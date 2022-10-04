Người được Ngọc Hoàng sủng ái, hậu vận tốt đẹp, sống biết điều, đi đâu cũng gặp người thương kẻ quý thì gương mặt sẽ có đặc điểm gì?

Xét về phương diện tướng mạo, xem tướng trán thì trán là vị trí tượng trưng cho gia cảnh và tài lộc sớm của người đó, đó là vị trí của cung quan lộc tọa thủ. Tướng trán về số phận và sự nghiệp cơ bản của con người, cũng như bộ não và trí tuệ của cá nhân. Người có trán mịn và sáng, đầy đặn và không bị lõm xuống, không có nốt ruồi hay đường gồ ghề là người có gia cảnh tốt, không phân biệt người này là ai, sinh ra ở đâu, bẩm sinh bản chất của họ là người dễ mến, hòa thuận với mọi người, đi đến đâu cũng gặp quý nhân, có thể gặp những người giúp đỡ mình. Người có trán hơi cong, tròn, cao, thậm chí hơi nhô ra là tiềm năng cho sự giàu có. Nó cũng cho thấy bạn sẽ sớm ổn định sự nghiệp, có quyền thế và quyền lực. Đây được coi là một chỉ số đáng tin cậy trong 8 yếu tố trên khuôn mặt tiết lộ được sự giàu sang. Tuy nhiên, cái trán hoàn hảo thế này là rất hiếm, miễn là nó trông nổi bật, rộng rãi cũng đủ tốt rồi nên bạn đừng có đòi hỏi quá nhiều. Người có trán cao cũng thông minh và suy nghĩ thoáng, không ích kỷ hà khắc như những người khác.

Những người như vậy thường tính tình trung hậu, tính tình chu đáo, vui vẻ, tốt bụng với người khác đặc biệt được lòng người khác phái.

Phụ nữ sở hữu tướng lông mày này là người sống tình cảm nhưng vẫn có lý trí. Họ là người thông minh, có trí tuệ, bên ngoài yếu đuối nhưng bên trong vô cùng mạnh mẽ. Khi đi làm hay trong cuộc sống gia đình, họ đều là người thẳng thắn, giỏi giang, có chí tiến thủ.

Nam mệnh sở hữu tướng lông mày này đa phần thường có vẻ ngoài ưa nhìn, dễ tạo thiện cảm với đối phương nên đi đâu cũng có người yêu mến, quý nhân sẵn sàng trợ giúp họ trong sự nghiệp, càng khiêm tốn thì về sau càng thành tài sớm.

Ảnh minh họa: Internet

3. Ấn đường rộng

Về mặt, phần giữa hai lông mày được gọi là ấn đường, cũng là nơi tọa lạc của cung sinh mệnh.

Trong nhân tướng học, có rất nhiều đặc điểm nói lên tính cách cũng như cuộc đời của mỗi người. Tuy nhiên, một trong những đặc điểm quan trọng nhất chính là ấn đường.

Phần này phải bằng phẳng, đầy đặn, rộng mở (bề ngang khoảng hai ngón tay), không bị lông mày xâm lấn thì đó là người có tính cách rộng rãi, lạc quan, trung thành, được bạn bè tín nhiệm.

Ấn đường rộng còn nói lên rằng đó là một người có tính tình cởi mở, vui vẻ, không hay chấp nhặt, số sướng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và luôn được quý nhân phù trợ.

Không những thế họ có tấm lòng rộng lượng, trung thực và luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. Vì vậy, trong quan hệ xã hội họ rất được lòng những người xung quanh, sự nghiệp cũng nhờ đó mà rất phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

4. Mắt có lòng đen nhiều hơn lòng trắng

Mắt là bộ phận quan trọng nhất của toàn bộ khuôn mặt, dùng để quan sát thiện và ác, đức hạnh và si mê, tính cách cao quý hay thấp kém, tốc độ ra quyết định, sức mạnh của hiến kế, tốt hay xấu...

Mắt có nhiều lòng đen và ít lòng trắng, những người như vậy thường rất thông minh và giỏi quan sát sự vật, hiện tượng, nhìn rõ vấn đề, rất giỏi tìm kiếm và nắm bắt thời cơ.

Tròng trắng không nên bị nhìn thấy ở phía trên và dưới tròng đen. Nhìn chung đây là tỷ lệ cân đối nhất. Nhìn chung, cuộc sống của người có tỷ lệ mắt như vậy thường được sống trong tình cảm và niềm yêu thương.

