Quét dọn 3 vị trí mỗi ngày giúp Thần Tài ghé chơi, tài lộc thăng cấp

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 08:38

Chỉ cần bạn thường xuyên lau chùi, giữ sạch sẽ 3 vị trí này thì Thần Tài sẽ thích, tài lộc tăng theo thời kì.

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều mong muốn bản thân và gia đình mình có sức khoẻ tốt, cuộc sống gặp nhiều may mắn, tài lộc nhưng không phải ai cũng biết cách để gia tăng tài lộc.

Trong dân gian, có nhiều mẹo phong thủy giúp cầu đón Thần Tài, nhưng với phương pháp đơn giản này thì ai cũng có thể làm được, chỉ cần bạn thường xuyên lau chùi, giữ sạch sẽ 3 vị trí này thì Thần Tài sẽ thích, tài lộc tăng theo thời gian.

Nghe có vẻ lạ nhưng việc dọn dẹp và giữ nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp có thể giúp hút tài, đón lộc. Trước hết, nếu nhà cửa bừa bộn, bẩn thỉu không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của những người sống trong nhà.

Hơn nữa, trong phong thủy, sự bẩn thỉu này là sự xua đuổi Thần Tài. Bởi vì, Thần Tài vào nhà mà không thuận, lại ra đi sớm nên vận may cũng tiêu tan. Vì thế, dù bận rộn đến đâu, bạn cũng nên vệ sinh 3 vị trí này hàng ngày:

1. Vị trí tài lộc của ngôi nhà

Nhà nào cũng có vị trí tài lộc, nơi hội tụ của may mắn, thu hút năng lượng. Đây được coi là nơi trọng yếu mang lại tài lộc và may mắn cho gia đình. Nó là nơi giao nhau của hai luồng khí: tính khí hướng lên trên và địa khí đi xuống dưới.

Mỗi phòng trong ngôi nhà đều có vị trí chiêu tài, mời lộc, trong đó vượng khí của phòng khách là quan trọng nhất. Đầu tiên bạn cần làm là xác định vị trí tài sản trong nhà của bạn nhờ vị trí của cửa chính theo trường phái Bát Trạch trong phong thủy.

Nếu cửa chính nằm về một phía của ngôi nhà thì tài vị sẽ đối diện với cửa chính theo đường chéo. Nếu cửa chính giữa nhà, phòng khách sẽ có hai tài vị là góc dưới cùng của ngôi nhà. Sau khi tìm được tài vị, bạn cần điều chỉnh lại bố cục phong thủy ở vị trí này.

Sau khi xác định các vị trí quan trọng, bạn cần chú ý những điểm sau:

– Các vật dụng trong nhà cần được sắp xếp ngăn nắp, lau chùi thường xuyên và vị trí này cần đảm bảo đủ ánh sáng.

– Không nên đặt những vật nặng như điều hòa, tủ lạnh, tủ sách ở vị trí vượng tài vì không những không tiện lau chùi, dễ tích tụ bụi bẩn mà còn kìm hãm sự phát triển của tài lộc.

– Đặt cây xanh xung quanh của cải có thể làm tăng sinh khí, trong đó các loại cây phong thủy như kim ngân, trúc may mắn được cho là hợp lý nhất để mời thần tài gõ cửa.

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2. Nhà bếp

Trong phong thủy, bếp được coi là trái tim của một ngôi nhà, bởi bếp là nơi chứa thức ăn và cũng là điểm đến ưa thích của Thần Tài. Ngoài việc dọn dẹp phòng bếp, phong thủy nhà bếp cũng cần lưu ý những điểm sau:

– Không thiết kế bếp đối diện nhà vệ sinh, phòng ngủ hoặc đặt ở trung tâm nhà.

– Không xây bếp dưới xà ngang, kê đầu giường sát bếp hoặc đặt nền bếp cao hơn các phòng khác trong nhà.

– Bếp không nên đặt cạnh tủ lạnh, bồn rửa chén.

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3. Khu vực trước nhà

Trong phong thủy, cửa trước nhà là vị trí đặc biệt, có tác dụng đón dương khí tốt vào nhà. Ngoài ra, Thần Tài vốn có sở thích ưa sạch sẽ và ngăn nắp. Nếu trước nhà có nhiều đồ lặt vặt thì Thần Tài sẽ không muốn vào nhà, gây ảnh hưởng nhất định đến tài vận của gia chủ.

Nếu gia đình bạn có thói quen đặt đồ lặt vặt trước cửa nhà thì hãy thay đổi ngay. Nó khiến căn nhà trông rất bừa bộn, ảnh hưởng đến vấn đề đi lại cũng như bị người khác đánh giá là gia chủ không sạch sẽ.

Hơn nữa, nó còn cản trở sự đến thăm của Thần Tài. Hãy dọn dẹp những thứ bừa bộn ở trước cửa nhà, quét dọn nơi này thường xuyên để tránh thất thoát tài lộc.

Quét dọn 3 vị trí mỗi ngày giúp Thần Tài ghé chơi, tài lộc thăng cấp - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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