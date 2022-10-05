3 con giáp nữ sinh vào khung giờ này ắt mang MỆNH PHƯỢNG HOÀNG, thông minh sắc sảo, càng già càng giàu, cuộc sống viên mãn ít ai sánh bằng

Phần lớn những người tuổi Dậu sinh vào thời gian này vốn dĩ rất may mắn và thành đạt. Đặc biệt là phụ nữ, họ sẽ được đi trên con đường trải đầy hoa hồng, êm đềm và bình lặng.

Tuổi Dậu được trời ban nhiều phước lành và giúp họ vượt qua chông gai thử thách một cách dễ dàng. Theo tử vi học, tuổi Dậu khá lành tính, nên khi họ kết hợp với bất kỳ con giáp nào cũng có thể giúp đối phương và bản thân mình ngày càng thành công và giàu có.

Tuổi Dậu vốn là người hiền hòa, chăm chỉ luôn biết cách ứng xử với mọi người. Họ thích giúp đỡ người khác và luôn nhiệt tình với tất cả mọi người. Không riêng gì với những người tuổi Dậu sinh vào thời gian này, người sinh vào thời khắc khác cũng thừa hưởng được cuộc sống an yên và hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân sinh vào giờ Tý (từ 23 giờ đến 1 giờ)

Phụ nữ tuổi Thân sinh vào giờ Tý là người có tố chất nho nhã, dịu dàng, rất biết cách để quan tâm đến người khác. Trong cách ứng xử những người tuổi Thân sinh vào giờ Tý thường từ tốn nhưng linh hoạt. Đàn ông luôn có cảm giác được thấu hiểu, quan tâm khi ở bên nên hôn nhân vô cùng viên mãn.

Những người phụ nữ sinh giờ này luôn quan tâm và nhịn nhường người khác phái. Khi đã kết hôn, nàng luôn khiến nửa kia thấy tự hào. Đây còn là người phụ nữ của gia đình, giúp chồng vun vén mái ấm, quản lý tiền bạc. Bởi thế, đàn ông luôn xem đây là mẫu hình phụ nữ lý tưởng để lấy về làm vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão sinh vào giờ Tý (23 giờ đến 1 giờ)

Tuổi Mão sinh vào giờ Tý thuộc hành Mộc, những người này có cuộc sống vượng phu ích tử cuộc sống vô cùng hanh thông thuận lợi. Trong tính cách những người tuổi Mão sinh vào giờ Tý thường rất khôn khéo như tuổi Mão và mạnh bạo như tuổi Dần sẽ biết nắm bắt thời cơ một cách nhanh chóng nên tiền tài hay thành công đều cũng sẽ đến sớm mà thôi. Trông hôn nhân họ có tướng vượng phu ích tử, làm điểm tựa vững chắc cho người đàn ông của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.