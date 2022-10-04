Tổ tiên phù trợ, đúng 12h00, 4 con giáp sau gặp được cơ hội thăng tiến,TIỀN TÀI TĂNG VỌT, mau mau chớp lấy thời khắc huy hoàng!

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 05:18

4 con giáp nào may mắn trong ngày hôm nay?

1. Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 4/10/2022 của 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, công việc của người tuổi Dần tiến triển suôn sẻ trong ngày hôm nay. Con giáp này duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, mọi người đã biết cách hợp tác để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Với những người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có thể tìm ra những hướng đầu tư mới mẻ và triển vọng, nhưng đừng vội vàng quá khi đưa ra quyết định nhé. Hãy tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh và nhìn nhận rõ thực lực của mình.
Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.
 
Câu quyết cho các tuổi Dần:

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Công việc tiến triển suôn sẻ.

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Duy trì quan hệ tốt đẹp với mọi người.

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Hãy lắng nghe người khác nhiều hơn.

Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Tìm ra hướng đầu tư triển vọng.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo.

Tổ tiên phù trợ, đúng 12h00, 4 con giáp sau gặp được cơ hội thăng tiến,TIỀN TÀI TĂNG VỌT, mau mau chớp lấy thời khắc huy hoàng! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Tị

Nhờ có Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Tị đang dần trở nên mạnh dạn hơn trong công việc. Bạn sẵn sàng nêu lên quan điểm của mình cho mọi người cùng biết, bởi bạn cho rằng rất có thể ý kiến của mình sẽ giúp tập thể phát triển mạnh mẽ.
Trên phương diện tài lộc, bản mệnh có thể kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay do được cấp trên thưởng nóng vì thành tích gặt hái được. Cũng nhờ vậy, bạn nhận được sự khâm phục của nhiều người xung quanh.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thu là ngày thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành, an táng. Vì vậy, bản mệnh nên xem xét thực hiện các công việc cho phù hợp, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn và dễ dàng gặt hái được thành công.
 

Câu quyết cho các tuổi Tị:

Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nhận được sự tin tưởng của nhiều người.

Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Sẵn sàng nêu lên quan điểm của mình.

Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Công lao của bạn sẽ được ghi nhận.

Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Tình hình tài chính dư dả.

Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp.

Tổ tiên phù trợ, đúng 12h00, 4 con giáp sau gặp được cơ hội thăng tiến,TIỀN TÀI TĂNG VỌT, mau mau chớp lấy thời khắc huy hoàng! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Mùi

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Mùi chẳng còn độc đoán như trước đây mà dần trở nên lãng mạn và dịu dàng hơn. Bạn muốn dành thời gian để vun đắp mối quan hệ, chăm sóc cho người ấy, khiến người ấy cảm nhận được tình yêu của mình. 
Với những người còn độc thân, bạn cởi mở hơn trong việc kết giao với bạn bè khác giới. Hôm nay, con giáp này có thể được bạn bè hoặc người thân thiết giới thiệu cho đối tượng triển vọng. Hãy thử trò chuyện với đối phương xem sao nhé.
Chính Quan nâng đỡ, bản mệnh dễ dàng khẳng định được giá trị của bản thân mình nếu đang làm các công việc liên quan đến hành chính, văn bản. Quan điểm sắc bén và sự tỉ mỉ của bạn là điều khiến nhiều người ao ước.

Câu quyết cho các tuổi Mùi: 

Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Quan tâm và chăm sóc nửa kia nhiều hơn.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Hãy chú ý vun đắp tình cảm của mình.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Dễ dàng khẳng định giá trị bản thân.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Thể hiện được các điểm mạnh của mình

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Cởi mở trò chuyện với mọi người.

Tổ tiên phù trợ, đúng 12h00, 4 con giáp sau gặp được cơ hội thăng tiến,TIỀN TÀI TĂNG VỌT, mau mau chớp lấy thời khắc huy hoàng! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

  

 

4. Tuổi Dậu

Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Dậu có những suy nghĩ đổi mới và tích cực trong ngày hôm nay. Con giáp này cho rằng mình không thể cứ mãi ôm khư khư một quan điểm hoặc một thói quen nào đó. Đã đến lúc bạn thấy mình cần phải thay đổi để tiến bộ hơn.

Trong công việc, bạn chịu khó lắng nghe ý kiến của mọi người hơn, nhờ vậy mà bạn khắc phục được một vài lỗi tồn tại từ trước đó. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng tránh được nhiều tổn thất vì bạn biết nghe theo lời khuyên của người giàu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, Hỏa khắc Kim lại cho thấy trong chuyện tình cảm, bản mệnh có thể sẽ khiến cho nửa kia cảm thấy ngột ngạt bởi sự quan tâm thái quá của mình. Dù là 2 người gần gũi đến mấy, bạn cũng cần cho người ấy chút riêng tư cá nhân để làm bất cứ điều gì mà mình thích.

Câu quyết cho các tuổi Dậu: 

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Có những suy nghĩ mới mẻ và tích cực.

Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Sẵn sàng thay đổi bản thân để tiến bộ.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Chịu khó lắng nghe ý kiến của người khác.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Tránh được hao tài tốn của đáng tiếc.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hãy cho nửa kia không gian tự do riêng.

Tổ tiên phù trợ, đúng 12h00, 4 con giáp sau gặp được cơ hội thăng tiến,TIỀN TÀI TĂNG VỌT, mau mau chớp lấy thời khắc huy hoàng! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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