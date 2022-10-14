Thầy phong thủy dặn dò: 4 vị trí đột nhiên mọc lông gia chủ ngồi không hưởng lộc, tiền bạc ào ào tới

Không kể là nam hay nữ, nếu trên nốt ruồi có lông mọc bên trên thì đều là điềm lành, báo tài lộc. Tuy nhiên, người xưa có câu: “Một lông cô quạnh, ba lông chủ phát tài”. Cho nên, nếu chỉ có một sợi lông mọc trên nốt ruồi thì chưa chắc đã mang tới nhiều tài lộc cho người sở hữu nó. Ngược lại, nếu lông mọc trên nốt ruồi càng nhiều thì người đó có tài vận càng tốt.

Nếu người nào có trên 3 sợi lông mọc trên nốt ruồi thì chắc chắn người đó có tướng đại phú đại quý, cả đời chẳng bao giờ phải lo thiếu thốn, cứ hết tiền lại có tiền, đặc biệt là về hậu vận. Chính vì vậy, nếu có lông trên nốt ruồi thì tuyệt đối không nên nhổ đi.

Lông mọc dài ở bất kỳ chỗ nào trên tai đều là dấu hiệu đáng mừng, bởi điều đó có nghĩa là họ có số hưởng, mệnh phú quý, tài lộc đầy mình. Họ là người thông minh, lanh lợi ngay từ khi sinh ra, biết nhìn xa trông rộng, nắm bắt thời cơ nên không sớm thì muộn, sự nghiệp cũng thành công rực rỡ. Không kể là nam hay nữ, những người có lông trong tai đều có thành tựu trong sự nghiệp từ khá sớm.

Không chỉ có tướng phát tài phát lộc, những người có lông mọc trong tai còn được quý nhân phù trợ, có số trường thọ. Khi gặp khó khăn gì, họ đều được người khác giúp đỡ, từ đó gặp nguy hóa an. Ngoài ra, trong cuộc đời của người có lông mọc ở tai sẽ trải qua một lần bệnh rất nặng. Nếu vượt qua được, họ sẽ sống rất thọ.

Ảnh minh họa: Internet

Lông mọc trên ngón chân

Theo nhân tướng học, ngón chân mà mọc lông thì người đó có khí cường dương, tinh lực dồi dào, khỏe mạnh, sung mãn. Những người này sống rất có ý chí, có tham vọng và mục tiêu rõ ràng. Khi đã muốn làm điều gì, họ sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ để đạt được điều mình muốn.

Họ là những người có vận khí tốt, rất giỏi kiếm tiền. Ngoài ra, những người có lông mọc trên ngón chân còn được quý nhân phù trợ, từ đó không khác gì “hổ mọc thêm cánh”, giúp con đường sự nghiệp luôn hanh thông, cơ hội thăng tiến không ngừng, tiền tài có “đuổi đi” cũng không được. Bên cạnh đó, nhân duyên của những người này cũng rất tốt đẹp, gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Mọc lông ở bụng

Theo các chuyên gia nhân tướng học cho biết những người đột nhiên mọc lông ở bụng đó là dấu hiệu may mắn trong thời gian tới gia chủ có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Đặc biệt, trong thời gian tới con đường tiền tài của bạn sẽ vô cùng thuận lợi, cuộc sống giàu sang phú quý. Chính vì vậy, bạn đừng bao giờ cắt bỏ phần lông này nhé!