủ công việc sẽ có những thành công bứt phá, sức khỏe ổn định và tình cảm gia đình ngày càng đi lên. 

Biểu tượng cho ý chí, kiên cường: Dáng cây thường to với lá nhiều tươi tốt còn là biểu tượng cho ý chí, kiên cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. 
Cải thiện mối quan hệ, gia đình hòa thuận: Thân cây mọc lên nhiều bẹ ôm sát lấy nhau còn mang ý nghĩa gia đình sum vầy, hạnh phúc. Qua đó, cây còn là biểu tượng hỗ trợ cho việc cân bằng không khí trong nhà, con cháu hòa thuận, đoàn kết như hình ảnh những bẹ lá ôm lấy thân cây vậy.

Cây ĐẠI PHÚ GIA trong phong thủy: Nghe tên đã thấy sang và lắm tiền nhiều của, trồng trong nhà TÀI LỘC ùn ùn kéo tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cây đại gia phú phong thủy hợp mệnh gì, tuổi nào?

Các chuyên gia phong thủy giải đáp thắc mắc cây đại phú gia hợp với mệnh gì và tuổi nào đó là: loài cây này không kị bất kì mệnh nào.
Nhưng cây bao phủ một màu xanh tức là đại diện cho mệnh Mộc, do đó, cây còn phù hợp với những người mệnh Mộc, Thủy, Hỏa. Theo đó:

Mệnh Mộc: Canh Dần (1950), Kỷ Hợi (1959), Nhâm Tý (1972), Quý Sửu (1973), Canh Thân (1980),…

Mệnh Hỏa: Mậu Tý (1948), Bính Thân (1956), Giáp Thìn (1964), Ất Tị (1965), Mậu Ngọ (1978), Kỷ Mùi (1979, Đinh Mão (1987),…

Mệnh Thủy: Giáp Thân (1944), Quỷ Tị (1953), Đinh Mùi (1967), Nhâm Tuất (1982), Quý Hợi (1983), Đinh Sửu (1997),… 

Những người mệnh trên nếu trồng cây đại gia phú sẽ mang lại rất nhiều tài lộc và may mắn cho bản thân. Đặc biệt, xét về tuổi thì loài cây này cực kì hợp với người tuổi Thân. 

Cây ĐẠI PHÚ GIA trong phong thủy: Nghe tên đã thấy sang và lắm tiền nhiều của, trồng trong nhà TÀI LỘC ùn ùn kéo tới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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