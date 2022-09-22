Cổ nhân dặn chỉ cần trên người có "3 THỨ CAO" thì số mệnh dễ làm to, phú quý không ngớt, ai may mắn có 1 cũng đã đáng mừng

Thời xưa, người ta nhìn nhận con người bằng vẻ bề ngoài, ngày nay người ta nhìn nhận con người nhiều hơn qua hành động và thói quen ứng xử. Người xưa gọi là nghệ thuật nhận dạng con người. Nhìn tướng mặt để đoán vận mệnh, tương lai của một người là kinh nghiệm được tích lũy từ thời xưa, còn được áp dụng cho đến ngày nay.

Nhân tướng học là một bộ môn đã được nghiên cứu và đúc kết từ lâu đời. Người xưa có câu: “Nhìn mặt mà bắt hình dong” chính là ám chỉ đến bộ môn này. Hay nói cách khác, chúng ta có thể đoán tính cách vận mệnh của một người qua vẻ bề ngoài, hành vi, tướng mạo của người đó.

Tác giả Hy Trương trong sách "Nhân tướng học" có viết, trán là phần bao bọc phía ngoài của tiền não bộ vì tiền não bộ được y giới công nhận là chủ về trí tuệ, sự cấu tạo của tiền não bộ và hình dạng của trán có liên quan mật thiết với nhau.

Sau khi quan sát những người thành đạt và giàu có, người ta nhận ra rằng họ có những điểm chung trên khuôn mặt. Người nào sở hữu "3 cao" thì tương lai ắt sẽ giàu sang, phú quý không ngớt.

Người trán cao là người có khoảng cách từ mép tóc đến lông mày lớn. Đây là tướng trán đạt tiêu chuẩn theo nhân tướng học.

Người sở hữu trán vừa cao, vừa rộng chứng tỏ được thiên phú cho một trí tuệ hoàn hảo: có óc phán đoán, dễ dàng tập trung tư tưởng, trí tưởng tượng phong phú và có khả năng sáng tạo.

Cũng theo quan niệm của dân gian, người trán cao thường thông minh và có cuộc sống giàu sang, phú quý. Nếu để ý chúng ta sẽ thấy các nhà chính trị, nhà khoa học, nhà văn, nhà doanh nghiệp… đều sở hữu loại trán này. Tất nhiên, điều này cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.

Cổ nhân có câu "trời cao xa, đất sâu dày", ý nói trán phải cao rộng, chân phải vuông thì mới là tướng người đẹp! Trong nhiều tác phẩm văn học của người xưa đều có câu nói về vầng trán cao, ai có vầng trán cao cũng không ngoại lệ là người có phúc khí dày dặn.

Ví dụ, khi người ta miêu tả về tướng mạo của Lưu Bang thì có 3 điểm luôn được nhấn mạnh, đó là trán lồi, mũi cao và xương mày cao. Khi người xưa miêu tả ngoại hình của Đường Thái Tông, họ cũng sẽ dùng từ "xương trán cao" để miêu tả.

Có thể thấy, người xưa coi trán cao, mũi cao, xương trán cao là phúc khí và là biểu tượng của sự giàu sang. Không chỉ vầng trán cao là phúc khí, cổ nhân còn tin rằng “vầng trán rộng” cũng là phúc khí. Một trong những nhân vật điển hình có "tai dài, trán rộng" là Lão Tử.

Ảnh minh họa: Internet

2. Gò má cao

Gò má trên khuôn mặt có thể phản ánh mức độ quyền lực của một người. Người có gò má đầy đặn thường giỏi nắm giữ quyền lực trong công việc. Gò má đầy đặn là tướng mặt điển hình của những người giàu có.

Người có gò má cao và đầy đặn như tường thành khác với người bình thường ở sự quyết đoán và ý chí. Họ là người năng nổ, hoạt bát, can đảm, tài giỏi và biết cân đối. Họ bẩm sinh đã có đầy đủ tố chất lãnh đạo, chỉ cần nỗ lực làm một việc gì đó cũng sẽ thành công. Ngoài ra, những người có gò má cao còn là những người có ý chí kiên định có chủ kiến ​​và mệnh lệnh của riêng mình. Họ nổi bật ngay cả khi không ở vị trí quá cao.

Ngoài ra, đây cũng là tướng mặt của người có thái độ làm việc cực kỳ nghiêm túc, chuyên nghiệp. Về hậu vận, sự nghiệp của họ thường thành công rực rỡ. Họ có quyền, có tiền, có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Nhất là với đàn ông, gò má cao và đầy đặn thường là những người có ý chí, quyết tâm. Họ có tài năng, hơn nữa chẳng bao giờ chịu đầu hàng trước khó khăn, một khi đã xác định được mục tiêu là sẽ bước vững vàng về phía trước.

Họ là người có ước mơ to lớn và luôn cố gắng hết sức mình nên thành công đến với họ là điều không sớm thì muộn.

Ảnh minh họa: Internet

3. Mũi cao

Mũi nằm ở vị trí trung tâm của khuôn mặt và xem tướng mũi là có thể đoán được tính cách, tương lai vận mệnh của một người. Mỗi người đều có tướng mũi khác nhau nên vận thế cũng bất đồng.

Trong số đó, tướng mũi hổ được coi là một trong những tướng mũi giàu sang, đặc biệt là đối với nam giới vì tướng mũi này đại diện cho tài lộc và quan lộc, hứa hẹn cuộc đời phát đạt cả về tiền tài lẫn sự nghiệp.

Nhân tướng học cho rằng khi nhìn vào mũi của một người sẽ có thể biết được họ kiếm tiền và tiết kiệm tiền như thế nào. Sống mũi cho biết năng lực cá nhân của bạn, có kiên trì hay không. Nếu bạn có sống mũi rất cao, có nghĩa là bạn không ngại khó khăn, có vấp ngã thì có thể vươn lên, cuối cùng bạn sẽ gặt hái được thành công nếu không ngừng nỗ lực.

Mũi cao và đầy đặn, cứng cáp thường đại biểu cho phước lành. Những người như vậy vừa có chí tiến thủ, vừa dễ gặp cơ hội để tích lũy tiền của, trở nên dư dả, không phải lo lắng nhiều về tài chính.

Những ai có cánh mũi hơi rộng, lỗ mũi lớn, tướng mũi cao, đi thẳng vào hốc mắt còn được gọi là tướng mũi rồng. Đây là mũi thường xuất hiện trên khuôn mặt của vua chúa, quan to, theo quan niệm dân gian. Nếu mũi có đặc điểm này, họ thường là người thông minh, tài trí, có tài quản lý.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.