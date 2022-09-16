Trời sinh hướng thiện, 3 con giáp giáp sau dù xuất thân bần hàn nhưng làm nên nghiệp lớn, càng già càng giàu ngày sau phú quý, hiển vinh hơn người

Sửu là con giáp đại diện cho sức mạnh tinh thần và thể chất. Người tuổi Sửu thường được nhận định là có nghị lực, dám vươn lên, nuôi nhiều ước mơ và hoài bão trong cuộc sống. Họ không ngại khó khăn để vươn lên.

Trong tử vi học những con giáp dưới đây càng già càng giàu có, dù họ không phải con em cháu cha hay sinh ra trong gia đình vương giả nhưng vẫn tạo nên cơ đồ riêng của mình.

Trong cuộc sống, tuổi Sửu không thích dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. Họ luôn chủ động giải quyết vấn đề của mình khi có thể.

Người tuổi Sửu thường có tính cách thật thà, tốt bụng. Trong công việc, họ luôn chăm chỉ, cần cù, có tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, nhược điểm của tuổi Sửu là đôi lúc có phần nóng nảy, bộp chộp.

Người tuổi Sửu dù xuất thân ở hoàn cảnh nào cũng luôn giữ ý chí phấn đấu vươn lên, không ngừng cố gắng để gây dựng sự nghiệp thành công, giúp cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Thời còn trẻ, tuổi Sửu có thể phải vất vả trên con đường sự nghiệp nhưng bù lại họ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. Càng vượt qua nhiều khó khăn, họ càng tích lũy được nhiều "vốn liếng" để tiếp tục đột phá, gặt hái thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi

Những người cầm tinh con Lợn bản chất lương thiện, trung thực, nghĩa khí hơn người. Mỗi khi bắt tay vào công việc họ luôn luôn nỗ lực, tìm mọi cách để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Nhờ sự cầu thị, nỗ lực tuyệt vời này nên họ dễ dàng giành được sự tín nhiệm và tán thưởng của cấp trên cũng như đồng nghiệp.

Con giáp này cũng rất coi trọng bạn bè. Duyên bạn bè của người tuổi Hợi giúp họ vượt mọi sóng gió, được bạn bè sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi cần. Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, dù có sinh ra trong gia đình nghèo khó thì con giáp này vẫn có thể tay trắng làm nên sự nghiệp, bình thản vượt khó khăn, thẳng tiến trên đường đời, tự tạo cho mình cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Tuổi Sửu vừa chăm chỉ, tốt bụng, vừa có ý chí kiên cường nên nếu gặp được thời cơ tốt và đủ khôn ngoan thì chẳng mấy chốc mà con giáp này có thể phất lên, hưởng vinh hoa phú quý.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn đã mang trong mình nhiều phúc khí khi đại biểu cho một giống loài thần thoại, là “đứa con của đất trời”, sở hữu năng lực phi thường.

Bản tính của họ luôn sống lạc quan, vui tươi và luôn nhìn vào mặt tích cực. Nguồn năng lượng dồi dào này giúp họ có thể không ngừng tiến bước dù có lúc rơi vào hoàn cảnh không tốt. Thậm chí xuất thân bần hàn, vất vả cũng trở thành một phần động lực to lớn để họ vươn lên đầy bất ngờ.

Khi phải đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm, người tuổi Thìn đam mê chinh phục thử thách sẽ vui vẻ đón nhận. Với ý chí quyết tâm mạnh mẽ, họ không bao giờ muốn tự bó buộc mình trong một không gian chật hẹp. Bản mệnh thích vươn tới bầu trời cao giống như những chú rồng đích thực để thỏa sức vẫy vùng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.