Tướng miệng phụ nữ nghèo hèn, cả đời vất vả truân chuyên, làm mãi không phất lên nổi, khó gặp cơ hội GIÀU SANG

- Dự đoán số mệnh: Xem tướng khuôn mặt, sở hữu nét tướng này, phụ nữ hay nói lời cay nghiệt, phê phán người khác không thương tiếc. Đây là tướng miệng lộ tài, bao nhiêu phúc khí, tài khí đều theo đó mà trôi hết ra ngoài, cả đời phiêu bạt, cuộc sống lúc nào cũng túng thiếu.

- Dự đoán số mệnh: Người có miệng này kết hôn và có con muộn, cuộc sống truân chuyên, thuở nhỏ sống vất vả, về già cô đơn, cả cuộc đời nghèo khó.

- Đặc điểm: Hai môi ngậm chặt, khóe miệng trễ xuống, có rất nhiều nếp nhăn trên môi, mặt giống như đang khóc.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tướng miệng thuyền úp

- Đặc điểm: Hai bên khóe miệng trễ xuống một cách khác thường, trông giống như thuyền úp, sắc môi thâm.

- Dự đoán số mệnh: Phân định tướng miệng sang hèn, người có khuôn miệng như vậy phải sống xa quê hương từ nhỏ, cả đời vất vả, bôn ba trên con đường mưu sinh, cuộc sống cô độc.

4. Tướng miệng lợn

- Đặc điểm: Môi trên dày, nhô ra phía trước và phủ lên môi dưới, môi dưới nhọn, nhỏ, mỏng, ngắn và thu vào trong, hai khóe miệng trễ xuống.

- Dự đoán số mệnh: Phụ nữ có nét tướng này đầu óc thường kém linh hoạt, tính hung tợn, do đó, họ khó có thể gặt hái được thành công trong cuộc sống, hậu vận về già không mấy tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

5. Tướng miệng bị lệch

- Đặc điểm: Miệng bị méo, trên dưới không cân xứng, môi có ít nếp nhăn, to mà không thu lại.

- Dự đoán số mệnh: Những người bị miệng lệch bẩm sinh thường sát cha và mẹ, không nên sống cùng gia đình. Trong cuộc sống hôn nhân, họ thường không chung thủy, hay có những mối quan hệ ngoài lường. Công danh sự nghiệp không có nhiều khởi sắc. Cuộc đời cũng khó mà trường thọ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.