Đây còn gọi là tướng mắt đại phú đại quý theo nhân tướng học, sống quyền quý cao sang, nam thì giàu có hơn người, vinh hoa phú quý. Nữ thì thanh lịch dễ gần, đi đâu cũng được người lớn tuổi quý mến.

Đa phần những người mà mắt có lòng đen nhiều hơn lòng trắng thì tâm trong sáng, rất tài trí, có khiếu hài hước, tính tình bao dung, có trách nhiệm và dễ lọt vào mắt quý nhân. Họ sinh ra trong gia đình gia giáo hoặc thế lực gia đình lớn, cả đời phú quý, hậu vận an nhàn.

Ảnh minh họa: Internet

5. Cung Điền Trạch rộng

Cung Điền Trạch trong nhân tướng học nằm giữa lông mày và mắt, đây còn là cơ sở để dự đoán, nhận biết cuộc sống gia đình và những nét tính cách, mối quan hệ của tâm hồn cá nhân.

Người có Điền Trạch tốt thì mi mắt đầy đặn, dài, thẳng, không sẹo, không đau. Nhìn chung, những người này được thừa hưởng của cải, có thể gọi là “phúc bên trong”.

Vì vậy, họ rất trọng đời sống tinh thần, tính tình lương thiện, nhân hậu nên được nhiều người yêu mến, tuy nhiên đôi khi họ quá vô tư, nói chuyện cởi mở nên bị người khác ghen ghét, nhưng không sao hết, sống có tâm đừng sợ thiên hạ dèm pha.

Bẩm sinh họ đã có lòng trung thành, giỏi xã giao nên quan hệ giữa các cá nhân tốt, dễ được quý nhân giúp đỡ nên sớm thành đạt trong sự nghiệp, mua được ruộng đất và sớm có được ngôi nhà của riêng mình.

Ảnh minh họa: Internet

6. Vết chân chim trên khóe mắt

Trong nhân tướng học, khóe mắt phụ trách về tình cảm hôn nhân và tài lộc, vận đào hoa của một người, nhìn tướng mặt người tốt có thể dựa vào vết chân chim để dự đoán.

Nếu có vết chân chim hướng lên ở hai khóe mắt là người có nhân duyên tuyệt vời với người khác phái, được quý nhân khác giới giúp đỡ nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, giàu sang phú quý.

Đừng chê bai những người có vết chân chim ở khóe mắt từ khi còn trẻ. Tuy xét về mặt thẩm mỹ thì không được đẹp lắm nhưng xét về mặt nhân tướng lại khá đẹp.

Phụ nữ sở hữu vết chân chim trên khóe mắt là người rất cá tính, bản lĩnh, thông minh và linh hoạt. Trong công việc, họ vô cùng tháo vát và hoạt ngôn nên đường công danh sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc hanh thông, hậu vận thăng tiến và thịnh vượng.

Nam giới có vết chân chim từ khi còn trẻ là người rất thân thiện, sống hòa đồng nên được mọi người xung quanh rất yêu mến.

Họ cũng là người bạn rất tinh tế, khả năng nhìn nhận vấn đề rất nhạy bén, biết suy nghĩ và thấu hiểu đối phương. Nhờ thế mà họ dễ dàng thắt chặt mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tai hồng hào

Tai phụ trách về sức khỏe, trí tuệ, tài lộc và vận trình tuổi trẻ của một người. Sắc tai hồng hào là tướng có địa vị trong xã hội và được nhiều người yêu mến.

Nếu tai của một người có màu trắng và hơi hồng hào, đường viền rõ ràng thì người đó phải là người thông minh, minh bạch và khéo léo dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa.

Bên cạnh đó, sắc tai hồng hào còn nói lên đó là người tốt bụng, nên kết giao, họ được hưởng thụ cuộc sống an nhàn nhờ có tâm tốt, chẳng bao giờ ghen ghét ai, biết hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Họ còn là người nhạy bén, ham học hỏi, hiểu biết sâu, biết phân biệt phải trái, nhìn thấu mọi việc, tính tình ổn định, làm việc thận trọng, đầu óc sáng suốt, chăm chỉ.

