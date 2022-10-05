Nửa tháng tới: 3 tuổi “hợp vía” thần Tài, TIỀN CỦA DƯ DÔI, lộc lá đua nhau tìm đến, tương lai chắc chắn xán lạn

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 18:04

Trong vòng nửa tháng tới, những con giáp này sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp, cuộc sống. Điều này làm ý thức của họ vô cùng phấn chấn.

Con giáp tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ giàu nhiệt huyết, tốt bụng, thực bụng và sống hòa đồng với người khác. Người tuổi này nói năng hùng hồn, giỏi thuyết phục người khác.

Ko những thế, trong công việc, con giáp này luôn siêng năng, sở hữu trách nhiệm, nói được làm được. Người tuổi này tốt bụng, rộng lượng, ko chấp nhặt, để bụng.

Trong vòng nửa tháng tới, con giáp tuổi Ngọ sẽ sở hữu thêm của nả, sức khỏe dồi dào, phúc khí đầy tay. Họ sở hữu cuộc sống bình an, ít gặp tai ương.

Ko những thế, con giáp này còn được quý nhân phù trợ, sở hữu thu hoạch bất thần. Nắm bắt được những thời cơ này, con giáp tuổi Ngọ sở hữu tiền nong rủng rỉnh, sự nghiệp ngày một thăng hoa.

Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng mưa thuận gió hoa, cây trồng xanh tốt, vật nuôi khỏe mạnh. Gia đình họ trước sở hữu bất hòa nhưng giờ cũng hòa thuận. Điều này tạo động lực rất to để con giáp này siêng năng làm việc, đạt những thành tựu như mong đợi.

Nửa tháng tới: 3 tuổi “hợp vía” thần Tài, TIỀN CỦA DƯ DÔI, lộc lá đua nhau tìm đến, tương lai chắc chắn xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tý thiệt thà, thực bụng và cũng rất cầu toàn. Họ luôn nỗ lực làm mọi việc theo cách lý tưởng nhất. Con giáp tuổi này tài năng hơn người, nhiều tham vọng và ko chịu sống thủ phận thủ thường.

Họ hợp làm chủ hơn làm thuê. Vì vậy, con giáp người muốn khởi nghiệp kinh doanh thì hãy khởi đầu những dự kiến của mình càng sớm càng tốt. Trong vòng nửa tháng tới, những nỗ lực, công sức của họ bỏ ra ắt sẽ được đền đáp. Người tuổi này đang học hành, thi cử cũng sẽ đạt được kết quả cao.

Con giáp tuổi Tý làm mướn ăn lương cũng nhận lộc trời ban, thu nhập tăng cao. Họ nhận thêm công việc, dự án, sở hữu thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng sở hữu trị giá. Con giáp này cũng sở hữu thời cơ hợp tác làm ăn, dự đoán sẽ sinh lời to.

Nửa tháng tới: 3 tuổi “hợp vía” thần Tài, TIỀN CỦA DƯ DÔI, lộc lá đua nhau tìm đến, tương lai chắc chắn xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con rắn thường thông thái, khôn ngoan. Trong cuộc sống, họ luôn nhiệt tình, sẵn sàng viện trợ người khác.

Họ coi trọng những mối quan hệ tư nhân và biết đối nhân xử thế. Con giáp tuổi này dù sở hữu tài giỏi hơn người cũng ko tự phụ, ngạo mạn. Họ biết người biết ta và kiên trì khắc phục điểm yếu của bản thân.

Nửa tháng tới đây, con giáp tuổi Tỵ được dự đoán sở hữu quý nhân phù trợ, vận khí hanh hao thông. Người tuổi này làm mướn ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trao cho nhiều dự án công việc. Trong lúc đó, người làm đầu tư, kinh doanh ắt sẽ sinh lời, tiền nong rủng rỉnh.

Những con giáp tuổi Tỵ còn đơn thân ắt sẽ tìm được người bạn trăm năm ưng ý, tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào. Người tuổi này thành công trong sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, gia đạo an khang, tin vui gõ cửa.

Nửa tháng tới: 3 tuổi “hợp vía” thần Tài, TIỀN CỦA DƯ DÔI, lộc lá đua nhau tìm đến, tương lai chắc chắn xán lạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 11h11p hôm nay (10/4/2022) CƠ HỘI THĂNG TIẾN nắm chắc trong tầm tay, 3 tuổi này rủ nhau "gánh tiền gánh của" về nhà, may mắn liên tiếp kéo đến

Đúng 11h11p hôm nay (10/4/2022) CƠ HỘI THĂNG TIẾN nắm chắc trong tầm tay, 3 tuổi này rủ nhau "gánh tiền gánh của" về nhà, may mắn liên tiếp kéo đến

Tử vi con giáp chỉ ra trong cuối năm 2022 này có 3 tuổi này cực kì may mắn, “nước chảy chỗ trũng” tiền tài đều cực vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   dự đoán 12 con giáp tâm linh tử vi 12 con giáp 2022

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 24 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý