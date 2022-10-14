Tuyệt đối không xăm hình ở những bộ phận này trên cơ thể kẻo thu hút Hung Thần, may mắn bay mất, xui xẻo dễ theo

Thời hiện đại, nhiều người yêu thích việc xăm hình, nhưng bạn có biết theo nhân tướng học thì không nên xăm hình ở đâu trên cơ thể hay không?
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1. Không nên xăm trên khuôn mặt
Nhiều bạn thích xăm mình để thể hiện cá tính của bản thân, nhưng theo nhân tướng học thì có những vị trí trên cơ thể không nên xăm hình, đặc biệt là ở khuôn mặt.
Ngũ quan của con người nằm ở trên khuôn mặt, gồm có 2 mắt, mũi, tai, miệng. Đây là vị trí có thể biểu đạt tình cảm, cảm xúc tốt nhất trên cơ thể.
Để gặp nhiều may mắn thì khuôn mặt sáng sủa, sạch sẽ là điều kiện tiên quyết. Người xưa hay nói trên mặt có quá nhiều nốt ruồi cũng là điều không tốt chính là vì thế.
Nốt ruồi có nốt ruồi tốt, có nốt ruồi xấu, nhưng riêng với khuôn mặt thì không phải cứ có nhiều nốt ruồi tốt đã là chuyện tốt, bởi nó khiến cho ngũ quan có phần kém nổi bật, bị những thứ xung quanh làm cho rối loạn, vận trình cũng vì thế mà bị cản trở, may mắn cũng khó mà đến được.
Nếu như nốt ruồi mọc trên cơ thể là việc chúng ta không thể can thiệp vì nó thuộc về tự nhiên thì chuyện xăm hình lại không như vậy.
Bạn có thể lựa chọn vị trí mình muốn để đặt hình xăm, song nếu muốn may mắn không bị giảm sút thì tốt nhất bạn chớ nên chọn xăm trên khuôn mặt mình nhé. Đó là điều mà các chuyên gia về nhân tướng học dành lời khuyên cho bạn đó.
2. Không nên xăm ở mông
Điều này nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng sự thực đó là điều mà nhân tướng học nhấn mạnh. Nếu bạn chưa biết rằng không nên xăm hình ở đâu thì hãy nhớ rằng mông là vị trí không nên động vào.
Phải biết rằng, một người có thể chịu được gian khó, vượt qua trở ngại để gây dựng sự nghiệp hay không thì phần mông vô cùng quan trọng.
Người xưa có câu “ngồi vững như bàn thạch” chính là để nói về tư thế ngồi vững vàng, không dễ bị lay chuyển của phần mông.
Theo đó, người nào có mông đầy đặn, tròn trịa cũng được coi là phúc tướng, nam mệnh thì dễ thăng quan phát tài, nữ mệnh thì dễ hạnh phúc, là tướng vượng phu ích tử.
Chính vì lẽ ấy, phần mông là khu vực không nên tùy tiện động chạm vào trên cơ thể, nhất là xăm hình lại càng không nên.
Cá tính là 1 chuyện, song nếu bạn quan tâm đến may mắn, đến vận mệnh của mình và không muốn vận may của bản mệnh bị giảm sút thì hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định xăm mình nhé.
Không ai dám đảm bảo là sau khi bạn tác động vào vị trí này trên cơ thể thì sự nghiệp có thể hanh thông thuận lợi, đạt được nhiều thành công như trước hay không hay kể từ đó là sóng gió bủa vây.
3. Không nên xăm ở 2 chân
Đôi chân giúp chúng ta đi khắp chốn, làm được nhiều việc trong cuộc sống. Nếu bạn muốn thỏa chí tang bồng, có thể phiêu du khắp chốn mà vẫn có được cuộc sống bình an, yên ổn thì tốt nhất chớ nên để đôi chân của mình có dấu vết gì.
Theo quan điểm nhân tướng thì xăm hình không nên thực hiện ở 2 chân. Nếu bạn lựa chọn đây làm vị trí để xăm hình thì điều đó có thể khiến cho đôi chân của bạn luôn phải đi khắp chốn cùng nơi không ngưng nghỉ, là đặc trưng của tướng người vất vả bôn ba.
Tất nhiên có những bạn thích cuộc sống tự do, được thỏa chí phiêu bạt khắp nơi nhưng cần hiểu rằng người vất vả bôn ba là người phải đi nhiều làm nhiều nhưng thành quả nhận được chẳng là bao, cuộc sống dễ lâm vào cảnh khó khăn.
Điều đó hoàn toàn khác với suy nghĩ về việc thoải mái du lịch, ngắm nhìn thế giới, thưởng thức các món ăn cùng tìm hiểu các nền văn hóa mới lạ, bởi tiền chẳng có trong tay thì bạn khó lòng mà giữ được cái nhìn lạc quan, vui vẻ toàn màu hồng về thế giới này.
4. Không nên xăm lên vết sẹo
Con người ta lớn lên, trưởng thành, ai cũng trải qua những va vấp trong đời, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Dù là vết thương trên cơ thể hay vết thương trong lòng thì trải qua thời gian, mọi thứ cũng sẽ dần phai mờ.
Hiếm có ai sống trên đời này mà không có bất cứ 1 vết sẹo nào trên cơ thể. Nhiều người thích cái đẹp, không thích trên cơ thể mình có những vết sẹo xấu xí, khó coi nên tìm mọi cách để loại bỏ, trong đó có người chọn cách xăm hình lên đó.
Song bạn cũng cần cân nhắc kỹ trước khi làm điều này, bởi cách che giấu vết sẹo trên cơ thể như vậy chưa chắc đã là điều tốt với bạn đâu, thậm chí nó còn có thể khiến cho mọi chuyện tệ hại hơn nữa.
Nếu chúng ta bị thương thì đó chính là minh chứng của việc gặp chuyện xui xẻo. Ấy vậy mà bạn lại dùng vết xăm để chèn lên đó, há chẳng phải là càng nhấn mạnh thêm sự tồn tại của nó hay sao?
Vết sẹo phai đi theo năm tháng đồng nghĩa với việc vận xui dần tan biến, song nếu bạn can thiệp vào bằng cách xăm hình lên trên vết sẹo thì chưa biết chừng sẽ khiến cho xui xẻo khó bề biến mất mà càng thêm nghiêm trọng hơn đó.
*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.