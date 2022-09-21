Thần Tài độ mệnh của mỗi con giáp: Muốn cầu tài lộc công danh vượng phát, chủ động nắm bắt!

Mỗi vị Thần Tài lại phù hộ độ mệnh cho một con giáp khác nhau. Để cầu tài lộc được linh nghiệm nhất, mỗi người nên tìm hiểu rõ ràng xem tuổi của mình được vị nào độ mệnh.

Đây là 1 trong 5 vị Thần chủ về tiền tài, ban phát của cải, hạnh phúc, mọi sự như ý. Hai tuổi Tý và Hợi được Ngày độ mệnh sẽ đạt được sự giàu có, hưng thịnh, cầu được ước thấy, gia đạo êm ấm, hài hòa...

Trong Phật giáo Tây Tạng, Hắc Tài Thần coi về TÀ TÀI: Tức là có công năng trừ tà quỷ, oan gia trái chủ đến gây sự vì tiền tài, của nả.

Ngài cũng được biết đến như là một trong những vị tài thần của Hindu, Kubera.

Theo đó, người tuổi Tý và Hợi trì tụng thần chú của ngài sẽ đạt được sự giàu có, hưng thịnh và nếu có bất kì nguyện ước gì, Ngài cũng sẽ giúp thỏa mãn và đem đến hạnh phúc ngập tràn.

Ngoài ra, nếu gia chủ thuộc mệnh khuyết Kim, mệnh khuyết Thủy thì cũng rất nên thờ Hắc Thần Tài bởi màu đen của ngài tượng trưng cho hành Thủy trong ngũ hành, Kim lại sinh Thủy nên mang lại rất nhiều may mắn cho gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

- Tuổi Sửu, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Thìn:

Được Hoàng Thần Tài độ mệnh, những người thuộc tuổi Sửu, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Thìn sẽ có một nguồn tài chính ổn định để sống hạnh phúc.

Bởi vị Thần Tài này được coi là vị Thần đứng đầu trong chư vị Thần linh cai quản tài bạch ở phương Bắc, chủ quản bảo khố, là vị Thần Tài tối cao trong danh sách các vị Thần Tài được người dân thờ cúng.

Đồng thời, Hoàng Thần Tài còn là bậc bảo hộ của tất cả các dòng truyền thừa, tượng trưng cho lòng từ bi quảng đại của Đức Phật và Bồ Tát cứu giúp chúng sinh thoát khỏi đói nghèo và bệnh tật nên thờ cúng vị Thần Tài này còn giúp gia chủ tránh được những khó khăn, bất hạnh, trở ngại trong cuộc sống.

Đặc biệt, càng là những người không ngừng trải qua những bất trắc, khó khăn về tài chính do nghiệp xấu trong quá khứ thì thờ Ngài Dzambala Hoàng Thần Tài chắc chắn sẽ là một cách hỗ trợ tốt nhất.

Vậy nên, đừng quên Tụng niệm thần chú Hoàng Thần Tài để cầu tài lộc dồi dào, kinh doanh phát đạt.

Ảnh minh họa: Internet

- Tuổi Dần, tuổi Mão:

Đây là vị Thần được coi là Yểu tài, tức trừ yểu mệnh vì tài.

Lục Thần Tài đã từng thệ nguyện trước đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng ngài sẽ bảo vệ cho những ai trì tụng thần chú của ngài hay trì niệm hồng danh của ngài.

Khi ai đó gặp khó khăn, tốt nhất là trì tụng thần chú của ngài một cách chân thành từ tận đáy lòng, ngài sẽ độ trì vượt qua mọi khó khăn, giúp chúng sanh thoát khỏi nghèo khổ.

Đặc biệt, Lục Thần Tài là vị Thần hộ pháp rất có ích cho sự nghiệp, công danh. Cho nên ai đang cầu công danh không nên bỏ qua Lục Thần Tài.Khi có Lục Thần Tài phù hộ độ mệnh, tuổi Dần và tuổi Mão sẽ được ngài độ trì để vượt qua mọi khó khăn, hiểm cảnh đồng thời công việc sự nghiệp ngày càng thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

- Tuổi Tị, tuổi Ngọ:

Hồng Thần Tài được coi là Ác tài, mang ý nghĩa giúp tiêu trừ các kẻ thù hiểm ác gây cản trở, khó khăn hoặc hao tán về tiền của, giúp gia chủ tăng thêm trí huệ minh mẫn và sáng suốt.

Nếu ai trì tụng thần chú của ngài một cách chân thành, người đó sẽ được ngài bảo vệ và giúp tài lộc thăng tiến, tài chính dư dả; cuộc sống hạnh phúc, công thành danh toại.

Hơn nữa, thờ cúng Hồng Thần Tài cũng cần hết sức cẩn thận bởi ngài sẽ chứng giám lòng thành của người tu hành mà đem lại quả báo bất đồng tùy theo hành động của người đó.

Nếu là người có tâm bồ đề, thường xuyên hành thiện tích đức thì sẽ được Hồng Thần Tài ban phát phúc đức viên mãn, cầu tài lộc, cầu gia sản đều ngược như ý. Người nghèo đói cầu có miếng ăn sẽ được ban phúc thoát khỏi cảnh cơ cực

Ngược lại, thờ Hồng Thần Tài để cầu tài lộc nhưng làm người gian ác, hãm hại người khác, sống chỉ biết lợi mình thì chắc chắn sẽ bị ngài trừng trị khiến gia sản kiệt quệ, tài của thất thoát, làm bao nhiêu hết bấy nhiêu.

Cho nên tuổi Tị và tuổi Ngọ thờ cúng vị Thần Tài này và thường xuyên tụng chú của ngài một cách chân thành thì sẽ được ngài bảo vệ và giúp tài lộc thăng tiến, cuộc sống hạnh phúc, công thành danh toại.

Ảnh minh họa: Internet

- Tuổi Thân, tuổi Dậu:

Bạch Tài Thần chủ quản về Tâm tài, có công năng tiễu trừ các loại phiền não về tài và hóa giải các định nghiệp.

Dựa theo kinh điển, thần chú của ngài có thể chặn đứng khổ đau, diệt nghiệp xấu và phát khởi Bồ Đề Tâm.

Ngoài ra, thần chú của Bạch Thần Tài cũng có thể đẩy lui những tai họa và bệnh tật. Ngài cũng mang sự giàu có, phồn thịnh đến cho những chúng sinh trì tụng thần chú của ngài.

Được Bạch Thần Tài độ mệnh, tuổi Thân và tuổi Dậu có thể tránh được các phiền não, khổ đau, giải nghiệp xấu, từ đó cuộc sống thêm phần thịnh vượng về cả vật chất và tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm