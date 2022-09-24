4 nét nhân tướng phụ nữ dù xấu vẫn khiến chồng làm ăn phát đạt, đàn ông si mê cả đời không dứt, không thể nào quên!

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 13:35

Theo nhân tướng học, có những nét tướng xấu của phụ nữ lại mang nhiều phúc khí, giúp cho chồng làm ăn phát đạt.

Cổ cao 3 ngấn

Cổ cao 3 ngấn là ở phần có 3 đường ngấn chạy dài, không bị đứt đoạn, sâu và thẳng. Ngoài ra những người này thường có phần cổ khá mịn, tròn trịa chứ không gầy. Những phụ nữ có cổ ba ngấn thường xinh đẹp, cao sang, cuộc sống an nhàn, vượng phu ích tử.

4 nét nhân tướng phụ nữ dù xấu vẫn khiến chồng làm ăn phát đạt, đàn ông si mê cả đời không dứt, không thể nào quên! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ tướng bàn chân, bắp chân to

Trong cuộc sống những người phụ nữ có đôi chân to, bàn chân lớn tính cách thường trầm ổn, sống thực tế, không phù phiếm xa hoa. Đặc biệt, họ là người ưa lao động chăm chỉ và họ không thích nịnh bợ người khác để lấy lợi cho mình.

Trong tính cách những người này rất quyết đoán trong mọi chuyện dám nghĩ dám làm nên người đàn ông nào lấy được người phụ nữ này làm vợ sẽ không bao giờ phải lo lắng việc nhà, bởi họ luôn là hậu phương vững chắc. Đặc biệt, họ còn có thể đồng hành với chồng trong mọi việc ngay cả khi khó khăn thử thách. Đây chính là tướng phụ nữ vượng phu ích tử điển hình nên người nào lấy được vô cùng may mắn.

4 nét nhân tướng phụ nữ dù xấu vẫn khiến chồng làm ăn phát đạt, đàn ông si mê cả đời không dứt, không thể nào quên! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có cằm nọng

Trong nhân tướng học những người phụ nữ có cằm nọng sở hữu nhiều may mắn trong cuộc đời. Đây là những người tốt bụng, bao dung, được nhiều người yêu mến. Bên cạnh đó, người phụ nữ có cằm nọng cũng thường có quý nhân phù trợ, tài vận dồi dào. Cuộc sống của họ càng về hậu vận lại càng an nhàn.

Người phụ nữ tai cằm nọng chẳng ai thích bởi ai cũng muốn mình sở hữu chiếc cằm vline chuẩn quốc dân nhưng ít ai biết được là thường có số mệnh giàu sang, phú quý. Ngay từ khi sinh ra họ đã mang mệnh nữ vương, tiền bạc không thiếu. Tới khi lớn lên, họ không phải lo lắng quá nhiều đến chuyện cơm áo gạo tiền.

4 nét nhân tướng phụ nữ dù xấu vẫn khiến chồng làm ăn phát đạt, đàn ông si mê cả đời không dứt, không thể nào quên! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có tướng đùi to

Phần lớn tất cả mọi phụ nữ trên đời đều mơ ước một cặp chân dài thon thả như người mẫu với vòng eo con kiến. Vì vậy, chẳng ai muốn có một cặp chân ngắn đùi to vì chúng không được thẩm mỹ, vừa khiến bạn tự ti với thiên hạ. Tuy nhiên, xét về nhân tướng học thì người phụ nữ sở hũ cặp đùi to sẽ mang đến cho chị em rất nhiều may mắn, tài lộc.

Những người phụ nữ này có tướng vượng phu ích tử nên cả cuộc đời của họ được sống trong nhung lụa, không biết thế nào là túng thiếu. Nếu biết chớp cơ hội để kinh doanh thì tiền sẽ ngày càng đẻ ra tiền. Con cái đời sau cũng được hưởng phúc khí, định sẵn "ngậm thìa vàng". Đặc biệt, trong hôn nhân ai lấy được họ sẽ nhận được nhiều phúc khí khiến sự nghiệp cũng trở nên thuận lợi, công danh lên như diều gặp gió.

4 nét nhân tướng phụ nữ dù xấu vẫn khiến chồng làm ăn phát đạt, đàn ông si mê cả đời không dứt, không thể nào quên! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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