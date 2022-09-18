Cuối năm 2022, 12 con giáp nên mặc màu gì để thu hút TÀI LỘC, vạn sự như ý, may mắn nằm gọn trong tay?

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 05:19

Màu sắc nào sẽ là màu may mắn tương ứng với con giáp trong cuối năm 2022 này? Mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây để tìm được màu sắc phù hợp với con giáp của mình trong năm nay nhé.

Chúng ta có thể tận dụng các quần áo, màu sắc kể trên để mặc hằng ngày, nhất là các dịp trọng đại nếu chọn những màu sắc này cho quần áo thì lại càng tốt hơn, giúp bạn nhận được nhiều năng lượng tích cực.

1. Tuổi Tý

Màu sắc may mắn trong năm 2022 cho người tuổi Tý là màu đỏ, tím, xanh lam. Trong đó, màu đỏ là màu của sự hạnh phúc, vui tươi và mang đến nhiều năng lượng. Còn màu tím và màu xanh lam là 2 màu sắc mang đến sự thư thái và bình tĩnh trong năm 2022 cho người tuổi Tý.

Cuối năm 2022, 12 con giáp nên mặc màu gì để thu hút TÀI LỘC, vạn sự như ý, may mắn nằm gọn trong tay? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Sửu

Màu nâu, xanh lá, xanh ngọc, xanh đậm là những màu sắc may mắn cho người tuổi Sửu trong năm 2022. Màu xanh ngọc sẽ mang lại cảm giác yên tâm và hạnh phúc trong cuộc sống cho người tuổi Sửu. Còn màu nâu, màu xanh lá cây và xanh đậm sẽ mang đến may mắn.

3. Tuổi Dần

Trong năm 2022, màu vàng – màu của sự lạc quan, niềm vui, năng lượng tích cực sẽ là màu mang đến những may mắn lớn nhất cho người tuổi Dần.

Ngoài màu vàng, thì màu trắng và xanh lá cây cũng sẽ mang lại may mắn, sức khỏe cho người tuổi Dần.

Cuối năm 2022, 12 con giáp nên mặc màu gì để thu hút TÀI LỘC, vạn sự như ý, may mắn nằm gọn trong tay? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Mão

Màu bạc, trắng, vàng nhạt là 3 màu may mắn của người tuổi Mão trong năm 2022. Màu bạc là màu tượng trưng cho trí óc minh mẫn, màu trắng mang đến sự hòa bình và tâm trạng yên tĩnh, tránh những điều tai hại, còn màu vàng nhạt mang đến những sự thành công trong công việc và học vấn cho người tuổi Mão.

5. Tuổi Thìn

Với người tuổi Thìn, màu vàng, tím đậm, cam là những màu may mắn của họ trong năm Quý Mão 2022. Trong đó, màu vàng sẽ giúp người tuổi Thìn giải quyết được những khó khăn, những vấn đề trong cuộc sống.

Cuối năm 2022, 12 con giáp nên mặc màu gì để thu hút TÀI LỘC, vạn sự như ý, may mắn nằm gọn trong tay? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

6 Tuổi Tỵ

Xanh lục, xanh lam, bạc, tím là những màu sắc mang đến sự may mắn cho người tuổi Tỵ trong công việc, sự nghiệp và học tập.

7. Tuổi Ngọ

Màu mang lại may mắn nhất cho người tuổi Ngọ trong năm 2022 là màu xanh ngọc bởi mang đến sự minh mẫn trong trí óc và là nguồn cảm hứng dồi dào, ý tưởng sáng tạo trong công việc, học tập. Ngoài ra, các màu sắc khác như xanh lục đậm, nâu, đen cũng rất hợp với người tuổi Ngọ trong năm Quý Mão 2022 này.

8. Tuổi Mùi

Màu may mắn của những người tuổi Mùi trong năm 2022 là màu đỏ, tím, vàng và đặc biệt là màu cam, mở ra cho bạn nhiều cơ hội tốt hơn, mang đến một tinh thần vui vẻ, nguồn năng lượng tích cực và sự tươi sáng trong cuộc sống.

Cuối năm 2022, 12 con giáp nên mặc màu gì để thu hút TÀI LỘC, vạn sự như ý, may mắn nằm gọn trong tay? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

9. Tuổi Thân

Màu tím, xanh dương, đen là những màu sắc hứa hẹn sẽ giúp người tuổi Thân đưa ra những quyết định đúng đắn, may mắn trong năm 2022.

10 Tuổi Dậu

Màu hồng sẽ giúp người tuổi Dậu gặp may mắn trong tình yêu trong năm 2022. Ngoài ra, màu xanh lam, xanh lục đậm cũng là màu may mắn cho người tuổi Dậu trong năm nay.

Cuối năm 2022, 12 con giáp nên mặc màu gì để thu hút TÀI LỘC, vạn sự như ý, may mắn nằm gọn trong tay? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

11. Tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên chọn màu vàng trong năm 2022 để có nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn. Ngoài ra, các màu đen, xanh lam cũng sẽ mang đến may mắn trong năm 2022 cho người tuổi Tuất.

12 Tuổi Hợi

Năm nay, người tuổi Hợi nên chọn các đồ dùng màu màu trắng, xanh xám, tím, hồng để mang lại may mắn trong cả công việc và cuộc sống.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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