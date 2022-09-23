"Cái miệng hại cái thân", 3 con giáp cần cẩn thận kẻo dính thị phi, tài lộc tình duyên lao dốc trong 100 ngày tới

Người xưa có câu “Họa từ miệng mà ra”, ý chỉ nhiều tai họa có thể xuất phát từ chính lời ăn tiếng nói. Câu này sẽ ứng nghiệm với những người tuổi Dần trong 100 ngày tới. Vì thế, hãy cẩn thận khi phát ngôn nhé!

Những người tuổi Dần chẳng hề kiêng nể ai, họ dễ “đắc tội” với người khác chỉ vì không kiểm soát được cái miệng của mình. Họ cũng sẵn sàng đưa chuyện dù chỉ là vấn đề nhỏ trong chốn công sở. Và khi hưng phấn, họ không thể giữ bí mật điều gì, thị phi cũng từ đó mà ra. Nếu không muốn chuyện thị phi ảnh hưởng đến sự nghiệp, tiền tài của mình, người tuổi Dần hãy tập tính ít nói, ít tham gia vào chuyện của người khác đi nhé!

Người tuổi Ngọ trời sinh có tính kiên định cao, nhưng cũng thường hay bảo thủ ngạo mạn. Vì vậy, bạn dễ bị người xung quanh ghét bỏ tạo ra những thị phi không đáng có.

Người tuổi Ngọ thường có năng lực trong công việc nên được cấp trên yêu quý cất nhắc, nhưng việc tự hào quá mức vào bản thân mình khiến người xung quanh có lúc cảm thấy khó chịu về bạn.

Vì vậy, tuổi Ngọ hãy tìm cách chinh phục mọi người bằng một thái độ sống khiêm tốn hòa đồng, khi bạn góp ý cho người khác cũng đừng đề cao bản thân mà hãy góp ý khéo léo để người nghe không cảm thấy bị coi thường.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường khá hoạt ngôn, giỏi ngoại giao và họ cũng là người hướng ngoại. Trong lúc cao hứng, họ dễ dàng bộc bạch, “buôn chuyện” mà quên mất hậu quả về sau. Họ cũng là người có tài, có năng lực, được lòng cấp trên và cũng dễ được cất nhắc lên những vị trí cao. Tuy nhiên, chính điều này khiến họ sinh ra lòng tự mãn, ngạo mạn khiến những người xung quanh khó chịu, ganh ghét.

Vì thế, người tuổi Dậu trong giai đoạn này hãy khiêm tốn một chút, hòa đồng một chút. Nếu có góp ý với người khác, hãy dùng thái độ và lời nói nhẹ nhàng để họ “tâm phục khẩu phục”, không có cảm giác bị coi thường mà sinh lòng đố kỵ. Ngoài ra, người tuổi Dậu cũng nên biết cách kiềm chế bản thân, khi nóng nảy chớ nói lời khó nghe kẻo ảnh hưởng đến công việc lẫn tình duyên.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.