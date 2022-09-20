Sinh vào 6 ngày âm lịch này, con cái lớn lên thuận buồm xuôi gió, tương lai thành rồng hóa phượng, cả đời phú quý

Theo tử vi, nếu cha mẹ sinh vào 1 trong 6 ngày âm lịch này thì con cái lớn lên sẽ đầy triển vọng và may mắn.

Sinh ngày 11 và 16 âm lịch Những người sinh vào ngày 11 và 16 âm lịch thường có phúc khí. Từ nhỏ họ đã thông minh, lanh lợi, thân thể khỏe mạnh. Họ có số mệnh vượng phu. Bên cạnh đó họ là những người hiền lành, có tấm lòng ấm áp, đối xử chân tình nên có nhiều bạn bè. Họ thường được quý nhân giúp đỡ, cuộc đời có thể nói là gặp nhiều phúc lộc, ít tai ương, có thể đạt được thành tựu phi thường.

Con cái của họ là những đứa trẻ hiếu thuận và chắc chắn trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Ảnh minh họa: Internet Mùng 8 và 19 âm lịch Phúc lộc ở bản mệnh, trụ ở “ngân khố”. Với người sinh vào 2 ngày âm lịch này trước sau gì họ cũng có phúc. Họ cũng chính là người che chở cho những thế hệ mai sau.

Người sinh vào 2 ngày âm lịch này không sợ nghèo khó. Càng sinh ra trong nghèo khó thì họ càng có thêm động lực phấn đấu. Nếu có ngoại hình trung bình thì họ sẽ nỗ lực học tập hơn. Con cái sau này có thể tiếp nối phước lành của họ. Thậm chí tương lai còn làm nên sự nghiệp lớn hơn cha mẹ. Ảnh minh họa: Internet Ngày 10 và 27 âm lịch Người sinh vào 2 ngày âm lịch này có tấm lòng nhân hậu, chăm chỉ lại có tài năng bẩm sinh. Họ có chỉ số thông minh vượt trội so với người thường đồng thời biết đối nhân xử thế. Chính nhờ năng lực vượt trội này mà họ thường nổi bật từ khi còn rất trẻ và thể hiện hết tài năng của mình. Bên cạnh đó, họ có thể sống tốt ở tuổi trung niên và tuổi già, hưởng cuộc sống giàu sang và vinh quang. Con cái của họ cũng được hưởng phúc phần, không thành rồng cũng thành phượng. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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