HỒNG PHÚC SÂU DÀY: 10 ngày sắp tới (21/9 - 30/9), 3 con giáp vận số lên hương, thần Tài mang lộc đến tận cửa, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 18:56

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ trong 10 ngày tới, dù trời đất có xoay chuyển như thế nào thì những con giáp sau đây vẫn sẽ may mắn, bước sang một trang mới hoàn toàn của cuộc đời, có quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến vững chắc, tình cảm suôn sẻ. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé?

 

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn nhanh nhẹn, hiền từ nên đi đâu cũng được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Trong cuộc sống, tuổi Mão thường đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm được nhiều cơ hội thăng tiến.

Tử vi học có nói, trong thời gian tới người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn nhưng vẫn chưa thịnh vượng.

10 ngày tới đây, tuổi Mão sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến, từ giai đoạn này trở đi những người tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn.

HỒNG PHÚC SÂU DÀY: 10 ngày sắp tới (21/9 - 30/9), 3 con giáp vận số lên hương, thần Tài mang lộc đến tận cửa, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vô cùng thông minh, tài giỏi, luôn biết tìm kiếm cơ hội xung quanh để thay đổi bản thân và nâng cao cuộc sống.

Đa phần những người tuổi Tuất sẽ có công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận. Đặc biệt, từ năm 2023 tuổi Tuất sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, ngoài ra còn có quý nhân xuất hiện, giúp cuộc sống họ thăng hoa viên mãn thành công hơn người.

HỒNG PHÚC SÂU DÀY: 10 ngày sắp tới (21/9 - 30/9), 3 con giáp vận số lên hương, thần Tài mang lộc đến tận cửa, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là những người tài giỏi và sở hữu khí chất quý tộc. Họ có những ý tưởng độc đáo trong kinh doanh và là những tài năng thông minh điển hình. Một người như vậy, trong hai năm tới, sẽ mở ra đỉnh cao tài lộc.

Trong công việc, Thìn sẽ cảm thấy mình như cá gặp nước, tràn đầy năng lượng và không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra, vận đào hoa vô cùng mạnh, là điềm tốt cho những con rồng độc thân. Có cả phú quý lẫn tình yêu, người thân cũng vui lây.

Trong 10 ngày tới, những người tuổi Thìn sẽ vô cùng thành công, nếu như biết nắm bắt cơ hội tốt thì từ giờ đến cuối đời sẽ sung túc đủ đầy, muốn gì có đó.

HỒNG PHÚC SÂU DÀY: 10 ngày sắp tới (21/9 - 30/9), 3 con giáp vận số lên hương, thần Tài mang lộc đến tận cửa, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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