Số cuối ngày sinh âm lịch báo hiệu chủ nhân sinh ra đã có PHÚC KHÍ VÔ TẬN, không hóa Rồng cũng thành Phượng, vận số tốt hơn bao người

Ai cũng mong cuộc đời mình gặp được may mắn, thuận buồn xuôi gió và sở hữu tài năng để vượt qua mọi trở ngại của cuộc đời một cách thuận lợi.

Theo tử vi khoa học, mỗi người khi sinh ra đều mang số mệnh khác nhau, có người may mắn sống giàu sang, hưởng phúc vô tận; có người lại kém may hơn khi cuộc đời nhiều sóng gió, nghèo khó và cần nỗ lực không ngừng để thay đổi vận mệnh.

Theo đó, những người sở hữu số cuối ngày sinh âm lịch nhiều phúc khí dưới đây được coi là hưởng phúc khí ngay từ nhỏ, trưởng thành lại càng hanh thông phát đạt, quý nhân không ngớt, đạt được quý quý tài lộc hơn người. Cùng xem có bạn trong đó không nhé.

Cũng theo tử vi, bên cạnh ngày sinh dương lịch, số ngày sinh âm lịch cũng tiết lộ rất nhiều về vận mệnh một người.

Ảnh minh họa: Internet

Số cuối ngày sinh âm lịch là 1

Bản thân số 1 là sự khởi đầu của mọi thứ. Cho nên đây là một trong những số cuối ngày sinh âm lịch nhiều phúc khí mang tới vinh hoa phú quý, tài lộc dồi dào cho chủ nhân.

Hầu hết những người có ngày sinh kết thúc bằng con số 1 đều có cuộc đời suôn sẻ, về cơ bản không phải trải qua những thăng trầm, gian truân nào lớn lao.

Những người này được trời phú cho sự thông minh, dịu dàng, tốt bụng và đặc biệt có ý chí mạnh mẽ. Trong cuộc sống, họ luôn độc lập, tự lực cánh sinh, tìm ra hướng đi riêng cho mình nên thành công đến với họ cũng dễ hơn với người thường.

Ngoài ra, nhờ sở hữu tâm tính thiện lương, biết quan tâm đến người khác nên những người này còn được trời ban nhiều phước lành, làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn, suôn sẻ. Dù cuộc đời không tránh được những khó khăn trắc trở nhưng sau cùng đều yên bình vượt qua nhờ ý chí và phúc khí bản thân tích lũy được.

Người sở hữu đuôi ngày sinh âm lịch là con số 1 được cho là cả đời không bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc, chỉ việc hưởng phúc đến già. Không chỉ vậy, gia đình của họ cũng được “lây” phúc đức từ họ, bình an cả đời.

Bản thân họ luôn nhìn mọi việc bằng con mắt tích cực nên cuộc sống của họ lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc và niềm vui.

Chính vì thế, những người có số đuôi ngày sinh âm lịch này càng lớn tuổi lại càng có cuộc sống càng viên mãn bất ngờ. Không chỉ sự nghiệp, tiền tài, sức khỏe mà tình duyên cũng như ý cát tường. Có thể nói, họ chỉ cần chạm tay và đặt toàn bộ tâm trí vào việc gì thì chắc chắn sẽ ra tiền, cuộc sống vật chất đủ đầy không phải quá vất vả.

Ảnh minh họa: Internet

Số cuối ngày sinh âm lịch là 2

Theo tử vi khoa học, con số 2 được xem là một số vô cùng may mắn, thuộc hành Mộc trong ngũ hành, sinh lực của Mộc rất mạnh. Vì thế, những người có số đuôi ngày sinh âm lịch là số 2 được trời định sẵn là người có tài vận thịnh vượng, cả đời hạnh phúc mỹ mãn.

Đa phần những người đó đều có tầm hiểu biết, thông minh và được hưởng may mắn từ sự tài trí của mình từ nhỏ. Đường tài lộc suôn sẻ trăm bề, làm gì cũng được quý nhân phù trợ.

Dù làm trong bất cứ công việc gì hay ở cương vị nào, họ đều có thể để lại dấu ấn xuất sắc, đồng thời được nhiều người xung quanh quý mến. Ở họ luôn có sự độc tập, tự cường, làm thật hưởng thật, nỗ lực bằng chính đôi bàn tay mình để nuôi sống bản thân và gia đình chứ không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.

