Nhân tướng học: Nên để tóc ngắn hay tóc dài để PHÁT TÀI PHÁT LỘC, vạn sự như ý?

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 19:49

Không ngẫu nhiên các cụ xưa từng nói: “Cái răng các tóc là góc con người”. Mái tóc không chỉ liên quan đến vấn đề thẩm mỹ mà còn có quan hệ mật thiết với tài vận cũng như sức khỏe mỗi người. Sự tương xứng giữa độ dài mái tóc với ngũ quan trên khuôn mặt phù hợp sẽ mang tới nhiều điều tốt lành cho chủ nhân.

Theo quan điểm nhân tướng học, độ dài ngắn của mái tóc cần có sự tương xứng với ngũ quan trên khuôn mặt. Nếu đó là sự tương thích, bạn sẽ gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống về cả công việc, tài lộc cũng như chuyện tình cảm hay sức khỏe. Ngược lại, để kiểu tóc không phù hợp có thể sẽ hút nhiều điều xui xẻo.

Một số quan niệm cho rằng, có 2 cách giúp bạn xác định được kiểu tóc hợp với khuôn mặt mình. Một là dựa vàBát tự (giờ, ngày, tháng, năm sinh) để biết bạn nên để tóc ngắn hay dài. Hai là có thể dựa vào sự sắp xếp của ngũ quan để tìm ra kiểu tóc tương xứng để hút vận may. 

Trên khuôn mặt, ngũ quan tương ứng với ngũ hành như sau:

Mũi thuộc Thổ

Lông và tóc thuộc Mộc

Miệng và lỗ tai thuộc Thủy

Lưỡng quyền (xương gò má) thuộc Kim

Mắt thuộc Hỏa

Nhân tướng học: Nên để tóc ngắn hay tóc dài để PHÁT TÀI PHÁT LỘC, vạn sự như ý? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xem tướng khuôn mặt, khi ngũ quan trên khuôn mặt cân xứng, lại có sự cân bằng về ngũ hành, chủ nhân sẽ có gương mặt khả ái, kéo theo nhiều điều may mắn, phúc lộc. Căn cứ vào nguyên tắc Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc mà cân đối độ dài của tóc.

1. Ai nên để tóc ngắn?

Một vài người có thể cảm giác ăn uống ngon miệng hơn, khỏe mạnh hơn sau khi cắt tóc chính là vì tóc càng dài Mộc càng mạnh, Mộc khắc Thổ, mà tỳ khí thuộc Thổ, cho nên ăn uống sẽ không tốt.

Bên cạnh đó, những người có tướng miệng hoặc tai nhỏ cũng nên tránh để tướng tóc dài. Miệng là cung xuất nạp, có quan hệ đến sức khỏe và sự phú quý. Theo quan hệ ngũ hành thì miệng và tai thuộc Thủy, Thủy đã yếu kém mà còn sinh Mộc (tóc) thì càng trở nên suy yếu, ảnh hưởng đến sức khỏe và cả đường tài vận của một người.

Xem kiểu tóc hợp với khuôn mặt, y học hiện đại cũng cho rằng, tóc tiêu hao một lượng lớn dinh dưỡng của cơ thể, tóc càng nhiều thì tiêu hao dinh dưỡng càng nhiều. Nếu cơ thể hao tốn dinh dưỡng nuôi tóc dài có thể làm cho các bộ phận khác sẽ không có đủ dinh dưỡng.

Lâu dần cơ thể sẽ trở nên yếu ớt, thậm chí xuất hiện bệnh trạng. Do vậy phụ nữ nói chung cũng không nên để tóc quá dài để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhân tướng học: Nên để tóc ngắn hay tóc dài để PHÁT TÀI PHÁT LỘC, vạn sự như ý? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Ai nên để tóc dài?

Nói tóm lại, chúng ta nên xem xét theo sự tương xứng giữa ngũ quan và ngũ hành trên khuôn mặt để xác định độ dài của tóc. Khi đảm bảo được yếu tố ngũ hành hài hòa, thuận lợi thì đường tài vận sẽ hanh thông, sức khỏe tốt.

Trong nhân tướng học, mũi sẽ đại diện cho cung tài lộc, những người mũi to thường được xem là có số phú quý, lúc trẻ không giàu thì hậu vận cũng sẽ phát tài, cuộc sống sung túc.

Tuy nhiên thực tế có nhiều người mũi to nhưng không giàu nổi đó chính là do ngũ quan của họ không có sự kết hợp tương xứng. Ví dụ, một người mũi to nhưng gò má thấp cũng chẳng thể nào phất lên được.

Giải thích cho vấn đề này như sau: Vì xương gò má thuộc Kim, xương gò má thấp thì Kim kém, tiền bạc cũng ít, vận may về tài lộc cũng không nhiều. Do Kim quá yếu không thể làm tiêu hao Thổ, ảnh hưởng đến tâm tính của người này, mạnh mẽ và quá nóng nảy, luôn lấy mình làm trung tâm mà không để ý tới người xung quanh.

Do vậy nếu có mái tóc dài (Mộc) để khắc chế bớt uy lực của Thổ thì mới đạt được sự cân bằng, từ đó mang đến một ngũ hành tốt, tài vận sẽ tự nhiên tốt theo.

Nhân tướng học: Nên để tóc ngắn hay tóc dài để PHÁT TÀI PHÁT LỘC, vạn sự như ý? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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