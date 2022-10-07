Nếu ở nhà xuất hiện những dấu hiệu này, xin chúc mừng bạn đã sở hữu mảnh đất có kho báu phong thủy NGÀN NĂM CÓ MỘT!

Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách để dễ dàng luận đoán phong thủy của một ngôi nhà. Một khi trong nhà bạn xuất hiện những dấu hiệu dưới đây thì đó hẳn là điềm báo vượng khí và tài lộc vào nhà bạn, hãy cùng xem nhà bạn có điềm báo nào không?

Sống lâu thì gia đạo theo đó mà gặp nhiều may mắn, tài lộc hưng vượng, bình an vô sự, thường có người trường thọ.

Sự phát triển của tự nhiên luôn có những quy luật nhất định, mùa xuân vạn vật hồi phục, đến mùa thu mọi cây cối khô héo luôn là một hiện tượng muôn thuở. Nhưng nếu cây trong nhà hoặc cây ngoài sân luôn héo vào mùa thu muộn hơn cây bên ngoài, có nghĩa là vượng khí trong nhà, sinh khí vô cùng mạnh mẽ.

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em thích về nhà

Trẻ em tuy còn non nớt nhưng rất nhạy cảm với không khí vui vẻ. Nếu đó là một nơi quá tối tăm, thì nhất định trẻ không muốn đặt chân vào đó. Tuy nhiên, nếu trong nhà luôn có trẻ nhỏ thích đến ở hoặc chơi đùa, điều đó có nghĩa là linh khí của ngôi nhà tụ lại điềm lành, luôn có thể thu hút những điều hồn nhiên và tốt đẹp.

Khi ở lâu, nhất định nhà đó sẽ thịnh vượng, con cháu đầy đàn, gia đạo hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Sống vui vẻ sôi nổi với người xung quanh

Nếu cửa nhà luôn sôi nổi, thịnh thế và người trong nhà không xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với người ngoài cửa thì ngôi nhà như vậy thường có khí tốt.

Có như vậy gia đình mới dễ quen được quý nhân và được quý nhân phù trợ, cuộc sống của gia đình chắc chắn sẽ sung túc, suôn sẻ, ngày càng hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Động vật thường đến

Trên đời này vạn vật đều có linh tính, động vật sẽ tìm được nơi an cư lạc nghiệp bằng chính tình cảm của mình. Nếu trong nhà luôn có động vật và chúng không thù địch với chúng ta, chẳng hạn như dơi vào nhà, én xây tổ,... thường hy vọng rằng cũng có thể tham gia kho báu phong thủy này.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.