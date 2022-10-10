10 ngày tới (11/10 - 20/10), Thần Tài chỉ đích danh 3 tuổi này đỏ cả tình lẫn tiền, dễ trúng số đổi đời, bước ra ngoài là có tiền tỷ trong tay

Nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên trong 10 ngày tới, những người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Người cầm tinh con Dê là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu.

Nhìn chung, cuộc đời của người cầm tinh con Dê khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban; vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ. Thậm chí, đường công danh sáng ngời của tuổi Mùi có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Bản mệnh của con giáp này rất có cơ duyên với việc kiếm tiền. Do vậy, chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho người tuổi Mùi. Từ đó, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong danh sách những con giáp khó khăn, hoàn toàn không có tuổi Mão. Trời sinh tuổi Mão là những người chăm chỉ và luôn biết hướng về phía trước, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.

Đặc biệt trong năm nay là một năm khá may mắn với tuổi Mão nhưng lại đến muộn hơn so với con giáp khác. Tuổi Mão vốn là những người thông minh, biết kiếm tiền và biết quản lý tài chính, họ không bao giờ đầu hàng trước số phận và luôn muốn vươn tới cuộc sống cao cấp hơn.

Chính vì vậy, trong suốt khoảng thời gian qua, họ đã không ngừng nỗ lực để đổi đời. Đặc biệt, trong 60 ngày tới, tuổi Mão sẽ cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Mão sẽ được toại nguyện.

Tử vi cho biết người tuổi Mão do có quý nhân trợ giúp nên đi đằng Tây hốt vàng, đi đằng Đông hốt bạc cuộc sống giàu sang phú quý ít ai sánh bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết bước sang 10 ngày tới, những người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc bỗng chốc tăng vọt. Đặc biệt kể từ rằm tháng 9 âm những người tuổi Ngọ nếu đang làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

Người tuổi Ngọ dù đang làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người tuổi Ngọ nếu còn độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.