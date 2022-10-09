5 nghề cha mẹ tuyệt đối không cho con cái làm kẻo mất hết phúc lộc, nửa đời sau ôm hận

Buôn bán người, dùng người làm hàng hóa trao đổi, lừa gạt người khác, buôn bán nội tạng người…. là một trong những nghề không có hậu nhất, gây ác nghiệp nhất theo lời Phật dạy.

Làm nghề buôn người sẽ dẫn tới kết cục bi thảm. Nếu bị bắt sẽ phải nhận án tù chung thân, tử hình khiến người nhà đau khổ, nhục nhã, bị người đời chửi rủa, sống không yên thân.

Ai làm việc này thường dùng thế lực, tiền bạc, vật chất ép buộc, lừa gạt người có hoàn cảnh khó khăn, khiến họ khuynh gia bại sản, gia đình tan nát.

Người làm nghề buôn bán người kiếp này sống trong đau khổ, giày xéo lương tâm, kiếp sau không được đầu thai, mãi chỉ là linh hôn lang bạt. Đây là loại người chỉ vì ham danh lợi, ham mấy đồng tiền trước mắt mà bất chấp hậu quả, nhân quả báo ứng là điều không thể tránh khỏi.

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Săn bắn thú rừng

Về mặt tâm linh, săn bắn cũng chính là sát sinh, giết hại cầm thú, muôn loài. Bởi mỗi một sinh vật đều có sinh mệnh riêng của mình. Nếu mỗi chúng ta tạo ra quá nhiều nghiệp thì e rằng sau này sẽ khó lòng an yên, hạnh phúc. Bởi vậy, bạn đừng bao giờ cho con cái của mình đi theo nghề này kẻo sau này dễ mang nghiệp suốt đời phải ân hận.

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Đồ tể, giết hại, buôn bán thịt sống

Những người làm nghề sát sinh, giết hại động vật, gia súc, gia cầm…, buôn bán thịt sống, thịt chín cho người khác cũng là nghề không có hậu, đánh mất tâm từ bi.

Trong dân gian có lưu truyền câu chuyẹn về một kẻ nổi tiếng chuyên môn mổ thịt trâu đem bán là Phạm Đăng Sơn. Cả đời y giết hại không biết bao nhiêu con trâu vừa đem bán, vừa để ăn.

Một hôm trên trời bỗng nhiên mây đen tích tụ lại, trời đất tối sầm, rồi mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp vang rền. Ngay lúc ấy, Phạm Đăng Sơn bị sét đánh trúng nhưng không chết, mặt mày cháy lém, da thịt cuộn lại, đau đớn rên la, kêu rống lên rất thê thảm, hai mắt đẫm nước mắt trợn lên như sắp lồi ra ngoài.

Do lửa đốt, da thịt nứt nẻ, anh ta dùng tay cạo những chỗ thịt bị rã nát, vò lại rồi bỏ thẳng vào miệng vừa ăn vừa nói: "Thịt trâu ngon quá". Chừng vài tháng sau, Phạm Đăng Sơn tắt thở. Những người chứng kiến cảnh ấy đều thấy lạnh xương sống nên biết rằng đó là sự báo ứng của nghiệp sát sinh. Người làm nghề này gọi là đồ tể, ngày ngày tay nhuốm máu thì sẽ có cuộc sống không được yên ổn, hay ngủ mơ thấy điềm xấu, tâm lý không yên.

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Nghề cho vay nặng lãi

Cho vay nặng lãi là nghề không tạo phúc đức. Thông thường chỉ những người lâm vào bước đường cùng mới chọn cách này để giải quyết khó khăn.

Lợi dụng điểm yếu của người đi vay, chủ nợ cho vay tiền với mức lãi đắt “cắt cổ”, lãi mẹ đẻ lãi con, chẳng khác nào “hút máu” người đi vay, khiến họ như bị dồn vào đường cùng, thậm chí có thể bỏ mạng vì không trả nợ được. Do đó, người làm nghề này sẽ sớm gặp quả báo, mất hết tiền bạc, bị bắt giam, ngồi tù…, thậm chí kiếp sau sẽ trở thành con nợ của người khác, bị hành hạ tới chết.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.