Cây ĐẠI PHÚ GIA trong phong thủy: Nghe tên đã thấy sang và lắm tiền nhiều của, trồng trong nhà TÀI LỘC ùn ùn kéo tới

Tác dụng trong phong thủy của cây đại gia phú phong thủy

Thu hút sự giàu có: Chúng ta có thể thấy được ý nghĩa của loài cây này từ tên, trong Hán Việt:

Đại là to lớn giúp gia chủ làm việc đại sự suôn sẻ.

Phú là sự giàu sang, tiền tài,...

Gia là nhà đại diện cho chủ nhà làm ăn phát đạt theo ý mình.

Tạm hiểu rằng đại phú gia tức là gia đình thịnh vượng, phú quý. Vì vậy, cây có ý nghĩa thu hút vượng khí, mang lại tài lộc cho gia đình, giúp cho gia chủ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tạo điều kiện cho người trong nhà làm ăn thuận lợi, dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp.

Đặc biệt, nếu biết chăm sóc cho cây phát triển xanh tốt sẽ mang đến cho gia chủ nhiều may mắn và tài lộc.

Cải thiện sức khỏe: Thân cây hình trụ mọng nước, lá cây to bề thế, vươn cao mạnh mẽ, xanh mướt mát như là lời chúc sức khỏe tràn đầy, năng lượng dồi dào cho người trồng.

Báo hiệu vận may sắp tới: Cây ít khi nở hoa nhưng một khi hoa nở là đang thông báo cho những chuyện may mắn sắp tới của gia đình, do đó hoa của cây là biểu tượng cho sự an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Cây nở hoa búp càng to, càng nhiều thì sẽ lại càng thu hút được nhiều vượng khí giúp gia chủ công việc sẽ có những thành công bứt phá, sức khỏe ổn định và tình cảm gia đình ngày càng đi lên.

: Dáng cây thường to với lá nhiều tươi tốt còn là biểu tượng cho ý chí, kiên cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống.: Thân cây mọc lên nhiều bẹ ôm sát lấy nhau còn mang ý nghĩa gia đình sum vầy, hạnh phúc. Qua đó, cây còn là biểu tượng hỗ trợ cho việc cân bằng không khí trong nhà, con cháu hòa thuận, đoàn kết như hình ảnh những bẹ lá ôm lấy thân cây vậy.

Cây đại gia phú phong thủy hợp mệnh gì, tuổi nào?

Các chuyên gia phong thủy giải đáp thắc mắc cây đại phú gia hợp với mệnh gì và tuổi nào đó là: loài cây này không kị bất kì mệnh nào.

Nhưng cây bao phủ một màu xanh tức là đại diện cho mệnh Mộc, do đó, cây còn phù hợp với những người mệnh Mộc, Thủy, Hỏa. Theo đó:

Mệnh Mộc: Canh Dần (1950), Kỷ Hợi (1959), Nhâm Tý (1972), Quý Sửu (1973), Canh Thân (1980),…

Mệnh Hỏa: Mậu Tý (1948), Bính Thân (1956), Giáp Thìn (1964), Ất Tị (1965), Mậu Ngọ (1978), Kỷ Mùi (1979, Đinh Mão (1987),…

Mệnh Thủy: Giáp Thân (1944), Quỷ Tị (1953), Đinh Mùi (1967), Nhâm Tuất (1982), Quý Hợi (1983), Đinh Sửu (1997),…

Những người mệnh trên nếu trồng cây đại gia phú sẽ mang lại rất nhiều tài lộc và may mắn cho bản thân. Đặc biệt, xét về tuổi thì loài cây này cực kì hợp với người tuổi Thân.

