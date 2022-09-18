Tử vi 7 ngày tới (19/9 - 25/9): 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền tình viên mãn, 1 tuổi Hung tinh chiếu mệnh, thận trọng kẻo nợ nần kêu tên

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 08:30

Tử vi trong tuần mới có những con giáp dưới đây gặt hái được nhiều may mắn, nhưng có một con giáp nên thận trọng.

Tuổi Mùi

Dù là con giáp may mắn tuần này nhưng người tuổi Mùi vẫn phải đối diện với nhiều thách thức. Tuy nhiên, càng là thách thức lớn lao, bạn lại càng có nhiều cơ hội để khẳng định vị thế.

Tình hình tài chính có tiến triển khá tích cực. Bản mệnh nắm bắt được xu thế của thị trường nên thu tiền về đầy túi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp này cân nhắc đến chuyện mở rộng quy mô, mở rộng mạng lưới khách hàng.

Với người độc thân, các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Tử vi 7 ngày tới (19/9 - 25/9): 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền tình viên mãn, 1 tuổi Hung tinh chiếu mệnh, thận trọng kẻo nợ nần kêu tên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi trong tuần mới những người tuổi Dậu sẽ có khá nhiều cơ hội phát triển sẽ đến với người tuổi Dậu trong tuần này. Bản mệnh hãy mạnh dạn đề xuất ý kiến và quan điểm của bản thân, có thể bạn sẽ giúp tập thể thoát khỏi lối mòn và tìm ra hướng phát triển nhanh chóng.

Đặc biệt, trong tuần mới thì tình hình tài chính khởi sắc nhất vào cuối tuần, có thể là do bạn nhận được khoản lãi lời do kinh doanh thuận lợi mang tới. Đây là lúc bạn nên mạnh dạn thực hiện các kế hoạch đã nung nấu từ lâu.

Trong chuyện tình cảm, con giáp may mắn tuần này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, người độc thân không thiếu người săn đón. Nếu nhận ra có người chân thành với mình, bạn nên cho đối phương cơ hội.

Tử vi 7 ngày tới (19/9 - 25/9): 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền tình viên mãn, 1 tuổi Hung tinh chiếu mệnh, thận trọng kẻo nợ nần kêu tên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuần này là một tuần cực kỳ may mắn với người tuổi Dần trên con đường công danh sự nghiệp. Bạn dễ được cấp trên phân công những nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì cơ hội được thăng chức nằm ngay trong tầm tay.

Chuyện tài lộc khởi sắc nhất là vào thời điểm giữa tuần và cuối tuần. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá, nhờ đó thu tiền về đầy túi một cách nhanh chóng. Người tuổi Dần sẽ thấy tài khoản của mình càng ngày càng đầy ắp.

Đặc biệt, nếu tuổi Dần có những hoạch thực hiện các công việc trọng đại trong tuần này thì trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn.

Chuyện tình cảm càng đến cuối tuần càng có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân có thể nhận lời yêu của một ai đó sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu. Với các cặp đôi, nếu tình cảm đã chín muồi, hai bạn có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn.

Tử vi 7 ngày tới (19/9 - 25/9): 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền tình viên mãn, 1 tuổi Hung tinh chiếu mệnh, thận trọng kẻo nợ nần kêu tên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ nên thận trọng

Tử vi trong tuần mới những người tuổi Ngọ nên thận trọng đôi chút bởi sau kỳ nghĩ lễ chi tiêu quá tay nên người tuổi Ngọ gặp đôi chút khó khăn về kinh tế. Trong thời gian này, người tuổi Ngọ nên hạn chế những khoản tiền không đáng có. Đồng thời, tuổi Ngọ không nên đầu tư làm ăn lớn kẻo dễ bị lừa gạt nhé!

Tử vi 7 ngày tới (19/9 - 25/9): 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền tình viên mãn, 1 tuổi Hung tinh chiếu mệnh, thận trọng kẻo nợ nần kêu tên - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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