Các cụ dặn kĩ: "Phòng khách không đặt 3 thứ, sân nhà không trồng 3 cây", lí do vì sao?

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 16:21

Người xưa đặc biệt chú ý tới yếu tố phong thủy nhà ở, có những kiêng kỵ bạn cần chú ý.

Phòng khách không đặt 3 thứ

Phòng khách không đặt dao, kiếm

Nhiều người thích treo một số vũ khí sắc nhọn như kiếm, dao trong nhà, nghĩ rằng có thể xua đuổi tà ma trong nhưng phải đặt ở vị trí phù hợp, nếu treo ngẫu nhiên trong phòng khách thì sẽ có các mối nguy tiềm ẩn về an toàn.

Vì phòng khách thường là nơi thường xuyên lui tới của khách, cũng là nơi các thành viên trong gia đình tụ tập. Nếu trong phòng khách thường xuyên đặt những vật nguy hiểm như vậy, thì rất dễ gây thương tích cho người khác, đặc biệt là gia đình có con nhỏ.

Các cụ dặn kĩ: 'Phòng khách không đặt 3 thứ, sân nhà không trồng 3 cây', lí do vì sao? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phòng khách không đặt ô dù

Ô dù là vật dụng che mưa che nắng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, sau khi sử dụng được nhiều người treo lên tường nhưng người xưa cho rằng ô dù không thích hợp để treo trong phòng khách.

Trong tiếng Hán, cách phát âm của ô dù tương tự với từ chia cách, chia xa, ly tán. Phòng khách là nơi chủ yếu sinh hoạt và tiếp đón khách khứa, bạn bè trong nhà, nên nếu treo ô trong phòng khách sẽ dễ mang đến cho mọi người một hàm nghĩa không tích cực.

Ngoài ra, người ta cho rằng, ô che mưa gió nếu treo ở phòng khách thì dễ mang lại “ẩm khí”.

Các cụ dặn kĩ: 'Phòng khách không đặt 3 thứ, sân nhà không trồng 3 cây', lí do vì sao? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phòng khách không đặt đồ vật, tranh có màu sắc quá nặng

Để trang trí phòng khách, nhiều người thích treo những bức tranh đa dạng để tôn lên vẻ đẹp của phòng khách, tuy nhiên những bức tranh có gam màu nặng lại không phù hợp.

Những bức tranh có màu sắc quá nặng thường dễ khiến người ta cảm thấy lo lắng và dễ sinh ra bi quan. Bởi vì phòng khách thường là nơi đoàn tụ, nghỉ ngơi, nếu thường xuyên nhìn thấy đồ vật có gam màu quá nặng sẽ rất dễ sinh ra cảm xúc không tốt, bạn sẽ không thể nghỉ ngơi tốt, càng thêm mệt mỏi.

Các cụ dặn kĩ: 'Phòng khách không đặt 3 thứ, sân nhà không trồng 3 cây', lí do vì sao? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sân nhà không trồng 3 cây

Sân nhà không trồng cây dương

Cây dương là một loại cây tương đối phổ biến, lớn nhanh, co dáng cao hùng vĩ, vì tán lá sum suê nên thường được trồng nhiều ven đường, thích hợp để chắn nắng.

Sở dĩ người xưa cho rằng loại cây này không thích hợp trồng trước nhà là bởi loại cây này còn có tên gọi khác là “Qủy phách thủ” (tiếng vỗ tay của ma), vì lá của cây dương tương đối to và sum suê, nhất là khi trời trở gió về đêm. Khi lá va vào nhau dễ phát ra âm thanh giống như tiếng vỗ tay, nên người xưa cho rằng không thích hợp trồng loại cây như vậy ở nhà.

Hơn nữa, cây này tương đối cao, nếu gặp phải đợt mưa to gió lớn thì rất dễ làm gãy cành, dễ gây thêm rất nhiều nguy hiểm về an toàn. Ngoài ra, cây này vào mùa xuân sẽ mọc rất nhiều bông vải màu trắng, bông dương sẽ bị gió thổi tung bay khắp nơi, nhiều người bị dị ứng với bông bạch dương, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Các cụ dặn kĩ: 'Phòng khách không đặt 3 thứ, sân nhà không trồng 3 cây', lí do vì sao? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sân nhà không trồng cây dâu tằm

Lá cây dâu tằm có thể dùng để nuôi tằm, quả dâu tằm có vị ngọt, tính bình.

Sở dĩ người xưa cho rằng cây dâu tằm không thích hợp trồng tại nhà là do cách phát âm của từ dâu tằm gần giống với “tang tóc”.

Ngoài ra, dâu tằm khi trưởng thành rất dễ thu hút chim chóc, côn trùng nên không thích hợp trồng trong sân.

Các cụ dặn kĩ: 'Phòng khách không đặt 3 thứ, sân nhà không trồng 3 cây', lí do vì sao? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Sân nhà không trồng cây bách

Cây bách có sức sống mãnh liệt, thường xanh quanh năm, tràn đầy sức sống, thường được dùng để phủ xanh ở nhiều nơi.

Sở dĩ người xưa cho rằng cây bách không thích hợp trồng xung quanh nhà, cũng bởi tên gọi khác của nó là “Cây đầu mộ”, là loại cây thường được trồng ở đầu của ngôi mộ, vì vậy người ta thường cho rằng, nếu trồng cây ở nhà là đặc biệt đen đủi.

Một nguyên nhân nữa là do loại cây này tỏa ra mùi rất khó chịu và ảnh hưởng đến tinh thần của gia chủ và các thành viên trong gia đình.

Các cụ dặn kĩ: 'Phòng khách không đặt 3 thứ, sân nhà không trồng 3 cây', lí do vì sao? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi Phong thủy và đời sống phong thủy nhà cửa

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