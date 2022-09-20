Người sinh vào 3 ngày âm lịch này bén duyên cực đỏ với chuyện kinh doanh, vận hạnh hanh thông, làm gì cũng phát!

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 19:18

Một khi đã bén duyên kinh doanh những người này thường tìm ra được cho mình hướng đi riêng, đem lại nhiều lợi nhuận, tích lũy được nhiều của cải.

Số cuối ngày sinh âm lịch là 5

Những người mang ngày sinh âm lịch là 5, 15, 25 thường tài giỏi, tham vọng và giàu nghị lực. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình mang nền tảng kinh tế vững vàng nhưng họ ko vì vậy mà ỷ lại. Trái lại, họ luôn ko ngừng quyết tâm vươn lên.

Lúc còn nhỏ, họ bộc lộ được sự thông minh, nhanh nhẹn, khả năng tính toán, dự đoán thời cơ và chớp lấy thời cơ.

Ban sơ họ mang thể khởi nghiệp bằng công việc làm thuê ăn lương nhưng cuối cùng hầu hết họ đều theo nghiệp kinh doanh. Rõ ràng, họ hợp làm chủ hơn là làm thuê vì biết cách thuyết phục người khác và mang khả năng làm lãnh đạo.

Họ mang mạng lưới những mối quan hệ rộng. Nếu theo nghiệp kinh doanh họ sẽ được quý nhân trợ giúp tài chính, được nhiều người ủng hộ, tài lộc ngày càng vượng.

Người sinh vào 3 ngày âm lịch này bén duyên cực đỏ với chuyện kinh doanh, vận hạnh hanh thông, làm gì cũng phát! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Số cuối ngày sinh âm lịch là 0

Người mang ngày sinh âm lịch là 10, 20, 30 thường mang nhiều ước mơ và tham vọng. Vì mang nhiều tài lẻ nên dù theo đuổi ngành nghề nào họ cũng đạt được thành công nhất định. Họ cũng là người giàu ý chí vươn lên. Lúc mới khởi nghiệp, họ mang thể kém may mắn, làm ăn thua lỗ nhưng họ ko hề nhụt chí.

Ưu điểm của họ là giỏi tính toán, kinh doanh và thuyết phục người khác. Họ mang khả năng dự đoán tình hình, nắm bắt thời cơ và tìm ra thời cơ để kinh doanh, kiếm tiền.

Vì mang nhiều ý tưởng thông minh mới mẻ nên họ là những nhân tài trong ngành nghề kinh doanh.

Người sinh vào 3 ngày âm lịch này bén duyên cực đỏ với chuyện kinh doanh, vận hạnh hanh thông, làm gì cũng phát! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Số cuối ngày sinh âm lịch là 7

Người có ngày sinh âm lịch là 7, 17, 27 thường được sao tốt chiếu mệnh. Khi còn nhỏ họ bộc lộ được tài năng hơn người với tư duy nhạy bén, sắc sảo, tinh thần cầu tiến và nỗ lực vươn lên.

Lúc mới khởi nghiệp họ có thể gặp phải không ít khó khăn. Tuy nhiên, họ không hề nản lòng mà cho rằng đây là cơ hội tốt để họ tích lũy kinh nghiệm. Từ đó họ trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong sự nghiệp.

So với các công việc khác, người sinh ngày âm lịch có số cuối là 7 hợp kinh doanh hơn cả. Theo nghiệp kinh doanh sẽ có quý nhân giúp đỡ thuận buồm xuôi gió.

Sau tuổi 40, sự nghiệp của họ ổn định. Dù không quá giàu cũng ấm no, đủ đầy.

Người sinh vào 3 ngày âm lịch này bén duyên cực đỏ với chuyện kinh doanh, vận hạnh hanh thông, làm gì cũng phát! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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