17 ngày sắp tới (23/9 - 10/10), 3 con giáp chân phải dẫm vàng, chân trái dẫm kim cương, hóa rồng hóa phượng, làm gì cũng được THẦN PHẬT PHÙ HỘ

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 05:06

Theo tử vi, có 3 con giáp thu nạp hết phần may mắn của người khác, tài lộc đổ về túi ầm ầm.

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng, người tuổi Dần bẩm sinh đã có tài vận hanh thông, đặc biệt là về Thiên Tài và Hoạnh Tài nên con giáp này thường có số trúng độc đắc.

Bước sang năm nay, người tuổi Dần sẽ gặp được những quý nhân đem đến những cơ hội cho bạn hợp tác, làm ăn và những người này bạn hoàn toàn có thể tin tưởng, học hỏi theo họ từ đó mà phát triển sinh lời. 

17 ngày tới, người tuổi Dần sẽ đón nhận được những cơ hội phát tài và đặc biệt các khoản đầu tư trước đây đã đến thời điểm thu lợi nhuận. Thu nhập của con giáp này cứ thế tăng lên không ngừng.

17 ngày sắp tới (23/9 - 10/10), 3 con giáp chân phải dẫm vàng, chân trái dẫm kim cương, hóa rồng hóa phượng, làm gì cũng được THẦN PHẬT PHÙ HỘ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong năm, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Vốn dĩ Mão luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định.

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Thật may vì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, tuổi Mão vẫn giữ được sự quyết tâm cao độ của mình. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của bạn không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Cũng nhờ vậy, trong 17 ngày tới, tuổi Mão cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

17 ngày sắp tới (23/9 - 10/10), 3 con giáp chân phải dẫm vàng, chân trái dẫm kim cương, hóa rồng hóa phượng, làm gì cũng được THẦN PHẬT PHÙ HỘ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất làm việc gì cũng chăm chỉ, tận tụy không thích dây dưa, luôn cố gắng hoàn thành mọi việc nên con giáp này thường thu được kết quả cao trong công việc, được cấp trên vô cùng trọng dụng.

17 ngày tới, vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Tuất, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết nên cuộc sống vô cùng thuận buồm xuôi gió. 

Sự nghiệp hanh thông, thu nhập dồi dào, chuyện tình cảm lại vô cùng hạnh phúc. Ba năm tới chính là thời điểm "tam hỷ lâm môn" của con giáp này.

17 ngày sắp tới (23/9 - 10/10), 3 con giáp chân phải dẫm vàng, chân trái dẫm kim cương, hóa rồng hóa phượng, làm gì cũng được THẦN PHẬT PHÙ HỘ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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