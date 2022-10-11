Cổ nhân có câu: “Lộc không vào cửa khẩn, phúc không vào cửa hông” nghĩa là gì?

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 11:13

Tài lộc vào nhà không phải mong cầu là được đó còn phụ thuộc vào phúc báo của gia chủ. Có một câu nói rằng: “Lộc không vào cửa khẩn, phúc không vào cửa hông”. Vậy câu này có nghĩa là gì chúng ta cùng tìm hiểu?

“Lộc không vào cửa khẩn”

“Lộc không vào cửa khẩn”, tạm dịch “Tiền của không vào cửa trước” nghĩa là kiếm tiền, của cải không nên vội vàng tìm kiếm sự thành công hay mưu cầu tài lộc trong nguy hiểm tức thời mong cầu khẩn cấp đế có được mà phải gây dựng đều đặn và từ từ. Bởi vì những người quá mong muốn thành công nhanh chóng thường không có bất kỳ tài sản nào.

Nếu một người muốn kiếm tiền bằng chính khả năng của mình thì phải đi từng bước một, dựa vào chính đôi chân của mình để đến đích. Nếu nền tảng không được thiết lập vững chắc, bạn sẽ mơ tưởng đến việc đạt đến bầu trời trong một bước, và cuối cùng bạn sẽ rơi ra từng mảnh nếu bạn lỡ nó.

Đứng trước cơ hội làm ăn phát tài, người ta luôn quên mất những dự định ban đầu. Nếu quá nóng vội, bạn sẽ mất đi khả năng phán đoán khách quan, khi bị đồng tiền làm mờ mắt, bạn rất dễ rơi vào bẫy do người khác bày ra.

Sẽ không có chiếc bánh nào trên bầu trời rơi xuống, chẳng phải bài học làm giàu chỉ qua một đêm là đủ sao?

Ví dụ, một trò lừa đảo như hình dáng kim tự tháp có thể được người kinh doanh bày ra xem như một cái bẫy, nhưng nhiều người đã bị lừa. Chính mong muốn có được một thứ gì đó không ra gì đã khiến họ mất đi khả năng phán đoán cơ bản và chọn bỏ qua những sơ hở rõ ràng. Cuối cùng, thay vì kiếm được tiền, anh ta lại mất cả người lẫn tiền.

Cổ nhân có câu: “Lộc không vào cửa khẩn, phúc không vào cửa hông” nghĩa là gì? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Phúc không vào cửa hông”

“Phúc không vào cửa hông” tạm dịch “Tài không vào cửa phụ” (cửa sau) nghĩa là những người hay dùng cửa phụ để bàn chuyện thường sẽ không có tin vui.

Quý nhân thích tài lộc, một cách đàng hoàng. Muốn kiếm tiền thì không sao, nhưng bạn không thể đánh mất các nguyên tắc và điểm mấu chốt của mình vì điều này. Người ta phải ngay thẳng, và làm những điều đúng đắn thì mới thực sự được hưởng hạnh phúc của cuộc đời.

Đối với một gia đình, cha mẹ là hình mẫu cho con cái. Lời nói và việc làm của cha mẹ họ, con cái đều nhìn thấy và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Nếu cha mẹ cư xử sai trái mà con cháu làm theo thì nền nếp gia phong càng ngày càng xấu đi. Ngược lại, nếu cha mẹ có thể tu dưỡng bản thân, ngay thẳng, truyền cho con cái những nguyên tắc trung thực, liêm khiết thì gia đình sẽ được phúc ấm lâu dài.

Một người nên hiểu sự thật này, trung thực và liêm chính là nền tảng của cuộc đời một người. Bất kỳ sự vội vàng nào để đạt được thành công nhanh chóng, hoặc thậm chí là hành vi quanh co, sẽ không có một kết thúc tốt đẹp. Dù gặp may trong chốc lát nhưng về lâu dài sẽ gây họa vô cùng.

Hãy nhớ lại câu nói khôn ngoan của ông cha ta: “Lộc không vào cửa khẩn, phúc không vào cửa hông”.

Hãy luôn đánh thức bản thân tu dưỡng tâm tính của chính mình cố gắng học tập kiến thức để có thể buôn bán kinh doanh một cách đường đường chính chính thì ắt hẳn tài vận và phúc lộc, tin vui sẽ đến một cách tự nhiên.

Cổ nhân có câu: “Lộc không vào cửa khẩn, phúc không vào cửa hông” nghĩa là gì? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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