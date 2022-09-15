Phúc tựa Tề Thiên: Từ giữa tháng 9, 2 tuổi này tiền tài ùa vào như thác đổ, 1 tuổi lại đen hết chỗ nói phải giải trừ vận hạn mới mong gia đạo yên ổn

Bạn thuộc con giáp khỉ tính tình tự do, dễ gần, trung thực, chân thành, từ nhỏ đã điềm đạm, tính tình rất dịu dàng, lúc nào trông cũng rất tinh tế, luôn có thể thu hút sự chú ý của mọi người khi hành động.

Từ ngày 15/9 đến đầu tháng 10, tuổi Thân có đường tài lộc khá suôn sẻ, tài vận thăng tiến đều đặn, tài vận hanh thông, hễ ra ngoài là trúng vận may, số tiền gửi sẽ không ngừng tăng lên đấy bạn, cả đời sẽ không lo lắng về tiền bạc, nối lại tình xưa, tài lộc dồi dào.

Sự nghiệp và học tập: Bạn sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện, và cử chỉ hết mình của bạn sẽ được quý nhân trợ giúp, điều này có thể bổ sung cho hành động hoặc kế hoạch của bạn và thể hiện kỹ năng của bạn.

Đề phòng: Tâm lý nhỏ nhen, ham rẻ sẽ khiến bạn hao tài tốn của, khả năng cao bạn sẽ gặp phải bẫy quản lý tài chính hoặc bẫy lừa đảo khiến bạn mất một khoản tiền nhất định, khuyến cáo không nên hành động hấp tấp và không tham lam.

Sức khỏe: Sức khỏe của bạn tương đối tốt, có thời gian để tập thể dục dưỡng sinh, điều này rất tốt cho việc cộng điểm cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi nào dễ gặp hạn nặng?

Ngoài ra, cũng phải thông báo tin không vui rằng là trong danh sách đen đủi tháng 9/2022 có luôn người tuổi Dậu. Cho nên, cũng không quá khó hiểu khi chỉ mới vài ngày đầu tháng mà người tuổi Dậu toàn gặp chuyện không đâu. Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu thôi, những ngày tới còn chật vật, mệt mỏi hơn rất nhiều khi chuyện làm ăn bất thành, bao nhiêu tâm huyết đổ sông đổ biển, tiền bạc bỏ ra cũng mất trắng. Từ đây, người tuổi Dậu buồn bã, mà tinh thần sa sút thì sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi lúc này cần tiền để chữa bệnh.

Do đó, để tránh những dự báo trở thành hiện thực thì người tuổi Dậu hãy yên phận, chỉ nên tập trung làm những việc của mình và như đã nói tuyệt đối không được đầu tư kinh doanh ở thời điểm này. Hãy tiết kiệm thêm tiền, trau dồi thêm kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ những người đã thành công và sang năm sau bắt đầu thực hiện, như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn đấy nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.