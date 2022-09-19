Hổ phụ sinh hổ tử: Nhà nào có 3 cặp Cha - Con tuổi này may mắn hết phần thiên hạ, gia đạo hanh thông, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 19:57

Tử vi cho biết trong dịp cuối năm Nhâm Dần 2022 có những cặp con giáp cha con này gặt hái được nhiều thành công.

Cặp đôi Dậu và Sửu

Trong tính cách những người tuổi Sửu luôn đem lại nguồn năng lượng tươi mới ở những không gian họ xuất hiện. Trong khi đó, tuổi Dậu thì cũng là một con giáp sôi nổi, nhiều năng lượng, nhiệt tình.

Chính vì lẽ đó mà khi làm cha tuổi Sửu luôn ở bên nhau tâm đầu ý hợp. Những người cha tuổi Sửu luôn là chỗ dựa vững chắc cho người con tuổi Dậu của mình. Người tuổi Sửu luôn là người cha có trách nhiệm truyền dạy cho con những bài học quý giá trong cuộc sống. Đồng thời, họ cũng luôn biết cách để chấp cánh cho những ước mơ của tuổ Dậu có thể bay cao bay xa hơn,

Chính vì vậy, trong một gia đình có cặp cha con tuổi Sửu và tuổi Dậu thì không bao giờ lo chết đói, ngược lại còn luôn êm ấm, hòa thuận, sung túc, thậm chí là giàu có.

Hổ phụ sinh hổ tử: Nhà nào có 3 cặp Cha - Con tuổi này may mắn hết phần thiên hạ, gia đạo hanh thông, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi tuổi Tỵ  và tuổi Dậu

Cặp đôi Tỵ - Dậu chính là trời sinh một cặp. Mặc dù mới đầu người ta sẽ nghĩ hai con giáp rất khác nhau, tưởng như chẳng có gì hòa hợp, thế nhưng Tỵ và Dậu lại là một cặp đôi tuyệt vời, biết bổ sung cho nhau những thiếu khuyết trong cuộc sống.

Tuổi Tỵ đa phần đều là những người cha thông minh hóm hỉnh, hài hước và tinh tế. Người cha này luôn biết cách định hướng những điều đúng sai cho con mình.

Trong khi đó những người tuổi Dậu hầu hết là những con người sống tình cảm, bị cảm xúc chi phối. Tuy nhiên, cặp đôi cha con Tỵ và Dậu ở bên nhau thì gia đình trong ngoài đều hòa thuận, hạnh phúc đề huề, cha con tương đầu nên giàu có chỉ là vấn đề thời gian.

Hổ phụ sinh hổ tử: Nhà nào có 3 cặp Cha - Con tuổi này may mắn hết phần thiên hạ, gia đạo hanh thông, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cặp đối tuổi Dần và tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người trọng tình cảm, sống vì người thân và bạn bè. Chính vì vậy, họ thường hay rơi vào những tình cảnh oái oăm, hay nhận phần thiệt về mình và cũng hay bi quan. Vì vậy nếu tuổi Tuất có cha là tuổi Dần thì đó là điều tuyệt vời.

Những người tuổi Dần là hiện thân cho khát khao dám sống, dám chiến đấu và dám hạnh phúc. Họ cũng là những người sống rất nghĩa hiệp và nhận được sự tin tưởng, yêu mến của nhiều người.

Tuổi Dần tuổi Tuất thì đúng là một cặp cha con trời sinh cùng nhau mơ ước cùng nhau thực hiện chúng. Cả hai đều có tính mạnh mẽ dám nghĩ dám làm nên cuộc sống gia đình luôn viên mãn giàu có.

Hổ phụ sinh hổ tử: Nhà nào có 3 cặp Cha - Con tuổi này may mắn hết phần thiên hạ, gia đạo hanh thông, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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