Bạn nên kết bạn với những người như thế, bề ngoài trông họ có vẻ ít nói và lạnh lùng nhưng thực ra bên trong họ là người vô cùng tốt tính và sẵn sàng lắng nghe những người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

8. Khóe miệng cong lên trên

Miệng là bộ phận chịu trách nhiệm về thức ăn và lời nói. Nếu khuôn miệng đẹp, miệng rộng và khép lại, môi đỏ, răng trắng, khóe miệng cong lên thì là người vui vẻ, giỏi diễn đạt, luôn cười và rất hấp dẫn. Vì vậy, người này có đường sự nghiệp và quan hệ ngoại giao cực kỳ tốt.

Những người khóe miệng hướng lên trên cộng thêm môi nhỏ và vuông, sắc môi đỏ tươi, răng như hạt lựu, khi cười giống hoa sen nở thường là người thông minh, nhân hậu, sống có tình có nghĩa.

Phụ nữ có khóe miệng hướng lên trên thì gọi là miệng phụ nữ may mắn, thời trẻ dễ gặp được chồng tài giỏi, hiền lành, họ cũng vô cùng đảm đang, khéo ăn khéo nói, chăm chồng mát tay.

Nam mệnh thì mạnh mẽ, khéo cư xử, có tinh thần trách nhiệm cao, khéo đối nhân xử thế, lấy được vợ hiền và có sự nghiệp tốt, sớm ổn định kinh tế để lo cho vợ con.

Ảnh minh họa: Internet

9. Đầu mũi tròn đầy

Người có đầu mũi tròn, bất kể sống mũi cao hay thấp đều thuộc tướng mặt người tốt. Miễn là đầu mũi tròn trịa đầy đặn thì đó tức là tướng mặt người tốt.

Theo nhân tướng học, mũi còn là dấu hiệu nhận biết tài vận và quan vận của mỗi người. Khi đánh giá tài vận của ai đó, người ta thường nhìn tướng mũi đầu tiên.

Đầu mũi tròn chỉ người ăn nói dễ nghe, khéo léo, giỏi tùy cơ ứng biến không bao giờ làm mất lòng ai, luôn biết cách sống sao cho hợp tình hợp lý, kết giao với người này bạn không bao giờ phải lăn tăn.

Nhiều người cho rằng đây là tướng mũi không đẹp về mặt thẩm mỹ, thích đầu mũi thanh mảnh thon gọn hơn là đầu mũi tròn nhưng họ đâu biết đây là tướng mũi cực tốt cho số vận.

Tướng đầu mũi tròn (chuẩn đầu hay còn gọi là tài bạch cung) là tướng có đầu mũi lớn, bóng sáng mà đẫy đà. Theo nhân tướng học, người có lỗ mũi tròn kín, đầu mũi tròn kết hợp sống mũi cao thì chắc chắn là người tướng phú quý tốt bụng. Ảnh minh họa: Internet

10. Cằm tròn, đầy đặn

Người sở hữu chiếc cằm tròn đầy sống cực kỳ lạc quan và tình cảm. Các nhà nhân tướng học cho rằng, kiểu người này có thể phải lao động vất vả vào những năm tháng đầu đời, nhưng về hậu vận sẽ tận hưởng nhiều hạnh phúc.

Hậu vận vô cùng tốt, con cháu đầy đàn, giàu sang phú quý, khuôn mặt tròn trịa tướng mặt phúc hậu. Những người cằm tròn thường sẽ gặp nhiều may mắn và tài khí trong cuộc sống thường ngày.

Phụ nữ có tướng cằm tròn đầy đặn thoạt nhìn thì không phải là tướng cằm được nhiều chị em săn đón nhưng về mặt tướng số họ cực kỳ lộc lá, họ có tính cách rất đôn hậu, hay giúp đỡ những người khó khăn hơn mình.

Ngoài ra, nam mệnh có cằm tròn cũng biết kiếm tiền, tiêu tiền và chăm lo cho gia đình, họ có cuộc sống hậu vận rất tốt, hưởng cuộc sống an nhàn, gặp nhiều may mắn.

Dù là đàn ông hay đàn bà nếu sở hữu chiếc cằm tròn đầy đều được coi là tướng phú quý nên đừng có vội sửa cằm, như vậy là phá tướng. Cuộc đời của người này được ưu ái, cuộc sống hạnh phúc, viên mãn và sự nghiệp thành công.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.