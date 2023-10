Tuyệt đối không xăm hình ở những bộ phận này trên cơ thể kẻo thu hút Hung Thần, may mắn bay mất, xui xẻo dễ theo

1. Không nên xăm trên khuôn mặt

Nhiều bạn thích xăm mình để thể hiện cá tính của bản thân, nhưng theo nhân tướng học thì có những vị trí trên cơ thể không nên xăm hình, đặc biệt là ở khuôn mặt.

Ngũ quan của con người nằm ở trên khuôn mặt, gồm có 2 mắt, mũi, tai, miệng. Đây là vị trí có thể biểu đạt tình cảm, cảm xúc tốt nhất trên cơ thể.

Để gặp nhiều may mắn thì khuôn mặt sáng sủa, sạch sẽ là điều kiện tiên quyết. Người xưa hay nói trên mặt có quá nhiều nốt ruồi cũng là điều không tốt chính là vì thế.

Nốt ruồi có nốt ruồi tốt, có nốt ruồi xấu, nhưng riêng với khuôn mặt thì không phải cứ có nhiều nốt ruồi tốt đã là chuyện tốt, bởi nó khiến cho ngũ quan có phần kém nổi bật, bị những thứ xung quanh làm cho rối loạn, vận trình cũng vì thế mà bị cản trở, may mắn cũng khó mà đến được.

Nếu như nốt ruồi mọc trên cơ thể là việc chúng ta không thể can thiệp vì nó thuộc về tự nhiên thì chuyện xăm hình lại không như vậy.

Bạn có thể lựa chọn vị trí mình muốn để đặt hình xăm, song nếu muốn may mắn không bị giảm sút thì tốt nhất bạn chớ nên chọn xăm trên khuôn mặt mình nhé. Đó là điều mà các chuyên gia về nhân tướng học dành lời khuyên cho bạn đó.

2. Không nên xăm ở mông

Điều này nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng sự thực đó là điều mà nhân tướng học nhấn mạnh. Nếu bạn chưa biết rằng không nên xăm hình ở đâu thì hãy nhớ rằng mông là vị trí không nên động vào.

Phải biết rằng, một người có thể chịu được gian khó, vượt qua trở ngại để gây dựng sự nghiệp hay không thì phần mông vô cùng quan trọng.

Người xưa có câu “ngồi vững như bàn thạch” chính là để nói về tư thế ngồi vững vàng, không dễ bị lay chuyển của phần mông.

Theo đó, người nào có mông đầy đặn, tròn trịa cũng được coi là phúc tướng, nam mệnh thì dễ thăng quan phát tài, nữ mệnh thì dễ hạnh phúc, là tướng vượng phu ích tử.

Chính vì lẽ ấy, phần mông là khu vực không nên tùy tiện động chạm vào trên cơ thể, nhất là xăm hình lại càng không nên.

Cá tính là 1 chuyện, song nếu bạn quan tâm đến may mắn, đến vận mệnh của mình và không muốn vận may của bản mệnh bị giảm sút thì hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định xăm mình nhé.

Không ai dám đảm bảo là sau khi bạn tác động vào vị trí này trên cơ thể thì sự nghiệp có thể hanh thông thuận lợi, đạt được nhiều thành công như trước hay không hay kể từ đó là sóng gió bủa vây.