Nhớ lời tổ tiên: Lấy chồng 3 thứ này càng thẳng phụ nữ ngồi không HƯỞNG LỘC, 1 thứ cong vẹo cả đời ÔM HẬN

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 12:47

Trong nhân tướng học, người đàn ông có 1 trong 3 thứ càng thẳng thì cuộc sống càng may mắn, giàu có.

3 thứ của đàn ông càng thẳng càng phát tài

Người có sống mũi thẳng: Trong nhân tướng học thì một người đàn ông sở tướng mũi to sống mũi thẳng thường có phúc đức rất lớn, trong cuộc sống luôn nhận được sự che chở từ bề trên nên làm gì cũng sẽ giàu sang phát. Những người này trong cuộc sống họ dễ dàng tạo nên cuộc sống lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc, viên mãn ít ai sánh bằng.

Đặc biệt, trong tính cách những người ông này sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách để tạo dựng sự nghiệp riêng mình. Trong tính đây chính là người đàn ông có tướng đàn ông dũng cảm, có bản lĩnh, là chỗ dựa vững cho người thân trong gia đình. Khi người phụ nữ chọn được người đàn ông này sẽ không bao giờ lo lắng về tiền bạc kinh tế.

Nhớ lời tổ tiên: Lấy chồng 3 thứ này càng thẳng phụ nữ ngồi không HƯỞNG LỘC, 1 thứ cong vẹo cả đời ÔM HẬN - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lông mày dày và thẳng hàng lối: Trong nhân tướng học một người nam giới nếu như sở hữu một tướng lông mày đen rậm và thẳng hàng lối là người có ý chí kiên cường, thông minh xuất chúng. Những người này trong cuộc sống dễ dàng thành công trở thành người lãnh đạo tài ba.

Trong tính cách những người đàn ông có nét tướng này thường sở hữu đặc điểm này thường rất bao dung hay giúp đỡ người khác, nên họ thường có quý nhân giúp đỡ cuộc sống thuận lợi viên mãn.

Nhớ lời tổ tiên: Lấy chồng 3 thứ này càng thẳng phụ nữ ngồi không HƯỞNG LỘC, 1 thứ cong vẹo cả đời ÔM HẬN - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người có tướng răng đều và thẳng hàng: Trong nhân tướng học phần lớn những người đàn ông hàm răng đều và thẳng hàng thường có nhiều tiền bạc tự tay làm nên nghiệp lớn cho mình. Những người đàn ông có tướng răng đều thường giỏi giao tiếp nên cũng dễ được thăng tiến.

Trong tính cách những người này thường vô cùng tinh tế nhạy bén, biết nắm bắt cơ hội nên dễ dàng thành công trong sự nghiệp, sớm nắm giữ chức vị cao cuộc sống giàu có, lên như diều gặp gió.

Nhớ lời tổ tiên: Lấy chồng 3 thứ này càng thẳng phụ nữ ngồi không HƯỞNG LỘC, 1 thứ cong vẹo cả đời ÔM HẬN - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sống mũi cong vẹo cả đời không thoát khổ

Trong nhân tướng học mũi là cung tài bạch thể hiện sự thành công, tiền tài của một con người. Một người đàn ông nếu như sống mũi cong vẹo, bị ghồ xương thì cuộc sống khó lòng hanh thông viên mãn được,

Đặc biệt, những người mà đầu mũi quá nhọn dái tai mỏng thì trăm bề khổ cực, còn dễ đoản thọ tuổi trung bình không được cao. Chính vì vậy, nếu người phụ nữ nào lấy phải người đàn ong như vậy thì cuộc sống dễ gặp những khó khăn túng thiếu, không thể nào hạnh phúc viên mãn được mà luôn phải lo nghĩ về tiền bạc. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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