Với những nỗ lực phấn đấu và công sức gây dựng ngay từ khi còn rất trẻ, người này càng về trung vận lại càng vượng phát, đạt tới ngưỡng cửa thăng hoa viên mãn. Những năm tháng sau này họ sẽ không cần lo lắng gì nhiều, an nhành hưởng phúc khí. Việc gì đến tay họ cũng hanh thông thuận lợi, hậu vận hạnh phúc càng thêm nở rộ.

Hơn nữa, dù cuộc sống có sang giàu phú quý, họ cũng vì thế mà tỏ ra ngạo mạn, khinh thường người khác, ngược lại, người sở hữu số cuối ngày sinh âm lịch là số 2 còn sống rất tình cảm, biết quan tâm và có tấm lòng bao dung nên đi đâu cũng được quý mến, cơ hội gặp quý nhân rất lớn, nhất định phú quý một đời.

Ảnh minh họa: Internet

Số cuối ngày sinh âm lịch là số 6

Những người có số đuôi ngày sinh âm lịch là con số 6 cũng được trời ban cho nhiều phú quý, dù có không sinh ra trong một gia đình giàu sang, có địa vị thì ít nhất cũng được sống trong đủ đầy, tiện nghi.

Họ có thể không quá sắc sảo, không quá mạnh mẽ nhưng lại có “số hưởng” vô cùng. Chỉ cần người có ngày sinh kết thúc bằng số 6 chăm chỉ làm việc, không ngừng sáng tạo thì sớm muộn gì họ cũng sẽ đạt được mục tiêu mà mình mong muốn, tài phú hơn người khiến người khác thèm thuồng.

Những người này ngay từ nhỏ đã có khí chất hơn người, dù có sinh ra trong gia đình nghèo khó thì họ cũng sẽ nhận được sự yêu thương, cưng chiều của bố mẹ, anh chị em. Sự đùm bọc, chở che ấy sẽ bên họ đến cuối đời, giúp họ làm gì cũng may mắn, suôn sẻ.

Có thể nói cuộc đời của họ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, khó khăn, trắc trở nào cũng có thể vượt qua. Không chỉ vậy, gia đình có những người này sẽ luôn được gặp may mắn, phúc đức dồi dào.

Sau khi trưởng thành, vì lý do tính cách độc lập, luôn thích làm mọi việc một mình khiến cho con đường đến thành công của họ lòng vòng và gặp phải một số khó khăn nhất định, thậm chí còn phải nếm qua thất bại và trầy trật với cuộc đời nhưng chắc chắn sau trung vận, cuộc đời họ sẽ ổn định, khởi sắc ngoạn mục. Có thể nói, thành công mà họ nhận được thường là một vị ngọt pha lẫn vị đắng.

Ngoài ra, cuộc sống hôn nhân của họ cũng ấm êm, hạnh phúc đến mức ai cũng phải trầm trồ hâm mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Số cuối ngày sinh âm lịch là 9

Với những người sở hữu ngày sinh âm lịch kết thúc bằng con số 9, đa phần đều là người có cá tính mạnh mẽ bộc lộ ngay từ khi còn nhỏ.

Họ thường sở hữu rất nhiều tài lẻ và có khả năng thích ứng cao trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần chăm chỉ và tập trung nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ tạo ra được nhiều sự khác biệt, nhanh chóng chạm tay tới thành công.

Họ sở hữu sự nhạy bén với thời cuộc và những xu hướng phát triển của xã hội. Từ đó, những người này có thể đưa ra được những dự đoán, nhận định có căn cứ nhờ vào năng lực quan sát xuất sắc của mình.

Dù làm ngành nghề nào họ cũng có thể trở thành một nhân vật nổi vật, kiếm được nhiều tiền, giàu có không ngừng.

Là người thông minh, tài trí như vậy nhưng không vì thế mà những người này tự mãn về năng lực của mình. Trong quá trình nỗ lực phát huy tài năng vốn có, họ vẫn không ngừng trau dồi kiến thức và khiêm tốn học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm từ việc trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống.

Chính vì thế, người có số cuối ngày sinh âm lịch là 9 thuộc số ít những người đạt được thành công to lớn trước tuổi trung niên. Nhờ vào năng lực ứng biến linh hoạt, họ nắm bắt được nhiều cơ hội đổi đời, đạt được sự giàu sang phú quý khiến người xung quanh phải ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.