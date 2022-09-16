MAY MẮN cưới được 3 con giáp này, chị em tha hồ sướng trọn cả đời, phúc phần an nhàn hưởng lạc

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 21:03

Dưới đây là 3 con giáp 'chồng quốc dân', giỏi kiếm tiền lại yêu vợ thương con

 

Tuổi Tuất

Những chàng trai tuổi Tuất vốn sống tình cảm, tâm lý và yêu thương gia đình. Một khi dành hết trái tim cho ai, họ sẽ chung thủy, ít khi nào thay đổi.

Họ không ngại khó, ngại khổ, chăm chỉ làm việc kiếm tiền cốt lo cho vợ con có một cuộc sống no đủ. Họ không tiếc tiền bạc hay công sức để mang lại nhiều điều bất ngờ, lý thú cho vợ, để cả hai cùng nhau trải nghiệm quãng thời gian hạnh phúc tuyệt vời.

Đặc biệt, những chàng trai tuổi Tuất thường cưới được người vợ thông minh, lý trí và biết cách quản lý. Vì vậy, tiền mà Tuất kiếm được chỉ cần đưa cho vợ chắc chắn nàng sẽ khiến nó sinh lãi gấp chục lần, khi ấy chỉ việc ung dung hưởng lộc, chẳng cần lo nghĩ đến tiền bạc đâu.

MAY MẮN cưới được 3 con giáp này, chị em tha hồ sướng trọn cả đời, phúc phần an nhàn hưởng lạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, những người đàn ông tuổi Ngọ khá hiền lành và biết quan tâm tới mọi người. Họ nổi tiếng rất yêu chiều vợ, sống có trách nhiệm với gia đình. Cuộc sống sau hôn nhân với con giáp này càng thêm mặn nồng và cưng chiều người bạn đời.

Đặc biệt, khi chỉ có hai người, họ nghe lời “vợ” răm rắp, bởi họ thấu hiểu, vợ đã có rất nhiều hi sinh nên không bao giờ muốn làm vợ phật lòng. Những chàng Ngọ thường lấy được người vợ giỏi giang tháo vát nên đường công danh sự nghiệp của họ cũng có nhiều may mắn, tài lộc cứ theo nhau về.

Đặc biệt, tuổi Ngọ cứ yên tâm giao hết tiền bạc cho vợ quản lý thì chuyện đổi đời trong tương lại chỉ còn là việc nhỏ.

MAY MẮN cưới được 3 con giáp này, chị em tha hồ sướng trọn cả đời, phúc phần an nhàn hưởng lạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Anh chàng tuổi Sửu là một trong những con giáp giỏi kiếm tiền mà lại rất ấm áp. Vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói của anh chàng này dễ khiến cho người đối diện hiểu lầm rằng họ kiêu căng ngạo mạn, là kẻ khó gần. Nhưng khi tiếp xúc, bạn sẽ thấy anh chàng là người tâm lý và biết quan tâm tới người khác thế nào.

Nếu là người yêu hay vợ của chàng tuổi Sửu, các cô nàng sẽ được yêu chiều hết mực. Họ không bao giờ nổi nóng hay nói lời cay nghiệt với nửa kia của mình, bởi trong tâm trí họ thì các cô gái là những đóa hoa, chẳng thể nào lại đối xử không tốt với những đóa hoa xinh đẹp như thế được.

Khi làm việc, chàng tuổi Sửu lại biến hình, họ không ngừng cố gắng và phấn đấu để đạt được những tham vọng. Có ý chí hơn người, có quyết tâm cao độ nên anh chàng này chẳng mấy khó khăn để đạt được thành công trên con đường sự nghiệp, tài lộc thu về ngày càng nhiều. 

Những chú trâu vừa giỏi vừa giàu, cô nàng nào lấy được về làm chồng cũng là điều may mắn. Về đến nhà, anh chàng sẽ buông bỏ mọi quyền lực mình đang có để chăm vợ chăm con, yêu thương gia đình hết mực.

MAY MẮN cưới được 3 con giáp này, chị em tha hồ sướng trọn cả đời, phúc phần an nhàn hưởng lạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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